中壢最Q傳統美食！龍貓、小小兵草仔粿　皮Q有嚼勁一咬就爆餡

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

清明節必吃美食除了潤餅以外，再來就是草籽粿跟紅龜粿，桃園一代如果提到草籽粿到這間中壢美食（內壢美食）的「陸媽媽菜包」，這裡的菜包除了深受老饕喜愛以外，這裡的草籽粿更是熱門的人氣品項，更棒的就是還有打造小朋友最愛的可愛造型，龍貓、小小兵、無臉男，這邊通通都可以選擇到。

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▲身為客家人，當然最喜歡阿嬤自己親手做的草籽粿，但阿嬤離開後，最愛的就是就是位於南投埔里的柳家菜包，而這間陸媽媽菜包同樣也有被收進我的前五名中。

▲陸媽媽菜包的品項非常多，各種節慶或是需要祭拜祖先需要買的滿月油飯，紅龜粿、發粿這邊幾乎都可以買的到。

常常提早賣完

陸媽媽每天雖然是營業到傍晚5點，但很多品項都是賣完就沒有了，這次前往是4點左右，有很多選擇都已經空了，所以如果各位想要買的話，建議也可以先致電叫店家幫各位留。

草仔粿皮Q有嚼勁

最讚的就是隨便咬一口都可以看到滿滿的餡料溢出來，而且蘿蔔絲中還帶有油蔥跟胡椒的香氣，這樣子一顆35元，CP值真的算蠻高的。

其中最具人氣的就是卡通造型的草籽粿

但有造型的真的要提前前往購買，因為這次就是特地來買造型的草籽粿，結果就只剩下這一顆龍貓的，無臉男跟小小兵的都賣光了。

▲除此之外還有發粿的選擇。

陸媽媽菜包（中壢陸媽媽草仔粿）



地址：桃園市中壢區長春路56號

電話：03－451－2808

營業時間：6：00－17：00（周一公休）

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