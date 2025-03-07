打卡巨大甜點王國、薑餅小火車！芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記

泰國芭達雅超人氣景點GREAT&GRAND Sweet Destination，粉嫩無敵的冰淇淋樂園，全區以冰淇淋、糖果、餅乾、甜甜圈、甜筒、水果和薑餅人為主題，打造一座夢幻的冰淇淋甜點王國，可以看到巨無霸冰淇淋、滿滿的拐杖糖、棒棒糖、巧克力和杯子蛋糕等，甜點造景繽紛多樣又好拍，非常燒你的快門，還能吃冰淇淋、喝咖啡下午茶，親子同行都很適合。

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芭達雅冰淇淋甜點樂園｜交通方式&停車資訊

甜美夢幻的拍照園區

地標名為「GREAT&GRAND Sweet Destination」，開車自駕的朋友可以直接導航地標即達，若是自由行的朋友，可以叫計程車，或是像滿分一樣，直接在芭達雅包車一日遊。

營業時間&門票資訊

▲上午八點半就開始營業，售票口也是一座巨型的冰淇淋聖代。

▲成人是120泰銖，100到130公分的小朋友66泰銖，未滿100公分的小朋友免費。

▲購票後服務人員會給你配戴手環，當日皆可隨時進出園區。

園區環境

▲進入芭達雅冰淇淋世界，滿分真的有驚艷到，夢幻的冰淇淋甜點王國。

▲最先映入眼簾的就是這座巨大冰淇淋樹，一顆顆冰淇淋球旁邊是巧克力階梯，地面上還鋪滿可愛的杯子蛋糕。

▲冰淇淋世界都可以走上拍照，可以近距離與每座甜點合影。

▲冰淇淋世界裡的每個甜點都看起來很可口，都想要大口吃冰淇淋。

▲園區中央還有巧克力蛋糕噴水池，夏天看甜點還能玩水一下。

▲巨無霸甜筒區也很好拍，可以看到壯觀堆疊的冰淇淋甜筒，上面有滿滿的巧克力和餅乾。

▲你會發現冰淇淋甜點樹是一座溜滑梯，親子同行。

▲再往芭達雅冰淇淋世界裡面走，還有棒棒糖和棉花糖步道，穿越步道可以登上糖霜寶座。

▲還能看到超可愛的薑餅人，也能行走在糕點水上步道，就連蛋糕牆也都很吸引旅人的目光。

▲薑餅屋小火車這一區布景也是童趣可愛，不僅能玩拍大大小小的甜甜圈，還有療癒的薑餅屋。

▲巨大的巧克力蛋糕也很好拍，蛋糕屋內設有甜點坐椅，裡面可以遮陽。

▲園區還有設計可以沿著餅乾樓梯登上觀景台，能用不同的角度欣賞整座園區。

▲園區裡規劃不少好拍照又童趣的兒童遊戲區，當天有看到小朋友玩甜點滑梯，還在糕點上跳躍。

參觀心得

滿分當天在GREAT&GRAND Sweet Destination收錄超多美圖，因為我們一早就抵達，早上一大段時間整個包場，可以輕鬆與滿滿的冰淇淋和甜點拍照，免排隊拍照就是快，再加上我們有帶腳架，想要拍全家福也沒問題，除了滿滿量產的冰淇淋之外，還有各式各樣的巧克力、甜甜圈、蛋糕、水果、棒棒糖、餅乾及薑餅人等。

攝影&相片服務

▲有專業攝影師，現場人員其實也會幫旅人側拍，並洗出相片，一張是200泰銖，包含粉紅色相框。

冰淇淋店&咖啡館

▲售票處旁就是冰淇淋店，玩拍完夢幻的冰淇淋世界，怎麼可以不來一支冰淇淋。

▲冰淇淋甜筒一球是88泰銖，也可以使用杯裝，兩球176泰銖，此外還有冰淇淋三明治。

▲冰櫃裡有多種口味的冰淇淋可以選擇。

▲當天點了草莓和鳳梨，香濃的冰淇淋非常好吃，沁涼甜滋滋非常消暑。

▲坐在窗邊吃冰也很享受，可以一邊品嚐美味冰品，還能透過窗戶欣賞美麗的冰淇淋王國。

▲除了入口的冰淇淋店外，旁邊還有一間紅色裝潢的咖啡館。

參觀心得

冰淇淋甜點王國真的太好拍了，滿分剛營業時就抵達，拍照和吃冰大約花了一個半小時，因為天氣真的很熱，加上太陽光很曬，所以待在戶外的時間真的沒辦法太久，逛全區加上拍照大約可以抓1小時至1.5小時。

GREAT&GRAND Sweet Destination



地址：73／12 Nong Pla Lai, Bang Lamung District, Chon Buri

營業時間：8：30－18：00

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