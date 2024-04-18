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逃離城市喧囂新選擇！宜蘭極簡「微型屋」充電放鬆　享受藍海日出

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

當都市的喧囂成為日常，尋找一片靜謐的小地方。這次與姐妹們決定體驗一種全新的住宿方式——Tiny Away微型屋。來自新加坡Big Tiny集團的全新概念。有別於露營車，微型屋是另一種住宿方式，同時也是一種追求極簡生活與永續理念的生活方式。Tiny Away 位於宜蘭山上的充電莊，是這次小旅行的住宿地點。

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Tiny Away微型屋的概念，來自新加坡Big Tiny集團
跟大家分享一下Tiny Away這個品牌，來自新加坡。是首家結合「移動微型屋」概念，與生態旅遊的企業。三位創辦人開啟了這個旅程，為旅客提供獨一無二的住宿體驗。Tiny Away至今已拓展了8個國家，從生產、銷售到旅宿管理，展現了其創新與永續發展的堅持。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲這些微型屋通常設立在風景如畫的鄉村、葡萄園、馬場和農場，提供了一個遠離都市的靜謐空間。

微型屋是什麼？背後有創新與永續的意義
微型屋不僅是一種住宿方式，它更是一種生活態度。Tiny Away精心挑選了絕美的自然環境，讓長年居住在城市的我們，有機會以另一種方式與大自然接觸，享受純粹的放鬆。

Tiny Away微型屋環境設施

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲微型屋內部設施一應俱全！雙人床旁邊就是一面大面積的落地窗，可以直接看到窗外的大自然美景，採光也非常棒。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

微型屋裡麻雀雖小五臟俱全。小廚房的設備有冰箱、微波爐到烤箱，餐盤、餐具、杯具都備齊了。屋內還有除濕機、冷氣機，燈光也很足夠。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲廁所浴室乾濕分離，提供的毛巾與盥洗用品也非常齊全。這讓我們即使身處山林之中，也能享受到便利的生活。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

戶外環境
微型屋外有戶外桌椅，被背山面海的美景和清新的空氣包圍。在這個小小天地中，一起佈置了餐桌享用自己做的可愛漢堡，感受那份溫暖和平靜。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲Tiny Away在宜蘭，充電莊背山面海欣賞美麗日出，蘭陽平原夜景讓人醉心。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

地理位置真的很優秀！
背依青翠的山峰，面朝著蘭陽平原，而在蘭陽平原的後方就是一整片太平洋！超級有層次感的美景。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

▲當夜幕低垂，這裡的夜景如同一幅動人的畫卷，遠處蘭陽平原燈火通明，像極了一整條銀河。

▲▼Tiny Away在宜蘭！極簡新生活，微型屋初體驗，跟姐妹到山上住一晚。（圖／胖貓咪提供）

還能看浪漫日出
當黎明來臨，站在微型屋的門前，我們迎接了難忘的日出。那一刻，太平洋上的第一縷曙光破曉而出，將天邊染成金黃色，龜山島在這壯觀景象中，像是與我們一同欣賞美麗的日出。這樣的體驗，是城市中難以尋覓的寶貴時刻。

微型屋心得體驗
這次的Tiny Away微型屋初體驗，對我來說是一種心靈的淨化。遠離了都市的喧囂，我發現生活可以如此簡單而美好。微型屋雖小，卻擁有一切需要的設施。，它讓我們感受到生活的本質不在於擁有多少，而在於享受當下。

充電莊

地點：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路150之8號

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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