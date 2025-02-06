礁溪380元爽泡豪華大湯屋！每日限時開放　免費提供吹風機淋浴乳

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟
冬天的宜蘭礁溪超級熱鬧，位在礁溪市區可以說是溫泉一條街，近礁溪火車站，沿途超多溫泉飯店旅店，還有可以單純泡湯的個人湯屋和大眾池。這次來踩點在網路上擁有超高評價的礁溪四季溫泉，個人湯屋大又有質感，只要300元！每日限時開放的豪華湯屋，也只要380元，另外還有不限時的男女大眾湯也很讚，再搭配礁溪景點一日遊，絕對是一趟充實旅程！
礁溪四季溫泉｜交通方式＆停車資訊
礁溪四季溫泉戶外有大型停車場，停車很方便，開車的朋友導航到礁溪四季溫泉即可到達。假日人潮湧躍，而且是愈晚人潮愈多，這整排的湯屋在巔峰期間會有交通管制，各溫泉湯屋業者也會有專人出來引導停車。
▲外觀建築充滿日式風情，點燈的礁溪四季溫泉也很美。
礁溪四季溫泉｜營業時間
礁溪四季溫泉有個人湯屋和大眾裸湯的服務，營業時間夏季和冬天不太一樣，冬季營業時間較長，湯屋更是24小時服務，巔峰時段人潮多，抵達時需要先抽號碼牌。
冬季湯屋：24小時
冬季裸湯：05：00〜23：00
夏季湯屋：07：00〜01：00
夏季裸湯：07：00〜23：00
礁溪四季溫泉｜消費方式
個人湯屋：300元／間，50分鐘
大眾裸湯：120元／位，單次不限時間
全新豪華雙人湯屋：380／間，50分鐘（期間限定時間開放）
叫號後，就可以拿號碼牌到櫃台結帳
由於當天一般的300元個人湯屋全滿，因此有開放豪華雙人湯屋，最大的差別就是空間和新舊度，只差80元就有升級的感覺！
礁溪四季溫泉｜豪華雙人湯屋
最新開放的豪華湯屋在二樓，現場有服務人員指引，整體服務非常棒，豪華溫泉湯屋真的非常大，就連泡湯池也很大，跟一般個人湯屋大小差蠻多的，而且豪華溫泉湯屋很新，乾淨又明亮！
▲豪華湯屋內也有詳細指標，包含泡湯需知、泡湯禁忌和清楚的燈光鍵，建議朋友們在泡湯前都看一下注意事項。
豪華雙人湯屋池又大又深
旁邊也有盥洗區，可以先淋浴洗澡後，再下溫泉池泡湯，湯屋裡都有附沐浴乳和洗髮乳，若是有個人保養乳液也建議帶來，泡湯後皮膚比較乾，可以擦乳液保養。
▲礁溪四季溫泉湯屋的操作很簡單，打開水閘，就會有溫泉水出來。
▲湯池旁的水管是用來阻水的，泡湯後要把整根水管拔起來排水。
▲有規劃舒服的長椅、置物區和衣掛，來泡湯也能坐著休息，可以將衣物放置好很加分！
豪華溫泉湯屋真的很大很舒服
湯屋很新，湯池裡設有座椅，可以先泡腳、手和下肢後，再慢慢將整個身體泡進湯池裡面。也有附兩個大湯勺，一人一個不用搶！因為大浴池夠深，所以泡在溫泉裡很溫暖，滿分坐進大浴池的相片，可以直接當比例尺，整個人躺平在浴池裡也可以，真的很舒服！
礁溪四季溫泉｜更多設施
50分鐘的時間很剛好，洗澡和泡湯很充裕，還可以坐在椅子上休息一下，建議大家可以自備飲料或是水帶進去，畢竟泡湯後一定要先補充水份！礁溪四季溫泉的櫃台旁也有飲料零食投幣機。
▲礁溪四季溫泉的廣場坐位還有電玩和按摩椅，若是親子同行或是年長者同行，等候時間可以在這裡打發時間。
▲礁溪四季溫泉不僅免費提供沐浴洗髮乳，還有免費的吹風機可以使用，真的超加分，因為很多湯屋都還要額外收費。
▲礁溪四季溫泉也有乾淨的洗手間。
礁溪四季溫泉｜心得
不僅個人湯屋平價好泡又舒服，全新限時開放的豪華雙人湯屋也很棒，空間寬敞、明亮、新穎又乾淨，泡湯池很大深度也夠，泡起來好舒服。免費提供沐浴乳、洗髮乳和吹風機更是加分！
礁溪四季溫泉｜景點資訊
地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
營業時間： 24小時營業
電話：03—9883855
提供刷卡：無／現金支付
Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram
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