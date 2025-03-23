ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

帶毛孩一起包棟！恆春波西米亞風卡拉OK民宿　市區開車一分鐘就到

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

恆春民宿中又迎來一間全新的恆春包棟民宿「浪趣半島」，坐落在恆春市鬧中取靜的地段，還有美式烤肉器具、電動麻將桌、還有超新的卡拉OK設備，可以盡情的在民宿裡歡唱，而且凡入住的旅人，還會贈送一瓶紅酒，最重要的就是在包棟的價格上也相對的實惠，這個舒適的民宿，真的很適合全家好友一同前往。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

浪趣半島停車資訊
地理位置非常的好，開車離恆春市區一分鐘就可以到達了，生活機能上可以說蠻便利的，而且民宿的周邊很多空地，停車的話也很方便。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

恆春寵物友善民宿

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲接下來會開放寵物入住，但是詳細的寵物入住規則還是要先私訊民宿詢問一下。

浪趣半島環境介紹

網美戲水池
一推開大門，映入眼簾的是一座寬敞的庭院，庭院裡還有設計一個網美戲水池，整體的風格非常的有現代感。此外，戲水池旁還有覆滿綠意盎然植物的垂直植物牆，不僅增添自然氣息，也為空間注入了生機與活力，如果有前往入住的話，別忘了可以在這邊拍出一系列的網美照。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

客廳空間
一踏進客廳，撲面而來的是濃厚的波西米亞風情，這股自由而充滿藝術氣息的設計風格從寬敞的大廳一路延伸至每一間客房，無處不散發著精心打造的細節與品味，大廳內的家具擺設既講究又和諧，從色彩鮮明的手工織毯到具有復古韻味的木質家具。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲每一件都透露出主人的獨具慧眼與用心挑選。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

空間布置很有美感
特色的吊燈、異國風情的桌椅與竹編坐墊，老闆在家具的挑選與佈置上展現了高超的品味與對生活美感的追求，讓整個空間不僅僅是一個住宿場所，更是一場美學的視覺享受。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲第一次看到民宿裡的拖鞋那麼有質感。

廚房空間
廚房空間是我最喜歡的地方，這裡的採光非常的好，而且所有的廚具一應俱全，就連餐盤碗筷這裡也都有，而且都很有質感。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

麻將設備
這也是我第一次遇到民宿裡有準備一張以上的麻將設備，因為民宿最多可以入住16位，除了有一台電動麻將桌以外，還另外備有一張傳統的麻將桌，這樣的服務看似沒什麼，但因為這小小的舉動也能看到老闆的貼心。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

美式烤肉設備
在庭院中也有擺上美式烤肉的設備，如果各位想要烤肉的話，可以省掉不少麻煩，而且在民宿附近也有全聯可以前往買烤肉食材，相當的方便，民宿這邊也有提供烤肉食材代訂的服務，如果懶得買食材的話，也可以提早跟民宿業者預定。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

全新卡拉OK歡唱
包棟民宿基本的設備不外乎就是卡拉OK歡唱，但浪趣半島的卡拉OK是選用目前全新的，就連YouTube的歌都可以選得到，很適合年輕人，也不用擔心找不到自己想要唱的歌。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

浪趣半島－房型介紹

四人房
浪趣半島最少八人即可包棟，最多可以入住16人，房型總共有五間，分別有三間四人房、兩間雙人房，但如果超過16人的話，也可以私訊民宿詢問加床的服務。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

空間規劃的很舒適
二樓與三樓設有雙人房與四人房，房型在格局與裝飾上呈現出與客廳一致的波西米亞風格。以空間規劃來說，這裡的房間設計相當寬敞，無論是雙人房還是四人房，都能提供足夠的活動空間，讓人絲毫不覺侷促。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲尤其是四人房，不僅適合家庭入住，也非常適合朋友一同旅行時選擇，既可以享受彼此的陪伴，也能保有一定的隱私空間。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲房間裡也都有一個獨立的露台空間。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲二樓與三樓的四人房都有獨立浴缸的設備，在旅行的途中還可以泡澡。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲已附有衛浴備品。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

雙人房
雙人房的房內的細節裝飾也為整體空間增添了獨特的魅力，而且房間裡大量射進了充足的採光。整個空間顯得更加明亮與溫暖，住起來特別舒適。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲雙人房的衛浴空間。

四樓四人房

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲四樓的四人房同樣有著絕佳的採光，這一間有著更多的木質元素，整體的氛圍營造感特別的有度假感。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲四樓四人房的露台可以說相當的大，到了晚上的時候還可以把椅子搬到陽台一起賞月亮。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲四樓四人房衛浴空間。

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春全新鬧中取靜的舒適包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

浪趣半島

地址：恆春鎮恆福二街81巷12號
電話：0906－049292

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►香港最美5星酒店「榻榻米景觀房」開箱！L型大落地窗俯瞰百萬夜景
►埔里免費落羽松秘境紅了！號稱全台最美停車場　午前來拍畫面最美
►台中新社下雪了！唯美「白雪木隧道」盛開中　交織黃金楓葉太夢幻

關鍵字： 浪趣半島 屏東旅遊 恆春旅遊 恆春住宿 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 黑皮 恆春包棟

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

推薦閱讀

台中新社下雪了！唯美「白雪木隧道」盛開中　交織黃金楓葉太夢幻

台中新社下雪了！唯美「白雪木隧道」盛開中　交織黃金楓葉太夢幻

啤酒廠舊址改建成瞭望塔咖啡！沉浸式迷幻空間超美　深圳推薦景點

啤酒廠舊址改建成瞭望塔咖啡！沉浸式迷幻空間超美　深圳推薦景點

開箱峇里島最美燭光晚餐！第一排海景夕陽下約會、炭烤海鮮超強

開箱峇里島最美燭光晚餐！第一排海景夕陽下約會、炭烤海鮮超強

峇里島「綠色地毯仙境」開箱！必體驗高空鞦韆、無邊際泳池裡放空

峇里島「綠色地毯仙境」開箱！必體驗高空鞦韆、無邊際泳池裡放空

胖老爹喊漲「最多貴31元」　明起新價格對比圖一次看　

胖老爹喊漲「最多貴31元」　明起新價格對比圖一次看　

帶毛孩一起！恆春波西米亞風包棟民宿

帶毛孩一起！恆春波西米亞風包棟民宿

台北花蓮雙城遊！泡黃金湯、住海景房

台北花蓮雙城遊！泡黃金湯、住海景房

台南2日玩法提案+16元住最高飯店套房

台南2日玩法提案+16元住最高飯店套房

韓國「風川鰻魚」台灣首店4/1開幕

韓國「風川鰻魚」台灣首店4/1開幕

順化玩法！老派火車觀海、超狂宮廷宴

順化玩法！老派火車觀海、超狂宮廷宴

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／苗栗花草天堂「繡球花季」開跑

人潮破紀錄！中港大排光雕延至3／30

13米高「粉嘻鯨」在大都會公園

住台東5天4夜最低1人免千元包早餐

台中超夯骨仔肉湯！帶筋肉塊Q嫩入味

雙城假期優惠！漢來「住1送1晚」

全台最美花旗木鐵道小鎮在彰化

精選曼谷買伴手禮必逛4大賣場

還在雪季內！還沒上山的人建議改期

開箱台南最新日式老宅貓咪咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

胖老爹喊漲「最多貴31元」　明起新價格對比圖一次看　

帶毛孩一起！恆春波西米亞風包棟民宿

台北花蓮雙城遊！泡黃金湯、住海景房

台南2日玩法提案+16元住最高飯店套房

韓國「風川鰻魚」台灣首店4/1開幕

順化玩法！老派火車觀海、超狂宮廷宴

奧地利「阿爾貝蒂娜博物館」開箱！

台南大益夜市美食5選！超Q奶蓋糰子入口即化

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366