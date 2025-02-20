肥瘦均勻＋微微膠質黏嘴感！板橋15元滷肉飯　鹹甜獅子頭也搶手

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

板橋裕民街美食「阿益魯肉飯」是板橋在地人推薦必吃的滷肉飯，菜單提供多種傳統小吃，價格平價便宜，小碗滷肉飯只要15元限定內用才能點，大碗魯肉飯也只要25元，阿益魯肉飯是板橋裕民街必吃美食，用餐時間排滿外帶和內用人潮，生意超好。

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▲地址位在板橋裕民街，附近超多間美食小吃。

阿益魯肉飯大排長龍

▲逛一下板橋裕民街會發現這間阿益魯肉飯排隊人潮最多，內用和外帶還分成兩排路線。

▲服務人員會提醒內用和外帶排不同方向，很多板橋在地人熟門熟路都知道怎麼排。

▲內用就是傳統小吃店的環境，生意好，翻桌也很快，建議排隊等候的時間多看幾樣小菜，這樣點餐才不會有選擇障礙。

阿益魯肉飯菜單

菜單看過去都是銅板價，價格真的很便宜，阿益魯肉飯招牌必點就是滷肉飯，滷肉飯還有小碗和大碗，小碗也才15元真便宜；旁邊還有板橋在地人推薦獅子頭也必點，多樣傳統小吃都能在阿益魯肉飯吃到，也是板橋飯桌仔推薦。

阿益魯肉飯餐點

▲因為吃了另一攤裕民街美食，加上來阿益滷肉飯的時間算晚，有幾道菜都賣光，所以只點幾樣嘗鮮吃飽。

滷肉飯小碗15元／大碗25元

▲點了小碗、大碗滷肉飯比較大小，小碗限定內用才能點，這部分要注意。

▲滷肉肥瘦均勻，肥肉滷得鹹香不膩，膠質微黏嘴感相當棒，醬汁調味比例剛好，白飯軟硬也剛好。

獅子頭 25元

▲入口輕輕咬就彈開，獅子頭香氣迷人，醬汁微甜微鹹，豬肉甜味鮮美不乾柴，是好吃的獅子頭。

苦瓜排骨湯 40元

▲湯頭甘甜好喝，入口軟而美味。

▲幾樣小菜味道也都不錯，相當下飯的配菜，下次要有機會再來板橋裕民街，這間阿益魯肉飯推薦吃看看。

▲最近又來吃板橋阿益魯肉飯，排得更可怕。

阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號（板橋裕民夜市）

電話： 02－22563475

營業時間：11：00－20：00

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