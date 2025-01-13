精選台中廟東夜市Top 10美食！短短小巷擁有多間超過30年歷史老店

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

台中豐原景點豐富，夜市也很好逛，短短幾百公尺的豐原廟東夜市，隱藏超多美食！人氣必吃有清水排骨麵、肉丸、蚵仔煎和三角圓等，不少美食小店都是在地經營超過30年的老店；是條小巷美食街，人潮多很狹窄，安排玩台中豐原景點，也值得順遊來逛夜市。

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豐原廟東夜市交通方式

周末假期，滿分帶著ZAQ寶玩台中豐原，晚餐直接安排來逛台中熱鬧的豐原廟東夜市，就在豐原慈濟宮的旁邊，開車導航地標即達，附近有付費的停車場，夜市下午就很熱鬧，屬豐原復興商圈，範圍包含中正路、信義街、復興路和博愛街等，我們當天是從豐原慈濟宮旁邊的美食攤進入。

▲台中豐原廟東夜市越晚越熱鬧，還記得滿分當天大約5點抵達，就已經是滿滿人龍。

豐原廟東夜市環境

滿分一開始看到這麼多人潮有點卻步，畢竟我們帶ZAQ寶，還推推車，怕很不方便，但後來想說，來都來了，就跟著人潮慢慢往前，還好當日豐原廟東夜市只有前段比較多人，逛到後面，人潮就沒有這麼擁擠，但豐原廟東夜市內道路有點狹窄，建議推推車和輪椅的朋友，還是要斟酌一下。

豐原廟東夜市人氣美食

正老牌肉丸 50元

這間正老牌肉丸很有名，小小店面一位難求，好在吃肉丸的翻桌率快，一下就換我們入店了。這裡只有賣肉丸和貢丸湯，就是我們熟知的肉圓，肉丸麵皮很Q，醬汁濃郁與肉圓很搭，還吃得到整顆的肉餡和筍子。滿分個人很喜歡，吃完肉圓還能加湯，不一樣的肉圓特色吃法，值得饕客來嚐嚐看，重點是，正老牌肉丸有室內座位，能推推車很加分。

洪記蚵仔煎 80元

滿分來逛豐原廟東夜市時是有推推車，考慮到推車移動，所以當下能吃什麼我們就嘗試，這間洪記蚵仔煎也很厲害！且現點現做，滿滿新鮮的蚵仔在鐵板前看得好清楚，蚵仔也很大顆。洪記蚵仔煎份量大滿足，獨特的醬汁，滿分個人覺得很好吃，麵皮軟Q口感也不錯，重點是蚵仔蠻多，大顆新鮮，搭配滿滿青菜一起吃更有飽足感。

▲有座位區，老闆們很熱情的邀我們入坐。

一口悶三角圓 40元～60元

在洪記蚵仔煎旁的一口悶三角圓也是超人氣，招牌是三角圓，另外還有滷肉飯、乾拌麵和咖哩飯，我們點了乾的鹹口味三角圓，及花生粉口味的三角圓，兩種味道都不錯。三角圓口感有點像水晶餃，肉燥很香與三角圓很搭也很契合，花生粉的三角圓就比較突兀，第一口吃會不適應，但再吃一口也覺得不錯，喜歡甜味的朋友，也能來嚐嚐看花生粉的三角圓，滿分個人覺得搭配香菜味道更上一層樓。

▲這裡也有室內座位區，但感覺比較多饕客都是採外帶。

清水排骨麵店

來逛豐原廟東夜市，必吃清水排骨麵，廟東清水排骨麵店空間不大，但排隊人潮多到滿出來，想吃也得耐心等候。清水排骨麵現點現做，可以看到蒸籠滿滿的排骨，排骨酥好吃的秘訣就是先炸後蒸，鎖住湯汁，麵條Q軟適中，搭配香菜和胡椒，整體味道超讚，排骨酥雖說有骨頭，但是軟嫩帶點酥，非常好吃，難怪一開門就是大排長龍。

清水肉圓仔湯

在清水排骨麵旁邊的肉圓仔湯也是大熱門，凱文說味道還可以但沒有到驚艷。米糕吃起來有點像是油飯的口感，醬汁不錯，而圓仔湯的部份，像是包肉的鹹湯圓口感，只是醬汁不同，吃法不一樣，還算特別，這間圓仔湯創立於民國35年，是老字號小吃。

廟東菱角酥

來逛廟東夜市，菱角酥也是必吃美食，豐原慈濟宮入口的那家排隊人潮超誇張，為了不人擠人，滿分選擇夜市巷尾的羅記菱角酥買，當天沒什麼人排隊，滿分輕鬆買到現炸的菱角酥，我覺得味道也不錯，香酥脆口，菱角也很香，另外還有起司酥和芋頭酥可以選擇。

GUGUGI雞蛋糕

在羅記菱角酥的對面是GUGUGI雞蛋糕，因為ZAQ寶想吃，所以滿分當下也買了一份，雞蛋糕口味選擇很豐富，我們買了原味，但可能已經放一點時間了，雖說寶寶立馬就能吃，但我覺得味道一般，我想現點現做的雞蛋糕應該會比較香。

安潔拉的美食專賣

這間安潔拉的美食專賣網上的評價也很高，店面明亮新穎，用餐環境乾淨，也有座位區。吃到這間時，滿分的肚子已經很飽了，但ZAQ寶想要吃飯，所以滿分僅簡單點了滷肉飯；不過滷肉飯好吃，帶有甜味的滷肉小孩很愛，幾乎整碗吃光光，聽說炸雞和砂鍋豆腐也很強，有機會再訪，滿分會想再來吃吃看這間。

王品潤餅

▲滿分愛吃潤餅，當天也買了王品潤餅來嚐嚐，可惜不是現包，是已經包好的；吃的時候是涼的，味道也普通，但大口咬下，還是蠻多料。

白杯子

▲這間白杯子手搖飲也很熱門，還有免費試喝，滿分當天點了一杯荔枝冰茶，沁涼甜滋滋好喝。

除了滿分一家吃的這幾間廟東夜市美食外，豐原廟東夜市裡還有很多好吃又特別的美食，像是現作的涼圓、清蒸蝦仁肉圓、炸雞和水果等，別看夜市美食街不長，居然還有夾娃娃機可以玩。

整體心得

滿分一家當天在豐原廟東夜市吃得超級飽，沒想到小小的廟東夜市居然有這麼多好吃美食；除了這條美食街外，豐原廟東周圍店家也很多，若有機會再訪，可以再來攻略信義街，中正路和復興路的美食，想必會發現更多美味。

豐原廟東夜市

地址：台中市豐原區中正路167巷

營業時間：10：00～23：00

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