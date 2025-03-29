森林裡的玻璃秘境！花蓮隱藏版綠意民宿　遠離城市喧囂放鬆心靈

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

過去曾向大家介紹過我最喜愛的花蓮民宿－迴音谷森林。這次，想帶大家認識它的另一間－「知櫻楓聆（迴音谷二館）」。房間裡擁有更加寬敞的落地窗，讓陽光毫無保留地灑入室內，映照出四季更迭的美景。住在這裡，彷彿被大自然擁抱，每一次推開窗戶，都能聽見微風輕拂樹梢的呢喃，感受森林的呼吸。

如果各位嚮往一個遠離塵囂、回歸自然的靜謐角落，那知櫻楓聆真的是一個很棒的選擇。這裡不僅擁有絕美的視野，還有溫暖而細膩的空間設計，讓旅人能在這片靜謐的森林中，尋覓屬於自己的片刻寧靜。

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知櫻楓聆（迴音谷二館）地理位置＆停車資訊

迴音谷二館位在花蓮市的邊邊，離迴音谷森林民宿更是只離一條小巷子就可以到達了。民宿也有專屬的停車場，所以各位都不需要擔心停車的問題。

環境空間

庭院

踏入庭院，映入眼簾的是一座被繁茂綠林環繞的雅致建築。高聳的樹木交織成一片天然屏障，微風拂過，枝葉輕輕搖曳，灑落斑駁的光影。空氣中瀰漫著淡淡的泥土與花草香氣。蜿蜒的石子小徑延伸至大門，兩側錯落著各式植栽，偶有鳥鳴聲自林間傳來，與蟲鳴交織成一首寧靜和諧的自然樂章，使人不禁放慢腳步，沉浸於這片靜謐的綠意之中。

二館的濃厚藝術氛圍

與一館相比，二館不僅擁有更寬敞的空間，還融入了濃厚的藝術氛圍，使整體環境更具格調與靈魂。室內的藝術擺設與精心挑選的畫作相得益彰，從牆上的當代藝術作品到擺放於角落的雕塑，使整個空間彷彿成為一座小型的藝廊。

大廳空間

走進大廳，映入眼簾的是四周環繞的落地窗，透過清透的玻璃，自然光毫無保留地灑落在空間內，每一處角落都被柔和的陽光溫暖點亮。窗外，是一片生機盎然的綠意，樹影婆娑，隨風搖曳，彷彿一幅流動的畫作，為大廳增添了詩意與寧靜。

▲空間裝潢簡約而不失格調，讓人可以自在地沉浸於這片藝術與自然交融的空間，同時靜靜欣賞窗外景色。



房型介紹

知櫻楓聆（迴音谷二館）總共有五間房型，而這一次入住的是三樓的301房。而這一間房型也好早就已經被我收藏在必住名單中了，這一次總算是如願住到了。迴音谷二館的每一間房型都有不錯的景觀視野，而301的角度是我最喜歡的，加上落地窗離綠林又更近一些，喜歡這樣一早起床就可以跟大自然說早安的幸福。





▲房間裡的每一個空間與角落，都可以感覺到巧思與細膩。



▲房間裡有獨立的露台，各位也可以拿房間裡的茶具與茶葉還有迎賓小點在露台上享受屬於自己的下午茶時光。



▲就連備品的選擇更是增添了旅遊中的儀式感。



▲衛浴空間也有浴缸的設計，可以在這裡泡澡，掃空旅遊的疲憊。

早餐介紹

早餐是以餐盒的方式呈現，裡頭蔬果沙拉，濃湯、飲品還有舒肥雞胸肉，這樣的豐富早餐直接讓我一早就有濃濃的幸福感。

知櫻楓聆（迴音谷二館）

地址：花蓮縣花蓮市國福街289巷168弄21號

電話：0965－501333

營業時間：09：00－21：00

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