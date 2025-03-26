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置身燈海星空裡！南投浪漫景觀餐廳　無敵夜景＋迷你動物園玩整天

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

「星月天空夜景景觀餐廳」一直是我超喜歡的南投景點。光是這一年我就去了至少有六次，因為這裡的CP值非常的高，不僅沒有時間限制，還有超多的表演與互動都可以免費體驗。從早坐到晚，在這裡悠閒的欣賞這裡的夕陽景色與南投夜景。

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▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

停車資訊
如果各位有前往星月天空夜景景觀餐廳的話，不需要擔心停車問題，因為在園區外有很大片的免費停車場空地。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

門票資訊
目前星月天空夜景景觀餐廳的佔地非常大。最佛心的就是平日前往的話，門票只需要150元即可，而且還可以折抵50元。如果是假日前往則需要200元，同樣可以折抵50元。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區介紹
一直以來，我總是在傍晚時分才抵達星月天空夜景景觀餐廳，享受夜晚的燈火輝煌與滿天星斗的浪漫氛圍。然而，這一次，特意提前出發，趕在夕陽西下前抵達，只為親眼目睹日落時分那片刻的絕美景色。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

傍晚的星月天空
當時大約是傍晚五點半，我緩步走進園區，微風輕拂，空氣中瀰漫著一絲溫暖的餘暉。抬頭望去，天空彷彿被夕陽染成一幅絢爛的畫作，金黃、橙紅與淡紫色交錯變化，雲朵被染上柔和的暖色，映襯著遠山的輪廓，顯得格外夢幻。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區內的景觀座位
在園區中還有超多給各位看景觀的座位，甚至是大躺椅都有。以一個夜景景觀的景點來說，這裡算非常的舒適。光是這個大躺椅基本上就可以待上大半天了。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區內的各種風格
園區遼闊，經過精心規劃，設有多個不同風格的區域，讓每位來訪的遊客都能找到最適合自己的角落，悠閒地享受這片美景與寧靜時光。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

迷你動物樂園
在園區內，除了美麗的景色與悠閒的環境外，還有一個讓人驚喜的亮點－多元化的動物區。這裡彷彿是一座迷你的動物樂園，各種可愛的動物自在地活動，與遊客零距離互動，讓整個旅程更添趣味與溫馨。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

療癒又溫和的侏儒羊
漫步園區，映入眼簾的便是一群活潑可愛的侏儒羊，它們小巧玲瓏，成群結隊地在草地上悠閒漫步，時不時湊上前來，好奇地打量著遊客，甚至還會撒嬌討摸，讓人忍不住想要伸手輕撫牠們柔軟的毛髮。這些侏儒羊性格溫順，即使是小朋友也可以放心接觸，輕輕餵食或是陪伴它們一同散步，體驗與動物親密接觸的樂趣。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

超萌迷你豬
而讓人驚喜的是，這裡還有超級可愛的迷你豬！這些小豬身形圓滾滾的，粉粉嫩嫩，走起路來搖搖晃晃，活潑又討喜。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲還有超可愛的土撥鼠觀賞區。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡還有水池區，圍繞一旁都有設置桌椅，而且這一區越晚越漂亮。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲往下走來有綠林區，樹跟樹之間還有吊床可以躺。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲園區中不定時都會有表演，到了晚上也有歌手駐唱。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果各位想要享用下午茶或是晚餐的話，可以到二樓與三樓的用餐區，這邊的視野也相當的好。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

白天過渡到夜晚的星月天空餐廳
夕陽逐漸下沉，天空的色彩層層變換，直到最後一抹光輝消失於地平線，夜幕悄然降臨，園區內的燈光漸次亮起，夜色中的星月天空夜景景觀餐廳展現出另一種迷人的風貌。這趟不一樣的旅程，讓我不僅欣賞到了日落的壯麗，也體會到從黃昏到夜晚的溫柔過渡，別有一番風味。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

燈飾亮起的時刻
到了夜晚，園區內的燈飾逐一亮起，點綴著這片寧靜的大地。樹梢間垂掛的燈串宛如點點星光，微微搖曳，映照在夜色之中，為整個空間增添了一絲溫暖與浪漫。隨著天色漸暗，水池上的燈光也隨之亮起，波光粼粼的水面倒映著五彩繽紛的燈影，彷彿鋪上了一層流動的夢幻星河。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

俯瞰城市夜景
沿著園區的小徑漫步，腳下的燈光微微閃爍，引領著遊客走進這片如夢似幻的天地。遠處的觀景台在柔和燈光的襯托下，顯得更加靜謐美好，站在這裡可以俯瞰城市夜景，萬家燈火與星空交相輝映，構成一幅令人沉醉的畫面。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲他們還有夜晚迷宮區，都可以帶著小朋友一起去冒險。

▲▼漫步燈海星空下！南投超浪漫景觀餐廳　動物零距離互動＋無敵夜景。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

星月天空夜景景觀餐廳

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號
電話：04－92292999
營業時間：周一～五16：15－00：00、周末10：15－00：00

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