超美黃金隧道綻放中！員林黃花風鈴木花海　金黃色水岸延綿一公里

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

彰化員林的「八堡一圳」從去年開始種植兩百多棵的黃花風鈴木，今年迎來了第一次的綻放，成為了三月彰化員林的全新景點，綿延一公里的黃花全面盛開，搭配八堡一圳的水岸，這樣的美景吸引了人潮前往，不管用什麼角度拍都好看。

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八堡一圳 地理位置

這邊一定要提醒各位，在導航搜尋的時候，一定要確切的輸入員林八堡一圳，別輸入八堡圳。雖然兩個地方都在彰化，但卻是兩處完全不同的地方，車程相差半個小時。因為我就是輸入錯的那個人。

八堡一圳 景點介紹

今年的黃花風鈴木雖然來的有點遲，但是卻也比往年都還有豔麗。過去只要黃花風鈴木的季節來臨時，大家都會往嘉義跑，像是一定要拍的「軍輝橋步道」以及「八掌溪堤防」與「行嘉吊橋」，不到一公里的距離就可以安排這三處景點一起拍攝，可以說是CP值相當的高。而今年一處全新的賞黃花風鈴木景點冒出頭來，那就是八堡一圳。今年第一次盛開，但在短時間內共同齊放，這樣的盛況真的是美不勝收。

超過200棵的黃花風鈴木

過去這邊可是鮮少有人知道，自從種植了超過200棵黃花風鈴木，今年開始進入大盛開期，金黃色的花海燦爛綻放，形成一條夢幻的黃金隧道，每天都吸引無數遊客前來打卡拍照，成為今年最炙手可熱的賞花勝地。

哪裡好停車？

雖然路邊可以停車，但是假日的話，車子會非常難停，建議各位如果要假日前往的話，可以搜尋附近的付費停車場，再步行前往。

盛放期的黃金雨

這裡的黃花風鈴木每到花季便進入最美的盛放期，金黃花瓣隨風飄落，宛如一場浪漫的黃金雨，讓人沉醉其中。

最佳拍攝點

這裡的橋墩上是最好的拍攝點，但前面兩三座的橋墩都是滿滿的人潮，建議各位可以走到最底的橋墩，因為比較少人想要走那麼遠的路，所以那邊的橋墩人比較少，如果想要拍攝照片的話，建議可以走過去。

八堡一圳 黃花風鈴木

地址：彰化縣員林市惠明街127巷23號

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