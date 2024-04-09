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出發桃園復興鄉！置身世外桃源的秘境咖啡　180度欣賞湖岸森林　

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

復興鄉咖啡廳最知名的就是丸山咖啡，這同時也是我去復興鄉旅行除了一定要安排劉老爹魯肉飯平價快炒以外，之後就一定會去玩山咖啡看夕陽。近期朋友推薦我一間隱藏在山林小徑中的「一山景觀咖啡」，這間咖啡廳就像世外桃源般的感覺，可以一覽整片絕美的山野景色。

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▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

復興鄉咖啡廳｜桃園咖啡廳推薦
這一條沿路上會經過非常多的景點，像是石門水庫、大溪茶廠、三民蝙蝠洞、基國派老教堂，咖啡廳中除了丸山咖啡以外，也有森鄰水岸可以選擇。而這次前往的一山景觀咖啡廳，雖然路途不好開，但這裡卻有著很寬敞的停車場，所以到了這裡也不需要擔心停車問題。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹｜偌大庭院
一山景觀咖啡，座落在俯瞰著壯美湖光山色的翠綠寶座中。彷若世外桃源，散發著遠離塵囂的寧靜與和諧之美。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲而且這裡還有著很大片的草皮，如果有帶小朋友跟寵物一起前往的話，還可以很盡情的在草地上奔跑。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

一樓空間
一走進一山景觀咖啡中，這裡有著大量的木質元素，融入昏黃的燈光而營造出寧靜而溫暖的畫面，還有一種簡約而不失雅致的氛圍。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲尤其是當陽光灑進空間的每一個角落時，那美麗的光影隨時間的消逝而挪移著。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

二樓露台
拾級而上來到了二樓更是吸睛，這裡特別設有一個半露天的座位區，可以盡情地欣賞四周的自然美景。坐在這裡，可以一覽無遮擋地眺望周圍的大自然美景。開闊的視野，使得遠處的山巒、近處的綠樹以及湛藍的天空盡收眼底，仿佛與大自然完美融為一體。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

一山景觀咖啡｜飲品介紹
一山景觀咖啡裡還有許多飲品都是小農飲品，如果有機會來，建議各位可以點這裡自製的茶包可以細細的享用下午茶。

▲▼一山景觀咖啡隱藏在山林小徑中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

一山景觀咖啡

地址：桃園市復興區三鄰丸山21之5號
電話：0905－772－892
營業時間：10：00－18：00（周二三四公休）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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