住礁溪捷絲旅每人1125元起！享早餐吃到飽　免費升等家庭房

▲礁溪捷絲旅推出住宿優惠。（圖／捷絲旅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻國旅市場，晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅宜蘭礁溪館」推出官網限時快閃住房專案，即日起於官網預定7月底前指定專案下殺3折起，全家入住可免費升等至12坪「源 日式溫泉家庭房」，再贈4客吃到飽自助式早餐，4人同行每人每晚最低1125元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。



捷絲旅宜蘭礁溪館表示，此次推出「端午連假 輕鬆一夏」專案的亮點在於五一勞動節、母親節及端午節當日都不會另行加價，期間部分週五及週日也可享有平日房價，並特別將專案入住時間延長至7月31日。

▲館內每間客房都有私人超大溫泉池。



捷絲旅宜蘭礁溪館除了每間客房都配備有超大溫泉湯池，可供全家人沉浸其中、享受溫泉的舒適與放鬆之外，另有深受女性們喜愛滿溢和風、通風寬敞的「澄大浴場」極致裸湯，以及戶外點綴著可愛黃色小鴨的露天風呂，多樣化的泡湯選擇，滿足全家人的度假需求。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店客房。（圖／業者提供）



宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起推出「2024春夏線上旅展」，住宿券下殺37折、餐飲優惠下殺66折，想撿便宜就要趁現在！

宜蘭力麗威斯汀此次線上旅展推出7大優惠，住宿券主推「豪華/精選客房 一泊二食平日住宿券」下殺37折，線上旅展價8199元，若於台中國際展覽館旅展現場單筆消費滿1萬5000元，另加贈舞日本料理雙人午餐券一張。

而在餐飲優惠方面，業者則推出知味西餐廳雙人晚餐券每張1700元、折扣下殺69折；知味西餐廳假日雙人早午餐券1200元，折扣下殺7.8折；咖啡酒吧雙人下午茶券999元，折扣下殺66折。