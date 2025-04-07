2025東京咖啡廳必訪清單！Q萌迷你豬室內狂奔、日本百大漢堡名店

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文／ReadyGo

日本咖啡廳不論是設計裝潢、飲品與餐點的口味、經營理念都具有頂級質感，而東京更是每個月都有新咖啡廳開幕，有些能在安靜的氣氛之下，好好欣賞咖啡師手沖咖啡的專注身影，有些則能體驗當地最新的流行文化。本次就集結了2024年～2025年日本討論度最高的人氣日本咖啡廳，預計前往東京的人不能錯過！

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2025人氣日本咖啡廳TOP6

PAP COFFEE

雖然距離人潮絡繹不絕的原宿車站不遠，但巷弄內換上了一片靜謐宜人的氛圍，路旁充滿文青氣息的潔白咖啡廳讓人忍不住駐足。PAP 這個名字取自 PAPER 的前3個字母，是由東京一家製紙商所打造而成，整間咖啡廳以紙張為主題，主打將「紙與人」和「人與人」聯繫起來，強調所有咖啡都遵循公平貿易規定，並推出了富有質感的紙袋、咖啡用品等周邊，且除了咖啡之外，還可以吃到帶有傳統日式情懷的高人氣刨冰！

圖／ReadyGo

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圖／PAP COFFEE官方網站

PAP COFFEE

地址：東京都澀谷區神宮前1－10－6（日本〒150－0001 Tokyo, Shibuya, Jingumae, 1 Chome－10－6 セリジェ神宮前 102）

營業時間：11：00－19：00

mipig

這可不是一般的咖啡廳，在這棟佔地遼闊的獨棟建築內，客人們竟然可以跟迷你豬玩！在乾淨明亮的環境中，看著迷你豬們邁著短短的雙腿四處嬉戲，玩累了就依偎在人的旁邊休憩，想必會帶來療癒人心的感受，讓忙碌的現代人徹底卸下壓力！順道一提，這間咖啡廳主要採預約制，預計造訪的人可以直接到官方網站上預約，入場費用為1,100日圓，並會每30分鐘增加1,650日圓。

圖／ReadyGo

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mipig

地址：東京都澀谷區神宮前1－6－10

營業時間：10：00－20：00

BONTEMPS

論及目前在日本社群媒體上蔚為話題的咖啡廳，莫過於來自韓國的 BONTEMPS！總店於去年12月關西地區的大阪開幕，第一天就排起了長長的人龍隊伍，更被日本所有的電視台大肆報導，如今終於在2024年12月首次登陸原宿！

BONTEMPS 的甜點、飲料種類極為多樣化，甜甜圈的外表繽紛可愛，同時兼顧美味以及減糖、低負擔的訴求。更重要的一點，就是這家店與在全世界都備受歡迎的 K－pop 韓星偶像組合 Stray Kids 合作，粉絲們一定要來朝聖！

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BONTEMPS

地址：東京都澀谷區神宮前1－9－30 FLEG原宿1階

營業時間：10：00－20：00

Hohokam DINER

出原宿車站之後只要過個馬路，正對面的巷子裡就藏著一家非常受到當地人喜愛的餐廳，也就是 Hohokam DINER！這裡被票選為日本百大漢堡名店，一走進店裡就會感受到濃濃的美式風格，豐富的菜單上有超過20種漢堡，並會在點餐之後現場精心烘烤，讓濃郁的肉汁與香氣從中溢出。

不僅如此，餐後還能坐在舒適宜人的戶外座位區，品嚐各式各樣誘人的甜點，尤以可愛的聖代船更是人氣品項，可以在日本的社群媒體上看到許多照片分享。

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圖／＠Hohokam DINER官方網站

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Hohokam DINER

地址：​東京都澀谷區神宮前3－21－1

營業時間：11：00－19：00

HONOLULU COFFEE

夏威夷既悠閒又熱情的生活方式備受日本人所推崇，而這家來自於夏威夷檀香山的 HONOLULU COFFEE，就在2024年12月5日於原宿盛大開幕！整間店以擁抱 Aloha 精神為出發點，門面設計在樸實自然中流露出高雅質感，並強調符合現在永續環保的理念，採用 Farm to Cup 讓客人體驗純正道地的咖啡風味，配上夏威夷餐廳少不了的美式鬆餅，打造出高品質的咖啡時光！

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圖／@HONOLULU COFFEE官方網站

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HONOLULU COFFEE

營業時間：​08：00－22：00

地址：東京都澀谷區神宮前1－14－4

PEANUTS Cafe

近幾年來，美國的經典漫畫角色 PEANUTS 史努比再次掀起風潮，而竹下通就在2024年底開設了整棟 PEANUTS Cafe，整體以卡通背景的美國西海岸為設計主題，店內到處都是活潑俏皮的漫畫圖案，並準備了多個專供拍照的打卡牆。

另一方面，店內的餐點也絲毫不馬虎，除了豐盛可口的早午餐以外，還有精心繪製查理布朗與史努比的甜點，飽餐一頓之後還能逛逛原創商品店，將罕見的角色周邊帶回家作為紀念。而因剛開幕的咖啡廳人氣火熱，建議大家可以先到官方網站線上預約以免久候！



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圖@PEANUTS Cafe官方網站

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PEANUTS Cafe

營業：09：00－21：30（最後點餐時間20：30）

地址：東京都澀谷區神宮前1－14－30

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