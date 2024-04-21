太平山腳下「預約制隱藏版」美食！渡假別墅內享用無菜單料理

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

「嵩屋會館」是宜蘭逢春園渡假別墅打造的無菜單料理餐廳，上網搜尋才知道是預約制的隱藏版美食，地點在宜蘭大同鄉、太平山腳下的位置。餐廳提供午餐和晚餐，皆以無菜單料理方式呈現，原本只有逢春園住宿客人才能品嚐的美食，現在按照餐廳營業時間也能訂位吃到囉！

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嵩屋會館交通位置

住在宜蘭的朋友依照嵩屋會館地址導航開車抵達逢春園渡假別墅，前面就有停車位超方便，開車來不用怕找不到停車場，宜蘭朋友和我介紹附近還有超美櫻花景點可以順遊，享受好山好水和美食的宜蘭一日遊。

用餐環境

嵩屋會館用餐一定要先預約喔！直接來是無法進入參觀，想吃真的要訂位。逢春園渡假別墅佔地好大，第一次進來真的很驚艷，每個角落都讓我相當好奇，沿途聞到遍地的萬壽菊芳香，開花甚美。嵩屋會館就像陽明山的景緻餐廳，擺設細節優雅，運用植物、綠色植栽裝飾餐廳，搭配窗外美景，讓人超級放鬆。

餐廳展示著宜蘭有名的藝術家作品，連我朋友都知道這位呂美麗藝術家。迎賓茶的擺放位置相當特別，想要取用可以帶著桌上的茶壺自行來裝盛，順便欣賞窗外綠景，很有意境，好喜歡這樣的開場。

▲走進餐廳前的景觀。

▲這天提供的是玄米茶，喝完還可以免費續用。

嵩屋會館

不論是餐墊、水杯、筷子、湯匙或者茶杯都相當精細，看得出餐廳在小細節的用心。底下貼心標示小食、蔬心、暖味、豐收和滿足，和菜單的上餐順序相呼應。小公司團體、家庭旅遊都可以提早訂位。

開場迎賓是自行裝盛的玄米茶

木盤上精緻的小茶杯相當賞心悅目，茶湯清澈明亮、入口有著迷人的米香，淡雅清新。除了熱呼呼玄米茶，也有自家種植的萬壽菊檸檬水。

慢煮吻仔魚羹嫩蒸蛋（小食）

第一道暖胃小食選用品質高的宜蘭吻仔魚，以舒肥料理烹調，蛋香滑嫩，高湯甘甜迷人，以茶碗蒸姿態呈現，細膩精緻。

手工花生豆腐佐豆腐乳泡沫（小食）

這是什麼？一上桌就耐人尋味的料理，一顆顆神秘的綠色晶球，其實是主廚費工的創意料理，使用香菜製作的分子料理叫做香菜珠，入口逼逼波波有著淡淡的香氣，搭配宜蘭在地三星皮記的花生糖，甜香滋味充滿驚喜。泡沫讓整塊豆腐像在泡澡般的情境，用外婆的豆腐乳製作，味甘滑順，讓人一口接一口。

炙燒櫻桃鴨賞最中餅（小食）

這道真的是把在地食材發揮極致，吸睛又符合現在流行的美食，上桌呈現網美姿態。宜蘭名產鴨賞搭配醃製蔬菜丁，鹹甜又清爽的滋味，加上橘紅色葡萄柚果肉讓配色吸睛又達到多層次風味，最上層的檸檬皮增添香氣，入口滿是驚喜，才發現滑嫩有嚼勁的鴨賞和蔬果很搭，讓人印象非常深刻。

自然農法野菜沙拉（蔬心）

青綠脆嫩可口的過貓加上蘋果絲，加上胡麻醬調味，清爽鮮甜又舒心的一道沙拉。

慢燉北海道干貝蘿蔔排骨湯（曖昧）

費時精燉的老母雞湯，打開蓋子，看著熱煙冒出，香氣四溢讓人胃口大開。先品嚐原味的湯，再加入宜蘭縣酒紅露酒入湯，一次滿足兩種風味。細火慢燉的韻味，鮮美回甘，干貝的香氣在口中久久無法散去，紅露酒讓湯品多了一分鮮甜和甘醇，順口又帶有淡雅的酒香。

慢燉慢燉文山包種牛肉湯＋50元（曖昧）

附上一小杯手採茶葉和計時的沙漏，從小食到暖味，每一樣出場都讓我印象深刻，不僅是食物的味道呈現，連器皿的選購也讓人佩服，充滿驚喜之旅。

將茶葉倒進湯裡，使用沙漏計時，沙漏跑完，打開蓋子即可開動。選用手採的文山包種茶葉，回甘不苦澀，讓原本鮮美的湯多了茶香，尾韻醇厚非常好喝。

清蒸山泉水鱸魚（松羅）1150元（豐收）

宜蘭山泉水養殖鱸魚，魚肉鮮嫩無土味，新鮮細嫩，以清蒸料理方式，沒有過多調味，簡單自製醬料增添鹹香，吃的是魚肉原始鮮美的滋味。比起前面幾道小食和暖味，豐收的擺盤和呈現較為保守。

紙包烤龜山島透抽（豐收）

來自宜蘭龜山島海域的海鮮，主廚以紙包料理方式，保留鮮味和水份切好的透抽放入陶鍋，接著上桌又是一陣小驚喜。打開鍋蓋，冒著陣陣白煙，主廚將木材煙燻後加入，讓食物增添視覺效果，透抽口感又脆又Q，好鮮美的滋味，不用特別調味，直接吃海鮮本身的甜味。

高人氣肉燥飯

從小食、暖味到豐收，網路獲得許多人好評推薦的招牌肉燥飯上桌囉！附上醃蘿蔔，爽脆開胃。Ｑ彈有嚼勁的米飯，越嚼越香，肉燥香、不肥膩，扒飯指數高，不同以往吃到的肉燥飯，嵩屋會館多了雞湯的香氣。

手作和果子＋季節水果＋飲品選一（滿足）

如同菜單的標示，滿足，看似簡單的餐後甜點，卻一點也不簡單，除了擺盤呈現吸睛，連味道也讓我和朋友嘖嘖稱奇。特別挑過的咖啡豆，香醇順口，先吃了鳳梨，甜蜜又香，一旁像是宜蘭特產金棗，結果不是。出自主廚家人的手作和果子，巧妙的創意，將宜蘭特產造型延伸到甜點，味道極爲細緻，甜而不膩，我和朋友直呼這甜點真的非常有創意又好吃。

飯後之餘

餐後不急著離開，可以在逢春園渡假別墅走走，欣賞宜蘭美麗景致。初訪嵩屋會館品嚐無菜單料理，讓人印象深刻的美味，起承轉合的安排呈現，每一道料理出場都讓我充滿期待，不過豐收主食較為低調，和小食、暖味的驚喜比較之下，會有小小落差，不過僅以呈現差異，味道絕對值得推薦。

嵩屋會館菜單價錢

餐點套餐皆以無菜單方式供應，可以依照自己喜好和價位選擇主食。暖胃湯品的品項：香菇雞湯和牛肉湯需前一天告知。2024／5／1開始收取服務費。

嵩屋會館

地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭20號

電話：03－980－1942

營業時間：周三至周六11：00－15：00、18：00－21：00；周二、日18：00－21：00（周一公休）

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