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西門古早味「膨皮麵」吃不到了　盤點2024年歇業的老餐廳　

▲麗珠什錦麵的炸排骨是必點菜色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國內餐飲業擺脫疫情干擾後，去年穩健成長，不少餐廳新開幕，但伴隨台灣人成長的老餐廳，卻因各種因素紛紛選擇歇業，讓無數人記憶中的熟悉味道成為絕響。以下整理14家再也吃不到的老味道。

麗珠什錦麵

麗珠什錦麵是萬華地區名聲響亮的老店，曾經停業多年，前年5月重現江湖，麗珠姐也回來了。沒想到復業不到1年，由於人手不足，老闆無力負擔店裡的工作量，再次歇業，去年1月21日是最後營業日，還說「不會再開了」。

▲士林「山東利民」去年2/8熄燈。（圖／加小菲愛碎碎唸提供）

山東利民

去年2月歇業的山東利民，位於士林新光醫院附近，開業30多年，店裡供應麵食、水餃、飯類（便當），價格從55元起至150元。除了牛肉麵之外，招牌就是三鮮麵與雞塊飯、雞翅飯，很受當地居民與學生的喜愛。三鮮麵配料豐富，有豬肉絲、花枝、魷魚、蝦仁等多種海鮮，而雞塊、雞翅全部都是店家現炸，外皮酥脆、肉質不乾柴。

▲天母老牌蔬食餐廳「北平金廚」去年6月歇業。（圖／取自北平金廚新蔬食料理臉書）

北平金廚

北平金廚是台北的老字號中式餐廳，民國99年轉型改走創新蔬食料理，成為知名台北蔬食餐廳。餐廳最大特色是他們保留中式名菜菜色，使用新鮮蔬果代替肉類，所以菜單上看的到豆酥雪魚、薑絲大腸這些經典料理的蔬食變化款。不過，餐廳第二代去年6月宣布，「爸爸媽媽已有些年紀，以及一些不可抗力原因，想休息了」，請原諒他們的倉促與不告而別。

▲「萬里豆漿伯」古早味的粉漿蛋餅。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

萬里豆漿伯

位於新北市萬里區瑪鋉路上的萬里豆漿伯，是當地傳統早餐店，銅板價就能吃到美味的蛋餅、豆漿與飯糰。其中蛋餅與一般連鎖早餐店不同，屬於古早味的粉漿蛋餅，把雞蛋打進麵糊裡，加了蔥之後，再倒進鐵板上煎熟，成品紮實又Q彈，而且份量十足。老闆去年6月宣布退休，店鋪也隨之熄燈。

▲龍凰號滷肉飯。（圖／取自龍凰號官網）

龍凰號

去年7月歇業的龍凰號，從建成圓環時期就存在，有80年多歷史，是許多人小時候的記憶，買碗滷肉飯、雞捲加小黃瓜就能飽足一餐。歷經圓環失火後，與多數店家搬遷到重慶北路二段附近，除了滷肉飯，店裡也提供香菇肉羹湯、豬肚豬腸綜合湯，以及乾麵與便當。

▲台中人氣美食「百里香牛肉麵」預告年底歇業。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

百里香牛肉麵

台中人氣美食「百里香牛肉麵」，憑藉大份量的牛肉與親民價格，而且還能免費續湯，讓這家小店擁有許多忠實老客人，外縣市民眾也會特地前來朝聖。不過由於老闆年紀已70多歲，再加上罹患癌症，因此第二代決定跟大家說再見，去年12月29日熄燈。

▲萬華龍城號去年10月熄燈。（圖／取自龍城號臉書）

龍城號

傳承到第四代的龍城號已有百年歷史（第三代經營時叫進財切仔麵），雖然菜單上的台南意麵、切仔麵，與一般麵店大同小異，但在麵裡加進台北少見的「膨皮」，成為店裡招牌。膨皮就是古早味的炸豬皮，但處理過程相當繁瑣，先後經過沸水燙過，接著油炸、滷製，最後再放到湯麵裡吸收湯汁，吃起來口感有點像肉。去年10月1日熄燈。

▲淡水福來餐廳突宣布結束營業，老饕感到錯愕不捨。（圖／攝自淡水福來餐廳臉書）

淡水福來餐廳

去年10月13日結束營業的淡水福來餐廳，創於1958年成立，擁有66年的歷史，也曾被評選為新北市海鮮餐廳的示範店家，每到假日店裡經常是高朋滿座，不料今竟突宣布停業消息，餐廳發文感謝淡水鄉親的愛護「陪伴我們一起度過了無數美好時光，在此致上最誠摯的祝福與感謝」，不過停業原因卻隻字未提。

▲金門老店「山西拌麵」歇業。（圖／台南好Food遊提供）

山西拌麵

金門老店「山西拌麵」是許多人軍旅生涯的回憶，也是觀光客必吃美食，但已在去年10月歇業。位在金門金沙鎮的山西拌麵，原本是賣生活雜貨的商行，為了服務當地阿兵哥，後來才開始供應餐點。招牌必吃山西拌麵，上面鋪上滿滿的滷高麗菜及肉絲，最特別的是藏在碗底的荷包蛋，吸附湯汁後更加美味。除了拌麵外，必點的還有獨特風味的炒滷味跟麥芽雞，許多人一吃成主顧。

▲永和超過30年老字號餐廳「浙寧金福樓餐廳」去年底歇業。（圖／引線木偶授權提供）

浙寧金福樓

位於永和頂溪捷運站附近的「浙寧金福樓餐廳」，開業超過30年，以販售江浙菜料理為主，像是醋溜魚片、鍋粑蝦仁、砂鍋大魚頭等，菜單貼心以肉類、時鮮類、砂鍋類、冷盤類等做為區別、每道菜餚還提供大、中、小份量選擇，可依喜好自由調整份量，再加上價格平價，深受不少在地人喜愛，不過去年12月31日關店，主要原因是廚師年紀大了。

▲台中70年老店「楊清華潤餅」因老闆退休歇業。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）

楊清華潤餅

位於台中市西區的楊清華潤餅，是傳承三代的70年老店，由於老闆退休，已於去年9月歇業。該店原本是媽祖廟旁的小攤，後來搬到台中市西區五廊街開了店面，潤餅只賣50元，有原味及芥末可選，由於餡料豐富紮實，是當地人夏天想吃清爽美食的口袋名單，店家近年還引進投幣式自動點餐機，點完餐後就可等待叫號取餐，還有乾淨整齊的內用區。

▲千暉鵝肉店已結束營業。（圖／記者黃士原攝）

千暉鵝肉店

位於西門町巷弄內的千暉鵝肉店，是許多老饕的愛店，去年12月初結束營業。該店位於西門町真善美劇院後面的巷子裡，是當地老牌鵝肉店，除了鮮嫩多汁鵝肉搭配的麵飯之外，還供應鵝頭、鵝翅、鵝胗、鵝腸，以及各式湯品，價格20元至100元，是許多老饕的口袋名單，只要到西門町逛街，就會前往品嚐。

▲宏美水晶餃結束營業。（圖／沙拉公主授權提供）

宏美水晶餃

位於台北市萬華區漢口街二段的「宏美水晶餃」，去年12月初悄悄在門市貼出結束營業公告，並感謝消費者47年來的支持，Google上也顯示永久歇業，讓大批鐵粉不捨，去年7月前往光顧的一位消費者就透露，老闆娘表示因年紀大、健康因素關係即將收店，再加上沒有人願意繼承只能忍痛收攤。

▲高雄20年老字號「香味海產粥」歇業。（圖／取自香味海產粥臉書）

香味海產粥

高雄開業超過20年的「香味海產粥」用料豐富，是當地人氣店家，不過該店去年底無預警歇業，臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，老闆則在私人臉書上傳拆招牌影片「宣告退休」。

香味海產粥位於七賢路與和平路口，招牌海產粥料多大碗，吃得到大量的蝦子、蟹肉、蚵仔，即使近年價格調漲，但人潮依然絡繹不絕，而且愈晚愈熱鬧，不少人下班後都會前往吃宵夜。

關鍵字： 美食雲 歇業 結束營業 熄燈 老味道

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