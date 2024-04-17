桃園車站必訪美食！排隊潤餅老店口味懷舊　手工現做餅皮嚼勁十足

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞
清明節祭祖時節最具代表的食材絕對是潤餅，而這次介紹的「姜記潤餅」不僅是清明節潤餅推薦，更是非常經典的桃園美食小吃，更是必吃的桃園車站美食，只要到了下午時段，這間「姜記潤餅」絕對會看到滿滿的排隊景象，如果在桃園潤餅中，中壢劉家現做潤餅是我的第一名，那姜記潤餅也有被我排進桃園前三名的名單中。
姜記潤餅｜桃園車站美食推薦
「姜記潤餅」的地理位置相當的方便，從桃園火車站前站步行不到五分鐘就可以到達了，而且旁邊還有另一間同樣非常知名的旺仔潤餅，這一次前往兩間都有買，但在味道還有口感上都截然不同，各有各的特色。
姜記潤餅｜價格
姜記潤餅在當地也已經有二十幾年了，一直以來都深受老饕們的愛戴，而且光是餡料就達到八九種之多，其中還有香菜。而且這一捲只要45元，算是蠻實惠的。
姜記潤餅｜手工現做潤餅皮
姜記潤餅的餅皮都是現場製作的，製作的過程也都看的到，而且潤餅皮更是這裡的一大特色，口感很有嚼勁。這樣一捲不算很大，但其實真的也不小，而且吃了很多潤餅，在姜記潤餅中都有出現最愛的豆乾跟香菜，這次在其他店裡沒有吃到的。
▲咬下去滿滿的料直接溢出來，口感很是濕潤，難怪到了下午時段總是會湧入大量的排隊人潮。
姜記潤餅
地址：桃園市桃園區大同路24號
電話：0989－173－702
營業時間：11：00－22：00（周一休）
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