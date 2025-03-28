飄香台北中正區60年！35元福州乾麵老店　拌入辣渣調味更加分

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

台北中正區的「中原福州乾麵」在地經營60多年，店面位於延平南路，菜單提供乾拌麵、餛飩湯、滷味等餐點，鄰近捷運小南門站，價格親民、口味實在，除此之外，地理位置鄰近總統府，也是不少人的台北中正區美食、台北麵食好選擇。

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捷運站旁老字號、銅板價菜單

在台北竟然能吃到35元一碗的乾拌麵，60年老福州麵店藏身小南門站旁，經典的麵條不多加調味，辣油、辣渣、烏醋、醬油自己加自己選，還有餛飩、蛋包可以搭配。

▲價格以現場為主，資訊僅供參考。

▲滷味品項不多，想吃甚麼可以自行選擇做搭配。

▲滿滿的餛飩寶寶誘人無比，白胖胖的好想要整鍋帶走

▲點了一碗乾拌麵、魚丸麵與餛飩湯，簡單吃一吃價格也不用兩百元，身在台北市中心價格非常親民，看著外頭煮鍋滿滿的餛飩飽飽好療癒。

魚丸麵

想吃魚丸又想吃湯麵，那來碗魚丸麵一次滿足，魚丸外皮香Q內餡鮮香，湯頭則是中規中矩，搭配一些佐料比較涮嘴。

大碗餛飩湯

大碗的餛飩湯餛飩給好給滿吃起來最過癮，十幾顆餛飩多到根本吃不完，手工餛飩皮薄肉餡飽滿，豬肉鮮鹹而沒有騷腥味，單吃很涮嘴，搭配麵食也好滿足。

乾拌麵

麵條吸附滿辣渣、辣油、烏醋香氣十足，不過麵條偏軟了一些，想吃甚麼風味都可以自行調味出屬於自己的最愛。乾拌麵加餛飩湯就是餛飩麵，這樣點可以吃乾的餛飩麵還能喝湯，麵條搭配上餛飩實在是絕配，宛如七世情人的合拍，令人不禁一口接著一口。

中原福州乾麵



電話：02－2331－2326

地址：台北市中正區延平南路164號

營業時間：06：00－19：30（周末公休）

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