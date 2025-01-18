大阪道頓堀遊艇上微醺放空！絕佳視野打卡「固力果跑跑人」免擁擠

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

來日本大阪，很推薦玩道頓堀觀光遊艇，漫遊美麗的道頓堀川！船程約20分鐘，提供舒適雅座，還能帶飲料啤酒登船，欣賞河道風光和夕陽景觀，還能飲酒超愜意，親子同行也很適合；重點是，還能拍道頓堀格力高標誌，無人版的大阪打卡地標，絕對值得旅人玩大阪時來體驗。

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關於道頓堀

建立於江戶時代，是當時城下町重要發展的區域，距今歷史悠久，隨著時代的變化，道頓堀川變得更美更現代化。兩側店家琳瑯滿目，有各式美食餐廳、還有超人氣的唐吉軻德購物天堂；重點是這裡越晚越美麗，尤其從黃昏之時，陽光、城市樓房，再搭配川景風光，景色迷人讓人捨不得離開，因此許多人會選擇傍晚時間來道頓堀散步走走，現在這裡不僅可以散步觀景，還能體驗觀光遊艇。

▲道頓堀觀光遊艇在這裡就有三間，還有不同的船隻服務，而最適合體驗的時間是傍晚，因氣候舒服涼爽，也比較不會太曬，加上傍晚色溫迷人，還有機會欣賞道頓堀夜間城市點燈。

門票資訊

成人門票是1500日元(約台幣315元），6-12歲小孩是800日元(約台幣168元)，0至5歲小孩是免費體驗，但是不能佔位，需放在同行家人的大腿上。

關西樂享周遊券推薦

除了現場買票外，可以提前購買關西樂享周遊券，一票在手，超過70種景點門票、設施和餐廳可選擇3至6項免費體驗，平均一個景點門票或是體驗票券只要約200台幣，絕對比你在現場購票還要便宜划算。其中還能兌換通天閣門票、大阪梅田空中庭園展望台門票，以及聖瑪麗亞號白天遊覧，購買方式很簡單，選擇想要的方案，拿到憑證就能開始使用，開始使用後可享一周的使用期間，這次購買了關西樂享周遊券，只要出示憑證掃碼後，就能直接上船，真的超級方便。

遊船體驗

若是購買關西樂享周遊券的朋友，需要在這間「道頓堀日本橋船着場」兌換報到，地點也很好找，就在牛一燒肉的對面，抵達後，出示憑證就可以依時間來乘船。若怕人潮多，可以先上網預約，不預約現場直接來也行，人潮沒有想像多，或是可以提前來換票，然後在附近逛逛，待接近上船時再來集合也沒問題。

▲輕鬆拿到船票後，就可以在旁邊的酒吧等候，或是附近逛逛，持有道頓堀日本橋船着場也可以享旁邊酒吧啤酒優惠。

導覽地圖

接近乘船時間，就會有專人出來舉牌提前，建議早點集合，可以先登船選擇座位，基本上就是繞道頓堀川一圈，會經過四個橋墩，分因為日本橋、相合橋、大佐衛門橋和戎橋，體驗遊湖一圈約20分鐘，經過道頓堀格力高標誌還會提供時間讓旅人拍照。

▲分為日間郵輪和夜間巡遊，白天晚上各有不同的美感，但請留意，使用日本關西樂享周遊券僅能於傍晚17點後來兌換體驗，若想要體驗白天的大阪道頓堀觀光遊艇，就需要付現金。

▲我們選了最前面的位置，開船前可以站在甲板前取景拍照，黃昏時的色溫，天空更有美感，隨著太陽下山，夏天的大阪也不會這麼熱和曬，不時還有點微風，涼爽又舒服。





▲出發後，船頭會封起來，船夫開始計時時間，船上也會有導覽服務，包含注意事項，及周邊景點的解說，但都是全日文，只能透過停留的地方，大概知道是在介紹哪裡。

▲最震撼的就是道頓堀唐吉軻德，全新的道頓堀大観覧車啟用了，金色的外觀超級吸睛，號稱是道頓堀最接近天空的摩天輪，不僅好拍照，還可以購票上去體驗。

道頓堀格力高標誌合影時間

最後會留時間給旅人和「大阪跑跑人-道頓堀格力高標誌」合影，因為是在船上拍照，擁有絕佳的拍照視野，還不用擔心人擠人，輕鬆與道頓堀格力高標誌拍照，當下也會覺得好幸福。

心得

第一次在道頓堀體驗遊船還能輕鬆與大阪跑跑人合影超開心，整個體驗都很棒，我們當天是搭晚上6點的船班，能同時欣賞到道頓堀的黃昏和夜晚景色，而且道頓堀越晚越熱鬧，遊船體驗後再去覓食逛街也是不錯的玩樂安排，這次滿分買了關西樂享周遊券覺得能直接換票方便簡單又省錢，但關西樂享周遊券在各景點門票及遊程體驗上還是有限定。

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