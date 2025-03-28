高雄隱密宵夜小館！法式香煎布丁燒超搶手　還有I人座位不怕尷尬

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「浮月餐酒館」是文化中心附近有點隱密的小餐館，位於2樓的用餐空間溫馨舒適，還有貼心設置「I人專屬」座位區！這裡供應多種主廚特製的異國料理和調酒，是吃宵夜小酌的好去處。推薦必點酸辣開胃的北非烘蛋，加上爆漿溫泉蛋吃起來順口美味；肉控就來一份蒜香骰子牛，滋味辛香帶有扎實嚼感，很適合當下酒菜。

想吃飽一定要試試大火快炒的XO醬炒飯佐大蝦

米飯蓬鬆帶點濕潤感，還有厚實辣勁及鮮香，配半熟煎蛋享用很涮嘴！很多人點的暖心雞白湯麵佐雞叉燒麵條Q彈，拌入溫泉蛋增添滑順口感，雞叉燒厚實軟嫩好吃。可以再加點一份甜甜的法式香煎布丁燒，搭配鮮榨柳丁汁或調酒更滿足。

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環境

▲進入後推開白色的門，往2樓走。

▲舒適溫馨的用餐空間。

▲店家還有貼心設置不被打擾的「I人座位區」。

餐點

北非烘蛋 200元

這道北非烘蛋有層次香料風味，融合酸甜和濃郁辣感，吃起來非常香醇開胃，配料有蕈菇、玉米筍、番茄，加上爆漿的溫泉蛋增添滑順口感，可以搭配柔軟的麵包享用。

▲拌入蛋汁的醬料更濃醇順口。

北海道生食級干貝佐干邑肝醬 360元

▲北海道生食級干貝厚實鮮嫩，加上鮭魚卵充滿鮮香味，搭配抹上干邑肝醬的酥酥麵包，每一口都有濃郁香氣。



蒜香骰子牛 400元

▲骰子牛扎實有嚼感，滋味鮮甜帶有辛香風味，加上脆脆的烤蒜頭很香醇，還有芝麻葉平衡味蕾。

XO醬炒飯佐大蝦 400元

▲大火快炒的XO醬炒飯有鍋香氣，口感蓬鬆帶點濕潤感，充滿厚實辣勁及鮮香非常涮嘴，還能吃到兩隻新鮮大蝦。



▲炒飯有附半熟煎蛋，拌入蛋汁更美味。

▲大蝦滋味鮮美。

南瓜奶油豚菲力燉飯 380元

▲南瓜奶油豚菲力燉飯口感非常綿密，有濃郁南瓜甜香和奶香味，燉飯帶點Q勁很好吃。

▲豚菲力肉質厚實保有鮮嫩感，能嚐到香料風味，淋上特製醬酸甜好吃。



暖心雞白湯麵佐雞叉燒 280元

▲想吃麵食就點這碗現煮的雞白湯麵，雞白湯濃郁甘醇，搭配蔥花增添辛香更好吃，還有溫泉蛋可以拌入享用。

▲雞白湯濃郁香醇。

▲溫泉蛋增添滑順口感。

▲麵條非常Q彈有嚼勁，吸附湯汁及蛋汁香醇好吃，雞叉燒厚實軟嫩鮮香，有雞皮的油脂香氣。

法式香煎布丁燒 400元

想吃甜點可以來一份法式香煎布丁燒，每日限量供應，建議提前預訂哦！麵包浸泡蛋汁10小時現煎，外層金黃微酥，口感綿密香甜，搭配烤過的棉花糖更滿足。

▲撒上糖粉增添甜感。

▲布丁燒非常柔軟綿密。

飲品

100%鮮榨柳丁汁 150元

▲這杯是每天現點現榨的柳丁汁，微微酸甜富含果香很爽口。

調酒

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



花鄉 350元（未成年請勿飲酒）

花鄉基酒是伏特加，搭配檸檬汁、接骨木花糖漿、茉莉花、蜂蜜特調，喝起來有蜜香及花香味，融合酸感很爽口，酒感比較濃厚一點。

採茶詩 350元（未成年請勿飲酒）

採茶詩是金萱茶琴酒搭配綠茶伏特加，還有葡萄柚汁、接骨木花、檸檬調製，有淡雅茶香及酸甜滋味，杯緣是草莓跳跳糖，入口先品嚐到草莓甜香味。

梅酒

黑馬梅酒 300元／杯（未成年請勿飲酒）



▲喜歡純酒可以來一杯10年黑馬梅酒，是用美國白橡木桶過桶熟成，喝起來有蜜餞的煙燻香氣，19度酒感非常濃厚。



浮月餐酒館

地址：高雄市苓雅區四維二路179號

營業時間：19：00－02：00（供餐至01：30；周一、二公休）

電話：0973－020967

低消：500元／人

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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