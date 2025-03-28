地鐵一出站就到！東京CP值「晴空塔房」開箱　一晚3500元還有雙床

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撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者陳莉玟

阿曼尼克淺草站前飯店（Hotel Amanek Asakusa Ekimae）是東京淺草的高CP值飯店，頂樓還有免費晴空塔展望台，但卻是平價的連鎖商務飯店。離地鐵站只要1分鐘，離淺草寺和晴空塔都很近，附近有眾多美食餐廳及AEON超市，生活機能佳，而且從地鐵淺草站就有火車Access可以往返羽田機場和成田機場，去程、回程都方便。如果想前往上野、銀座、晴空塔，搭地鐵也都不用換車，如果想看東京隅田川花火大會，選阿曼尼克淺草站前飯店就對了！

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交通

不論是從成田機場或者羽田機場前往阿曼尼克淺草站前飯店，都可以搭乘Access火車直達淺草站，然後從淺草站的A2b出口搭乘電梯到達地面，再步行1分鐘就可以抵達飯店，交通真的很便利。而且因為鄰近地鐵淺草站，要前往銀座、上野、晴空塔都很方便，不用換車。

▲飯店外觀是一棟黑色系建築。

環境

▲黑色系的大門不是很顯眼，所以沒仔細看的話，很可能會走過頭。

▲一樓大廳空間不大，如果有需要當日先寄放行李或當日退房後寄放行李的話，也都會被放置在這等待客人回來拿取。

▲飯店前台不大，一次可以讓兩組客人同時辦理入住，所以如果遇到入住尖峰時間客人很多的話，可以先在旁邊休息稍待。

▲櫃檯有販售泡澡粉，檜木香味的蠻好聞的。

展望台

我覺得這間飯店的最大賣點就是頂樓的展望台，因為位置是隅田川河邊第一排，所以飯店最頂樓有開放入住客人可以使用，可以從展望台眺望晴空塔，視野非常棒。如果是每年7月隅田川花火大會時來入住這間飯店，就可以有超讚的觀賞煙火視野。

▲這間飯店的另外一優點就是飯店電梯需要感應房卡才能啟動上樓，可以避免有非入住客人趁機混入，安全管制比較嚴格。

早餐

價格是一個人1100日圓，我們這次沒有加購飯店早餐，而是直接買便利商店麵包當早餐，菜色照片僅供大家參考（2024年11月起，飯店早餐改成套餐式輕食供應，不再是自助式吃到飽）。

客房介紹

房型主要是三種，分別是標準雙人房（12平方公尺）、標準雙床房（13平方公尺）、標準三人房（19平方公尺）。這次入住的是標準雙床房（晴空塔景），以雙床房來說，坪數有點小，但因為東京的雙床房真很難找，而且都很貴，所以如果想要雙床房，阿曼尼克淺草站前飯店就是很好的選擇。

雙床的底部是一大木板，所以可以將雙床推起來合併成一大床，也適合有帶嬰兒、小孩子的小家庭入住，飯店床品牌是席夢思，我覺得蠻好睡的。疫情解封後，東京住宿費真的是一飛衝天，尤其雙床房更是一房難求，這間雙床房的平日價格大概是3500台幣起跳，越早訂越便宜。

▲因為空間有限，所以電視掛在牆上，剛好正對雙床，躺在床上看電視蠻舒服的。

▲床底設計是內凹式的，讓房客可以將不需要用的行李箱和雜物放平推入床底，但走路的時候還是要小心別踢到。

▲今天入住的是晴空塔房，所以不用上頂樓展望台，從客房內就可以看到晴空塔美景，但晴空塔房的房價也比較高。

▲本來想說客房空間不大的話，衛浴空間應該會更小，但打開浴室看了一下發現還算寬敞，甚至還有大浴缸可以泡澡，難怪櫃台會有賣泡澡粉。

▲盥洗用品的種類蠻多的，梳子、刮鬍刀、牙刷等都有。

▲沐浴用品是用AROMAD’OR的茶香系列，算是比較少見的牌子，沐浴乳、洗髮乳、潤髮乳都有。

▲茶具組有準備冷飲用的玻璃杯和熱飲用的馬克杯，還蠻貼心的，茶包、咖啡包也都有。

▲房間內有一台平板可以上網，可以簡單查詢一些資料。

▲在牆上有設計掛衣服、外套的掛鉤及衣架。

▲每間客房都有獨立的空調，可以調整冷暖及風量。

▲浴衣是深藍色款，但有點單薄，夏天穿應該可以，冬天的話可能會有點冷。

▲如果想泡熱茶來喝，客房內也有快煮壺可以使用。

▲小冰箱可以冰飲料，只有冷藏功能，沒有冷凍功能。

周邊美食

如果想吃飯的話，飯店附近就有蠻知名的喜多方拉麵坂內，這間主打的五花肉拉麵還不錯，適合愛吃肉的朋友，且營業時間到晚上9點半。

周邊超商

▲如果要採購一些飲料、食物的話，AEON超市離飯店也蠻近的，就在喜多方拉麵坂內的隔壁。

周邊飯店

如果想要找便宜一點的飯店，在阿曼尼克淺草站前飯店的斜對面就有一間連鎖商務飯店APA飯店淺草站前（APA Hotel Asakusa Ekimae），這間飯店平日價格蠻便宜的，但雙人房房間就更小，除非訂到豪華雙床房。

阿曼尼克淺草站前飯店（Hotel Amanek Asakusa Ekimae）



地址：2 Chome-7-2 Komagata, Taito City, Tokyo 111-0043日本

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