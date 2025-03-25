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鳳山老街隱藏版美食！30年旗魚黑輪老店　手工魚漿裹入土雞蛋現炸

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

正香鮮旗魚黑輪專作是澄和市場30年老店，已經傳承二代共同經營，目前在鳳山大東公園與鳳儀書院附近設置老屋門市，在這裡也可以享用鮮炸旗魚卷（包土雞蛋），還有供應腐皮花枝卷、腐皮鮮蝦卷、手工天婦羅、無敵花枝排、牛蒡天婦羅等炸物，選擇杯裝或盒裝方便帶著走，超適合當下午茶點心！

每一捲旗魚黑輪，都是30年老師傅鮮打魚漿製作
低澱粉僅有5%，魚漿比例很高，加上紅蘿蔔增添風味，包入嚴選的土雞蛋油炸，口感軟嫩微Q、滋味鮮香。喜歡花枝一定要試試無敵花枝排，能吃到滿滿新鮮花枝肉，非常鮮甜好吃；純魚漿製作的天婦羅微微脆嫩，像是在吃魚板，也是很多人買的品項。

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▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲鳳山門市提供舒適的空間，可以輕鬆享用熱食及採購冷凍商品。

新鮮製作
招牌旗魚卷（包土雞蛋）是老師傅鮮打魚漿製作，低澱粉5%，魚漿比例很高，有加紅蘿蔔增添風味，不添加化學添加物、防腐劑，可以吃得更安心。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲招牌旗魚卷。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲每一捲都包入嚴選的土雞蛋。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲搭配乾淨的油炸到金黃。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

熱食現吃
門市有提供熱食現吃服務，新鮮油炸出鍋，有旗魚卷（包土雞蛋）、腐皮花枝卷、腐皮鮮蝦卷、手工天婦羅、無敵花枝排、牛蒡天婦羅等品項可選擇。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲現場享用會以氣炸鍋加熱，不會增添油膩感。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

外帶盒裝

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲熱食現吃可以選擇小杯裝，輕鬆帶著走。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲買的份量多就使用盒裝，滿滿一盒當下午茶點心或買回家加菜都很棒。

旗魚卷（旗魚黑輪）
招牌必吃的旗魚卷是用大量魚漿製作，低澱粉含量吃起來比較少負擔，口感軟嫩微Q、滋味鮮香，包著土雞蛋一起油炸，能嚐到蛋香味。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲旗魚卷（包土雞蛋）20元／卷。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

腐皮鮮蝦卷

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲腐皮鮮蝦卷 30元／卷。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲腐皮鮮蝦卷口感外酥裡嫩，有蝦肉的鮮香，微鹹甘醇。

腐皮花枝卷
腐皮包裹魚漿和花枝，炸得金黃微酥，口感飽滿軟嫩，還能吃到花枝塊的鮮甜和Q彈。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲腐皮花枝卷 30元／卷。

無敵花枝排
花枝排口感扎實軟Q，可以吃到滿滿新鮮花枝肉，鮮甜好吃。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲無敵花枝排 45元／片。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

手工天婦羅
純魚漿製作的天婦羅滋味鮮甜，口感微微脆嫩很像在吃魚板。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲手工天婦羅 20元／片。

冷凍包裝

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲門市也有供應冷凍包裝可以選購，喜歡都能自己挑選買回家料理。

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

門市外觀

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼正香鮮旗魚黑輪專作鳳山老屋門市。（圖／部落客虎麗提供）

正香鮮 澄和市場旗魚黑輪專作－鳳山門市

地址：高雄市鳳山區中正路100號
營業時間：周一至周六 10：30－19：00（周日店休）
電話：07－3920179

正香鮮 澄和市場
地址：高雄市三民區澄和路120號（113號攤位）
營業時間：15：00－19：00（售完即止）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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