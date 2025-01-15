ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢侈享受　東京牛舌狂吃攻略

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃鄒承恩

可以讓我們每次來東京必吃，至今已經二訪的燒肉吃到飽就是這家，東京必吃燒肉首選！尤其是跟我們一樣愛吃牛舌的朋友，只要台幣1500元就能輕易達成牛舌富翁、牛舌自由的成就。這家牛舌吃到飽提供的是高級厚切牛舌20mm以及仙台牛舌！東京共有三家店，分別是有樂町、池袋、上野本店，但我私心最愛上野本店，服務態度是真的好，而且有帥哥美女服務，整體氛圍感滿分，CP值最高！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲上野本店位於3樓，有電梯喔！

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲店內也有許多名人簽名，雖然我都看不懂。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲店內空間不大，約有六到七張四人桌，可容納30人左右，店內的帥哥美女態度都非常好。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲強調建議一定要先預約訂位喔！這家真的非常非常熱門。

焼肉一心たん助 上野本店 MENU
線上預約只有一個選項就是「プレミアムコース」100分食べ放題（吃到飽）含稅6578日元（新台幣1378元），包括厚さ20mmの厚切牛舌在內的全品項約56種食物吃到飽！

飲料放題
飲料放題部分有三種選項，分別是1280日圓（新台幣268元）50種以上高級無限暢飲，1580日圓（新台幣331元）標準無限暢飲，包含特級麥芽香麥爾啤酒及特級麥芽黑啤酒兩種生啤，以及680日圓（新台幣142元）軟性飲料無限暢飲，就是不含酒精的飲料，如可樂、烏龍茶、可爾必思等。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲用餐時間為100分鐘，70分鐘最後加點。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲後續加點都可以使用QR-Code掃碼點餐。

餐點介紹

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲剛開始會先送上一份招牌厚切牛舌套餐，店員會先幫忙都烤完一輪，並示範如何烤、如何沾醬最好吃。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲店員都很年輕而且很親切喔。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲雖然後續烤肉幾乎都自己來，但只要點到厚切牛舌時，店員就會主動幫忙烤，其實自己動手烤的機率也不太多。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲飲料我們選擇的是最貴的全品項放題，因此放開隨便點，還是最愛喝水果沙瓦跟梅酒。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲醃製的肉質沒有生肉好，會偏鹹一點。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲偷偷說，這一家除了牛舌以外，其他肉質都偏普，你們來這裡狂點牛舌就對了。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲真的是超厚切20mm牛舌，不知道自己點了幾輪就是了，狂吃。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲口感上偏有嚼勁而且多汁。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲類似莎莎醬的搭配很爽口。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲可能我們這桌有小朋友的關係，一直有人來幫烤，好開心。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲也因此我們吃到的熟度都很剛好，非常好吃。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲「究極のねぎタン塩」好酷，採用三種大蔥混合搭配和牛一起下去烤，多層次風味很有趣。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲吃的時候和牛烤出來的脂香搭配蔥香一起吃，很解膩。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲數不清點了幾次厚牛舌，總之我們確實吃了超多輪烤牛舌就是了。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲偶而也會點點和牛、羊肉什麼的，但還是會以牛舌為主，吃得好開心。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲吃膩了還會搭配泡菜跟生菜，來個菜包肉一起吃。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲最後來個冰淇淋甜點收尾，完美，這次已經是第二訪了，依舊很喜歡，下次繼續來。

▲▼1500元實現牛舌自由！20mm厚切的奢華享受　東京牛舌狂吃攻略。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲燒肉放題加飲料放題（含稅），一個人約1700元台幣左右。

一心たん助 上野本店

地址：東京都台東区上野4-5-9 三州屋ビル 3F
營業時間：16：00－22：40（周六、日12：00－22：40）
官網：Yakiniku Isshin Tansuke
預約：一心たん助　上野本店

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►普吉島原始叢林吃下午茶！被大樹覆蓋的綠意穹頂　還能玩空中滑索
►默默經營了163年淺草鰻魚飯！烤到軟Q入口即化　每天只賣2.5小時
►新竹寶山傳親子景點推薦！隱藏版蠟燭工廠開箱　DIY體驗邊玩邊學

關鍵字： 焼肉一心たん助上野本店 東京美食 達人美食 美食情報 日本特色系列 美食雲 Mika出走美食日誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

上野推薦美食！高架橋下羊肉燒烤吃到飽、600日圓Highball喝到飽

上野推薦美食！高架橋下羊肉燒烤吃到飽、600日圓Highball喝到飽

全程專人代烤！首爾現點現殺烤鰻魚開箱　肥厚軟Q加烤大蔥吃更香

全程專人代烤！首爾現點現殺烤鰻魚開箱　肥厚軟Q加烤大蔥吃更香

極濃郁麻奶牛肉麵＋牛腱心軟嫩帶嚼勁！Google評分4.5星宜蘭美食

極濃郁麻奶牛肉麵＋牛腱心軟嫩帶嚼勁！Google評分4.5星宜蘭美食

宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

真珠微風南山店今開幕

真珠微風南山店今開幕

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1/20漲價

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1/20漲價

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北無菜單鐵板燒進軍台南

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

台中「800棵落羽松」全紅！追松要快

民國46年創立的周末隱藏版月台便當！

鑽進士林巷弄找秘境！不限時老屋咖啡

台中勤美草悟道「5景點」一次開箱！

台南老牌「興南旅行社」宣布2/1熄燈

2大新春優惠一次看！

陳耀訓蛋黃酥1/16起開放現場販售

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

熱門行程

最新新聞更多

真珠微風南山店今開幕

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1/20漲價

上半年6大海外慶典！日期出爐快卡位

免費玩日本！首座米飛兔樂園夏季開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366