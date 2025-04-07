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嘉義6間好評鴨肉羹！西區在地人超推隱藏店　連Google都找不到

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@chihfood、IG@foodie_senka1997

文／ReadyGo

誰說嘉義美食只有火雞肉飯？身為鴨肉羹的愛好者，一碗碗焦香的鴨肉羹淋上一圈五印醋與辣粉，讓人欲罷不能，這次小編整理了6間嘉義在地人最愛的TOP6鴨肉羹，除了有觀光客第一次必吃的新港生炒鴨肉羹之外，還有好幾間各自擁有不同擁護者、當地人才知道的在地隱藏鴨肉羹店，每一間都是一開店就開始排隊，每一間都必吃！

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在地人最愛TOP 6嘉義美食鴨肉羹

新港生炒鴨肉羹
說到嘉義美食鴨肉羹推薦，第一間要介紹的一定是最有名氣的新港奉天宮生炒鴨肉羹，無論是在地人還是觀光客，說到鴨肉羹第一個想到一定是這間！一碗45元鍋氣十足帶點微甜的鴨肉羹湯，配上滿滿的鴨肉與必備筍絲，敢吃酸辣的一定要再放入一匙辣粉與五印醋，絕對是越吃越涮嘴，雖然排隊人潮很多，但因為翻桌率很快，路過千萬不要被排隊人潮嚇到，一定要吃看看！

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foodie_senka1997

新港鴨肉羹

地址： 嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17號
營業時間：07：00－18：30
電話：05－3747950

民雄正港鴨肉羹
位在民雄火車站附近的正港鴨肉羹也有不少擁護者，店內用滿滿的復古黑膠唱片裝飾，炒過的鴨肉放入羹湯後帶點焦香，口味是比較偏南部的甜口，可以依照個人喜好在羹湯裡加入飯、麵、冬粉與米粉，另外不敢吃辣的人也可以嘗試他們家的辣粉，基本上只有多些香氣沒有辣味，一碗同樣也是45元，女生就能吃到超飽。

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@where_is_ball_food

民雄正港鴨肉羹

地址：嘉義縣民雄鄉東榮路40號
營業時間：08：30－20：00（周一公休）
電話：05－2066646

水上鴨肉羹
只有水上在地人才會知道的市場鴨肉羹，是許多嘉義水上人從小吃到大的美食，如果是不愛甜味羹湯的人，小編推薦可以品嚐看看這間水上鴨肉羹，雖然湯頭一樣鮮甜但卻帶了點酸，辣粉據說蠻辣的要少量加，可以依照喜好加入麵或飯，另外份量也有分大中小碗，價格也很平價，相對於其他間鴨肉羹，水上鴨肉羹CP值更高。

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chihfood

水上鴨肉羹

地址： 嘉義縣水上鄉正義路139號
營業時間：06：00－15：00（周四公休）
電話：05－2601035

道家江厝店鴨肉羹
據說每個嘉義人都有自己心目中最好吃的鴨肉羹店，道家江厝店鴨肉羹也是不少嘉義游子的家鄉回憶美食，整體味道相較新港生炒鴨肉羹來說沒那麼甜，當地人最道地的吃法是點上一碗50元可以吃到洋蔥、筍絲與焦香鴨肉的羹麵，再配上一碗滷肉飯與滷蛋，早午餐來上一份這樣的套餐開啟一天，簡直超級完美、超級過癮。

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fiefie1995

道家江厝店鴨肉焿

地址： 嘉義縣民雄鄉62112鄰19－3號
營業時間：09：00－18：00（周日公休）
電話：05－2219007

台林街新港鴨肉羹
位於台林街商圈只賣中午時段的「台林街新港鴨肉羹」也是不少嘉義人心目中的第一名，每天剛開店就開始排隊，人潮雖然多但翻桌率也很快，有到台林街時千萬不要錯過這間店；台林街新港鴨肉羹是偏酸口味，而店內除了有炒過的鴨肉羹之外，另外還有更多其他選擇，像是鴨肉炒麵、滷肉飯與小編最愛的必吃鴨血糕，小編激推。

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@q_c_y_w_

台林街新港鴨肉羹

地址：嘉義市東區台林街125號
營業時間：10：00－14：30
電話：05－2758228

涓涓鴨肉羹
位在北港路和博愛路口的涓涓鴨肉羹，隱密到連Google都找不到它的資訊，真的是名副其實在地人才會知道的隱藏版小店，味道上和台林街新港鴨肉羹比較相似，都是偏酸的口味，而且也有鴨肉熱炒與鴨血糕，不過西區在地人吃過後都認為價格更平價、份量也更多，整體來說CP值更高！算是嘉義西區最好吃的鴨肉羹店，對鴨肉羹熱愛的人可以品嚐看看。

▲▼6間在地人推薦的嘉義鴨肉羹。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a0915239

涓涓鴨肉羹

地址：嘉義市西區北港路96號

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