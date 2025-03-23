帶毛孩一起包棟！恆春波西米亞風卡拉OK民宿　市區開車一分鐘就到

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

恆春民宿中又迎來一間全新的恆春包棟民宿「浪趣半島」，坐落在恆春市鬧中取靜的地段，還有美式烤肉器具、電動麻將桌、還有超新的卡拉OK設備，可以盡情的在民宿裡歡唱，而且凡入住的旅人，還會贈送一瓶紅酒，最重要的就是在包棟的價格上也相對的實惠，這個舒適的民宿，真的很適合全家好友一同前往。

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浪趣半島停車資訊

地理位置非常的好，開車離恆春市區一分鐘就可以到達了，生活機能上可以說蠻便利的，而且民宿的周邊很多空地，停車的話也很方便。

恆春寵物友善民宿

▲接下來會開放寵物入住，但是詳細的寵物入住規則還是要先私訊民宿詢問一下。

浪趣半島環境介紹

網美戲水池

一推開大門，映入眼簾的是一座寬敞的庭院，庭院裡還有設計一個網美戲水池，整體的風格非常的有現代感。此外，戲水池旁還有覆滿綠意盎然植物的垂直植物牆，不僅增添自然氣息，也為空間注入了生機與活力，如果有前往入住的話，別忘了可以在這邊拍出一系列的網美照。

客廳空間

一踏進客廳，撲面而來的是濃厚的波西米亞風情，這股自由而充滿藝術氣息的設計風格從寬敞的大廳一路延伸至每一間客房，無處不散發著精心打造的細節與品味，大廳內的家具擺設既講究又和諧，從色彩鮮明的手工織毯到具有復古韻味的木質家具。

▲每一件都透露出主人的獨具慧眼與用心挑選。

空間布置很有美感

特色的吊燈、異國風情的桌椅與竹編坐墊，老闆在家具的挑選與佈置上展現了高超的品味與對生活美感的追求，讓整個空間不僅僅是一個住宿場所，更是一場美學的視覺享受。

▲第一次看到民宿裡的拖鞋那麼有質感。

廚房空間

廚房空間是我最喜歡的地方，這裡的採光非常的好，而且所有的廚具一應俱全，就連餐盤碗筷這裡也都有，而且都很有質感。

麻將設備

這也是我第一次遇到民宿裡有準備一張以上的麻將設備，因為民宿最多可以入住16位，除了有一台電動麻將桌以外，還另外備有一張傳統的麻將桌，這樣的服務看似沒什麼，但因為這小小的舉動也能看到老闆的貼心。

美式烤肉設備

在庭院中也有擺上美式烤肉的設備，如果各位想要烤肉的話，可以省掉不少麻煩，而且在民宿附近也有全聯可以前往買烤肉食材，相當的方便，民宿這邊也有提供烤肉食材代訂的服務，如果懶得買食材的話，也可以提早跟民宿業者預定。

全新卡拉OK歡唱

包棟民宿基本的設備不外乎就是卡拉OK歡唱，但浪趣半島的卡拉OK是選用目前全新的，就連YouTube的歌都可以選得到，很適合年輕人，也不用擔心找不到自己想要唱的歌。

浪趣半島－房型介紹

四人房

浪趣半島最少八人即可包棟，最多可以入住16人，房型總共有五間，分別有三間四人房、兩間雙人房，但如果超過16人的話，也可以私訊民宿詢問加床的服務。

空間規劃的很舒適

二樓與三樓設有雙人房與四人房，房型在格局與裝飾上呈現出與客廳一致的波西米亞風格。以空間規劃來說，這裡的房間設計相當寬敞，無論是雙人房還是四人房，都能提供足夠的活動空間，讓人絲毫不覺侷促。

▲尤其是四人房，不僅適合家庭入住，也非常適合朋友一同旅行時選擇，既可以享受彼此的陪伴，也能保有一定的隱私空間。

▲房間裡也都有一個獨立的露台空間。

▲二樓與三樓的四人房都有獨立浴缸的設備，在旅行的途中還可以泡澡。

▲已附有衛浴備品。

雙人房

雙人房的房內的細節裝飾也為整體空間增添了獨特的魅力，而且房間裡大量射進了充足的採光。整個空間顯得更加明亮與溫暖，住起來特別舒適。

▲雙人房的衛浴空間。

四樓四人房





▲四樓的四人房同樣有著絕佳的採光，這一間有著更多的木質元素，整體的氛圍營造感特別的有度假感。

▲四樓四人房的露台可以說相當的大，到了晚上的時候還可以把椅子搬到陽台一起賞月亮。

▲四樓四人房衛浴空間。

浪趣半島

地址：恆春鎮恆福二街81巷12號

電話：0906－049292

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