1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢侈享受　東京牛舌狂吃攻略

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃鄒承恩
可以讓我們每次來東京必吃，至今已經二訪的燒肉吃到飽就是這家，東京必吃燒肉首選！尤其是跟我們一樣愛吃牛舌的朋友，只要台幣1500元就能輕易達成牛舌富翁、牛舌自由的成就。這家牛舌吃到飽提供的是高級厚切牛舌20mm以及仙台牛舌！東京共有三家店，分別是有樂町、池袋、上野本店，但我私心最愛上野本店，服務態度是真的好，而且有帥哥美女服務，整體氛圍感滿分，CP值最高！
▲上野本店位於3樓，有電梯喔！
▲店內也有許多名人簽名，雖然我都看不懂。
▲店內空間不大，約有六到七張四人桌，可容納30人左右，店內的帥哥美女態度都非常好。
▲強調建議一定要先預約訂位喔！這家真的非常非常熱門。
焼肉一心たん助 上野本店 MENU
線上預約只有一個選項就是「プレミアムコース」100分食べ放題（吃到飽）含稅6578日元（新台幣1378元），包括厚さ20mmの厚切牛舌在內的全品項約56種食物吃到飽！
飲料放題
飲料放題部分有三種選項，分別是1280日圓（新台幣268元）50種以上高級無限暢飲，1580日圓（新台幣331元）標準無限暢飲，包含特級麥芽香麥爾啤酒及特級麥芽黑啤酒兩種生啤，以及680日圓（新台幣142元）軟性飲料無限暢飲，就是不含酒精的飲料，如可樂、烏龍茶、可爾必思等。
▲用餐時間為100分鐘，70分鐘最後加點。
▲後續加點都可以使用QR-Code掃碼點餐。
餐點介紹
▲剛開始會先送上一份招牌厚切牛舌套餐，店員會先幫忙都烤完一輪，並示範如何烤、如何沾醬最好吃。
▲店員都很年輕而且很親切喔。
▲雖然後續烤肉幾乎都自己來，但只要點到厚切牛舌時，店員就會主動幫忙烤，其實自己動手烤的機率也不太多。
▲飲料我們選擇的是最貴的全品項放題，因此放開隨便點，還是最愛喝水果沙瓦跟梅酒。
▲醃製的肉質沒有生肉好，會偏鹹一點。
▲偷偷說，這一家除了牛舌以外，其他肉質都偏普，你們來這裡狂點牛舌就對了。
▲真的是超厚切20mm牛舌，不知道自己點了幾輪就是了，狂吃。
▲口感上偏有嚼勁而且多汁。
▲類似莎莎醬的搭配很爽口。
▲可能我們這桌有小朋友的關係，一直有人來幫烤，好開心。
▲也因此我們吃到的熟度都很剛好，非常好吃。
▲「究極のねぎタン塩」好酷，採用三種大蔥混合搭配和牛一起下去烤，多層次風味很有趣。
▲吃的時候和牛烤出來的脂香搭配蔥香一起吃，很解膩。
▲數不清點了幾次厚牛舌，總之我們確實吃了超多輪烤牛舌就是了。
▲偶而也會點點和牛、羊肉什麼的，但還是會以牛舌為主，吃得好開心。
▲吃膩了還會搭配泡菜跟生菜，來個菜包肉一起吃。
▲最後來個冰淇淋甜點收尾，完美，這次已經是第二訪了，依舊很喜歡，下次繼續來。
▲燒肉放題加飲料放題（含稅），一個人約1700元台幣左右。
一心たん助 上野本店
地址：東京都台東区上野4-5-9 三州屋ビル 3F
營業時間：16：00－22：40（周六、日12：00－22：40）
官網：Yakiniku Isshin Tansuke
預約：一心たん助 上野本店
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