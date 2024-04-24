在地魚酥、鴨賞化身鐵板菜色　「明水然•樂」同步插旗淡水、宜蘭

▲「明水然•樂」同步插旗淡水、宜蘭。（圖／明水然•樂提供）

記者黃士原／台北報導



近2年持續在林口、板橋、新竹與高雄展店的「明水然•樂」，4月26日同時插旗淡水與宜蘭礁溪。慶祝開幕，5月15日前，到店用餐送贈「莓果特調氣泡飲」1杯。

明水然•樂同樣以主打無菜單鐵板燒，1600元、14道料理的個人套餐中，除了日本A5和牛與生猛龍蝦外，淡水與宜蘭店更將在地食材創意入菜，包括魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋，都化身為鐵板上的美味料理。

▲「明水然•樂」淡水店位於商場11樓，可放眼欣賞淡水河、觀音山的山海景緻。（圖／明水然•樂提供）

明水然•樂表示，淡水店和宜蘭店的另一特色，是擁有絕佳的用餐美景。位於商場11樓的淡水店，可欣賞淡水河、觀音山的山海景緻，如果天氣許可，還能欣賞橘色天幕與百萬夕陽餘暉；宜蘭店除了翠綠田園景觀，也可以遠眺二龍河、雪山山脈。

4月26日至5月15日的開幕慶期間，消費者前往明水然•樂淡水或宜蘭店用餐，就送莓果特調氣泡飲1杯（價值150元）。

▲日本A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚鐵板燒與料亭體系近年積極展店，目前已有14家鐵板燒門市與10家壽司店，其中高雄有初魚鐵板燒美術店、漢神店，以及初魚鮨鼓山店3家，而預計進駐漢神巨蛋的初魚鐵板燒，將是該品牌在當地的第4家店，據了解，開幕時間暫定5月上旬。

