甘醇勾芡汁＋古早番茄醬組合！旗津50年溫體豬肉圓現蒸出爐超軟Q

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

禾味肉圓是旗津在地50年老店，已經傳承三代，門店位於中興市場內，從清晨營業到中午，但很容易提早完售，想吃肉圓要早一點來用餐！肉圓是每天新鮮製作，清晨磨米、炒漿製作肉圓皮，搭配溫體豬肉特製的厚厚肉餡，現蒸出爐吃起來軟Q飽滿，再淋上勾芡的甘醇醬汁和古早味番茄醬，吃起來酸甜涮嘴很有飽足感。

喜歡喝湯推薦來一碗肉圓湯！

大骨湯加蒜泥、香菜、胡椒提味，肉圓吸附湯汁特別香醇，外皮也更軟嫩好吃；這裡還有供應濃郁海味的麵線糊、碗粿、肉粽，想吃更飽就選擇「現在我超餓組合」，一次就能吃到四種經典主食。另外想要在家輕鬆吃肉圓，也可以關注禾味肉圓FB粉專，會不定期開團預購冷凍宅配包喔！

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▲招牌必吃肉圓是每天磨米、炒漿製作外皮，搭配溫體豬肉製成的肉餡，口感非常厚實飽滿。

5號餐 現在我超餓 155元（肉圓2顆＋麵線糊小碗＋碗粿1顆＋肉粽1顆）

▲肚子超餓的可以點一份5號餐，全部經典品項都能吃到，有招牌肉圓、麵線糊、碗粿、肉粽，完全滿足澱粉愛好者的胃！

▲肉圓口感非常厚實軟Q，有點彈彈的，肉餡鮮香扎實，帶有醃製的甘醇滋味。

▲肉圓搭配古早味番茄醬、勾芡的甘醇醬汁吃起來酸甜涮嘴。

▲肉圓皮軟Q有嚼感，會加香菜增添香氣。

▲溫體豬肉製作的肉餡有稍微醃製，鮮香美味。

▲這裡的麵線糊是古早風味，使用大骨和魚漿高湯烹煮，有濃郁的海味鮮香，搭配魚漿、滷過的小腸，口感很豐富，稍微勾芡吃起來滑順不膩。

▲麵線糊滑順富含海味。

▲配料豐富滿足。

▲碗粿口感非常扎實綿密，軟嫩清香，入口稍微抿一下就化開，肉餡大塊鮮香，搭配勾芡醬汁滑順好吃，還有香菜和菜脯增添風味。

▲肉粽份量十足，口感扎實軟黏，內餡有清香的滷肉，淋上勾芡醬汁、花生粉、香菜，滋味甘醇富含層次香氣。

肉圓湯 2顆 40元

▲肉圓湯吃起來比較清香，肉圓皮會更軟一點，口感厚實飽滿，肉餡鮮香甘醇，大骨湯加蒜泥、香菜、胡椒粉充滿香氣很好吃。

▲加高湯的肉圓皮吃起來比較軟嫩。

▲肉圓吸附湯汁更好吃！

丸子湯 15元／碗

▲丸子湯清香爽口，貢丸扎實飽滿，魚丸有濃郁鮮香味。

冷凍宅配

▲肉圓有提供冷凍宅配，不定期會在FB粉專開團。

▲會附沾醬，在家就能輕鬆享用老店肉圓。

▲冷凍包裝的提袋很可愛，也很適合送禮。

菜單 MENU

空間外觀

▲禾味肉圓有內用座位，門店位於中興市場。

禾味肉圓

地址：高雄市旗津區中港街10號（中興市場）

營業時間：05：00－12：30（售完即止）

電話：0920－911025

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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