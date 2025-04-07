紐西蘭「70%瓶裝水」來自這裡！唯美藍泉仙境北島必訪景點

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

如果有到紐西蘭旅遊的話，千萬不可以錯過北島這個神秘景點，藍泉 Blue Spring是一個如詩如幻的絕美聖地！這天從愛歌頓農場離開之後，時間比我們預估的還早，所以我們決定前往原本抵達羅托魯亞第一天就想來的藍泉 Blue Spring。

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交通方式

從愛歌頓農場出發

車上的GPS的導航帶我們繞了一段路，我們也才得以經過這如詩如畫的美景。前往藍泉 Blue Spring的路上都是這麼美，美到我無法專心開車，一直將車子停在路旁拿相機起來拍，這就是旅行中意外的收穫啊！

停車場

藍泉 Blue Spring

位在距離奧克蘭約200公里的蒂懷霍步道（Te Waihou Walkway）。距離哈比村所在的Matamata約半小時、羅托魯亞 Rotorua約40分鐘的車程。入口處有一個停車場，不過不是很大，大約只能停放10台車左右。

網路上有人提醒藍泉 Blue Spring鄰近Putaruru小鎮，這裡比較偏僻收不太到網路訊號，出發前建議先下載離線地圖。在Google Map上搜尋「Blue Spring Leslie Road Carpark」就可以直接導航到停車場，或是請租車公司人員幫忙在導航機上輸入地址這樣會方便許多！

路線

▲蒂懷霍步道（Te Waihou Walkway）的入口。

▲居然路邊的湖水裡就有鴛鴦！

▲還沒走到入口就讓我們一路拍不停了，8月份的紐西蘭北島天氣很舒服，雖然有點涼涼的，不過並不會很寒冷。

入口處

▲看到廁所要先上，不然來回的話可是要走一段路喔！

環境

▲再往前走就有木棧道，木棧道邊走邊欣賞風景，其實滿悠閒的。

據說藍泉 Blue Spring的泉水會呈現藍色的原因，是因為泉水經過100年的時間從地下層過濾到地面，泉水之所以呈現藍色，是因為水的純度至高，水體透明，吸收紅光，只對藍光有反射作用。

▲紐西蘭有70%的瓶裝水都是來自藍泉 Blue Spring，泉水是從Mamaku高原所流出來的，冬夏可以維持恆溫在11度。

▲藍泉 Blue Spring很奇特的一點是：水裡有很多長長的綠色水草，在溪流的作用下左右搖曳。

▲步道全長是4.7km，大約1小時30分鐘可以走完，除了有一些地方比較陡峭之外，大部分都滿好走的。

▲湖水清澈見底，偶爾可以看到比較特別的鳥類棲息在樹枝上。整個氛圍非常寧靜，就像無人知的神秘地帶一樣。

詢問了擦肩而過的其他遊客，到盡頭還有多久？

對方回答他們也沒有走到盡頭，只有走到小瀑布就回程了。因為對路況不熟，再加上時間已經有點晚。（紐西蘭的冬天太陽比較早下山，所以天色暗的比較快），所以我們也是走到小瀑布區就回頭了！很難想像原本一片平靜的湖水到了後面居然變得又小又湍急。

看網路上的其他資料才知道

藍泉 Blue Spring之前是可以下水的，不過因為遊客如織破壞了整個景觀，所以在2016年8月之後就嚴禁下水了。這樣的景觀，一直讓我聯想到多年前的一部電影－《美夢成真》，電影中的每個景色都是美的像是置身仙境般，美到不可思議！

▲除了水裡搖曳的水草之外，這裡還可以觀賞到種類繁多的原始樹木和樹蕨。

評論

▲藍泉 Blue Spring有紐西蘭九寨溝之稱，如果有到紐西蘭北島旅遊的話，很推薦一定要來親身體驗這世上難見的美景！

藍泉 Blue Spring Putaruru

地址：紐西蘭PutaruruLeslie Rd,South Waikato 3483

飛天璇

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部落格、FB

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