ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園車站必訪美食！排隊潤餅老店口味懷舊　手工現做餅皮嚼勁十足

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

清明節祭祖時節最具代表的食材絕對是潤餅，而這次介紹的「姜記潤餅」不僅是清明節潤餅推薦，更是非常經典的桃園美食小吃，更是必吃的桃園車站美食，只要到了下午時段，這間「姜記潤餅」絕對會看到滿滿的排隊景象，如果在桃園潤餅中，中壢劉家現做潤餅是我的第一名，那姜記潤餅也有被我排進桃園前三名的名單中。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

姜記潤餅｜桃園車站美食推薦
「姜記潤餅」的地理位置相當的方便，從桃園火車站前站步行不到五分鐘就可以到達了，而且旁邊還有另一間同樣非常知名的旺仔潤餅，這一次前往兩間都有買，但在味道還有口感上都截然不同，各有各的特色。

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

姜記潤餅｜價格
姜記潤餅在當地也已經有二十幾年了，一直以來都深受老饕們的愛戴，而且光是餡料就達到八九種之多，其中還有香菜。而且這一捲只要45元，算是蠻實惠的。

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

姜記潤餅｜手工現做潤餅皮
姜記潤餅的餅皮都是現場製作的，製作的過程也都看的到，而且潤餅皮更是這裡的一大特色，口感很有嚼勁。這樣一捲不算很大，但其實真的也不小，而且吃了很多潤餅，在姜記潤餅中都有出現最愛的豆乾跟香菜，這次在其他店裡沒有吃到的。

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

▲咬下去滿滿的料直接溢出來，口感很是濕潤，難怪到了下午時段總是會湧入大量的排隊人潮。

▲▼姜記潤餅　屬於桃園人的懷舊下午茶。（圖／部落客黑皮提供）

姜記潤餅

地址：桃園市桃園區大同路24號
電話：0989－173－702
營業時間：11：00－22：00（周一休）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►台中好吃脆皮雞蛋糕推薦！外脆內帶微Q口感　香濃起司會狂牽絲
►三民市場巷弄裡的60年老店！純米磨漿製作、口感更綿密細緻
►台中人推爆的火雞肉飯！肉嫩份量不手軟＋半熟蛋液搭配醬油最對味

關鍵字： 姜記潤餅 桃園旅遊 達人旅遊 旅遊情報 桃園美食 桃園車站 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

推薦閱讀

新北貝殼廟搬新家！108步「海底隧道」直擊　玩法、地點一次看

新北貝殼廟搬新家！108步「海底隧道」直擊　玩法、地點一次看

達人旅遊省錢密技！香港3天2夜小奢華遊不用1萬元

達人旅遊省錢密技！香港3天2夜小奢華遊不用1萬元

西班牙文化之旅　不可錯過佛朗明哥、塞爾維亞嘉年華會

西班牙文化之旅　不可錯過佛朗明哥、塞爾維亞嘉年華會

北投超感人百年石碑遭破壞？六肆零感慨：誰來保護它

北投超感人百年石碑遭破壞？六肆零感慨：誰來保護它

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366