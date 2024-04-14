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收進台北浪漫晚餐清單！米其林星廚打造的料理　必點菜色一次看

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲寒居酒店的BeGood是約會、享用浪漫晚餐的絕佳餐廳。

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者柯珮萱

想在台北市的高級飯店來個浪漫晚餐，大家應該常往西邊的中山北路，或東邊的信義區找，其實位於中山區松江南京捷運站的寒居酒店也是很好的選擇。

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▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲寒居酒店就在松江南京捷運站旁，出站走一分鐘。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲進飯店右轉就是餐廳的入口處。很時尚的設計吧！

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲BeGood餐廳的環境真的很棒，來這約會用餐不會漏氣。

寒居酒店二樓的BeGood餐廳
由米其林星廚林明健一手打造，是一處結合餐廳、咖啡館與烘焙坊的舒適空間。去年第一次來到BeGood餐廳我就很喜歡這裡，白天的明亮採光讓人心情雀躍，晚上用餐則有浪漫的氛圍，加上地中海風格的活力餐點運用許多創意，每次用餐都是色香味俱足的享受。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲用餐型式從套餐改成單點，但我們東點西點還是變成套餐的感覺。

將套餐的型式改成單點
用餐上更彈性多元。雖然改成單點，但上次來用餐時就發現，BeGood餐廳的料理，每一道都有精緻的盤飾，最適合我們這種喜歡用照片紀錄生活的人。雖然改成單點，但透過服務人員的介紹，我們為了拍照還是點成套餐的規模。

輕食麵包：烤薄餅 番茄洋菇醬、瑞可塔起司
這個薄餅太棒了！不沾任何醬，光是吃薄餅，也能享受那越嚼越香濃的麵香，以及Josper烤箱帶出的炭烤香。薄餅附有番茄洋菇醬、瑞可塔起司二種沾醬。番茄洋菇醬使用酸香番茄拌入炸洋菇、橄欖油。我自己比較喜歡瑞可塔起司醬，奶香濃郁。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

開胃菜：青甘生魚片、巨峰葡萄、酸葡萄昆布汁、羅勒
以前總認為生魚片就是要沾醬油跟芥茉，事實上只要魚貨新鮮，在地中海風格的料理中，也可以將生魚片處理得很好，這一道就是。新鮮的日本青甘刺身搭配巨峰葡萄切片，淋上一點新鮮橄欖油，與特製的酸葡萄昆布汁，清爽味美又開胃。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

開胃菜：炭烤青花椰和無花果、甜椒堅果醬、希臘酸奶
這道菜最特別的地方，是用了來自西班牙加泰隆尼亞Tarragno小鎮的傳統美味Romesco甜椒堅果醬，堅果香氣馥郁，加上有蒜味的希臘酸奶、南瓜籽、杏仁片，搭配烤過的青花椰與新鮮無花果。是很健康的一道開胃菜，烤過的無花果特別香甜。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

湯品：栗子南瓜湯、綜合菌菇
這碗栗子南瓜湯超好喝、非常好喝、無敵好喝！我本來就喜歡南瓜湯，這裡選用來自日本北海道的栗子南瓜，喝起來更甜美。但更厲害的是，主廚在碗底加了雪莉醋拌炒過的杏鮑菇、柳松菇等等，這些菇吃起來是有點酸酸的，如果與南瓜湯一起品嚐，會交織出不同風味。建議大家先單純喝湯，再將菇類與湯一起喝，享受二種不同的風情。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

主菜：炭烤菲力、竹筍、黑胡椒牛汁
厚切菲力牛排用Josper烤箱炭烤至三分熟，表皮焦香，肉質呈現誘人紅寶石色澤。即便我們東拍西拍，過了10分鐘才吃，口感仍然軟嫩。特別的是，以雪梨醋為基底的黑胡椒牛汁，一開始是酸甜的口感，後面有些許辣味慢慢跑出來，跟以往吃到的牛排沾醬完全不同，為牛排帶來了獨特風味！

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

主菜：牛肝菌野菇燉飯
這道燉飯是先將牛肝菌及乾蔥慢火炒香，再添入牛肝菌汁、法式奶油、松露醬及燉飯拌炒入味，其中米粒選用有「米中魚子醬」美譽的Carnaroli義大利米，既能調製出濃稠的燉飯，每粒米又能保持形狀及極佳口感。吃之前建議大家要用手機的錄影模式，慢慢將中間的半熟蛋壓破，看著蛋黃緩緩流出的畫面，十分療癒！

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

甜點：木瓜、椰子雪酪
這道甜點的靈感來自木瓜牛奶，將奶凍狀的木瓜牛奶鋪底，並以一層甜白酒薄片果凍覆蓋於椰子雪酪上。好笑的是，這個果凍很像「假的」，剛送上來時我跟太座都以為「怎麼放了一片透明塑膠片？」結果竟然是可以吃的果凍。置頂的是低溫烘乾的吐司脆餅，是一道用了很多創意的甜點。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

甜點：豆腐奶酪、米香、芝麻冰淇淋
這道甜點也是有多重創意。西點主廚以日式料理家常菜「胡麻豆腐」為靈感，以手工熬煮的豆漿奶酪，搭配營養豐富的白芝麻做成的冰淇淋，再撒上有甜鹹滋味的古早味米香，同時感受豆漿奶酪的清爽滋味和冰淇淋的濃郁芝麻香氣，又能嚐到有如醬油仙貝般的米香酥脆口感。

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

▲▼米其林星廚打造、地中海風活力料理，寒居酒店BeGood餐廳必吃料理大公開。（圖／部落客泰國劉提供）

食後感想
在BeGood餐廳用餐我覺得很超值，首先是交通太方便，松江南京捷運站不管是從1號或2號出口，走路只要1分鐘，開車出門還得找停車位。再來就是用餐環境非常舒適，吃的是米其林星廚林明健打造的料理，價格卻相對親民。還沒來這用餐過的朋友，一定要找機會來試試看！

寒居酒店 BeGood餐廳

地址：台北市中山區松江路116號2樓
電話：（02）2564－3577

泰國劉德華的美食案內帖
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