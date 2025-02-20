ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

肥瘦均勻＋微微膠質黏嘴感！板橋15元滷肉飯　鹹甜獅子頭也搶手

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

板橋裕民街美食「阿益魯肉飯」是板橋在地人推薦必吃的滷肉飯，菜單提供多種傳統小吃，價格平價便宜，小碗滷肉飯只要15元限定內用才能點，大碗魯肉飯也只要25元，阿益魯肉飯是板橋裕民街必吃美食，用餐時間排滿外帶和內用人潮，生意超好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲地址位在板橋裕民街，附近超多間美食小吃。

阿益魯肉飯大排長龍

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲逛一下板橋裕民街會發現這間阿益魯肉飯排隊人潮最多，內用和外帶還分成兩排路線。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲服務人員會提醒內用和外帶排不同方向，很多板橋在地人熟門熟路都知道怎麼排。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲內用就是傳統小吃店的環境，生意好，翻桌也很快，建議排隊等候的時間多看幾樣小菜，這樣點餐才不會有選擇障礙。

阿益魯肉飯菜單
菜單看過去都是銅板價，價格真的很便宜，阿益魯肉飯招牌必點就是滷肉飯，滷肉飯還有小碗和大碗，小碗也才15元真便宜；旁邊還有板橋在地人推薦獅子頭也必點，多樣傳統小吃都能在阿益魯肉飯吃到，也是板橋飯桌仔推薦。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

阿益魯肉飯餐點

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲因為吃了另一攤裕民街美食，加上來阿益滷肉飯的時間算晚，有幾道菜都賣光，所以只點幾樣嘗鮮吃飽。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

滷肉飯小碗15元／大碗25元

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲點了小碗、大碗滷肉飯比較大小，小碗限定內用才能點，這部分要注意。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲滷肉肥瘦均勻，肥肉滷得鹹香不膩，膠質微黏嘴感相當棒，醬汁調味比例剛好，白飯軟硬也剛好。

獅子頭 25元

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲入口輕輕咬就彈開，獅子頭香氣迷人，醬汁微甜微鹹，豬肉甜味鮮美不乾柴，是好吃的獅子頭。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

苦瓜排骨湯 40元

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲湯頭甘甜好喝，入口軟而美味。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲幾樣小菜味道也都不錯，相當下飯的配菜，下次要有機會再來板橋裕民街，這間阿益魯肉飯推薦吃看看。

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼板橋裕民街滷肉飯推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲最近又來吃板橋阿益魯肉飯，排得更可怕。

阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號（板橋裕民夜市）
電話： 02－22563475
營業時間：11：00－20：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►號稱「台北最難訂位羊肉爐」開在自家車庫！紅燒湯頭濃厚香醇
►夜衝萬里泡湯CP值首選！雙人海底溫泉湯屋只要250元超便宜
►永和「斜槓麵店」中藥房！在地人才知　藥膳牛肉麵只要80元

關鍵字： 阿益魯肉飯 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

推薦閱讀

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年　純手工現場桿皮包餡超Q嫩

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年　純手工現場桿皮包餡超Q嫩

社子40年「純米酒薑母鴨」越多瓶越香！獨特麻油米血糕是饕客最愛

社子40年「純米酒薑母鴨」越多瓶越香！獨特麻油米血糕是饕客最愛

周末隱藏版福隆月台便當！民國46年創立　Q彈米飯塞滿9種配料

周末隱藏版福隆月台便當！民國46年創立　Q彈米飯塞滿9種配料

萬華「最暖心」小吃攤！米粉湯一碗20湯鮮味濃　黑白切也是超便宜

萬華「最暖心」小吃攤！米粉湯一碗20湯鮮味濃　黑白切也是超便宜

7-11咖啡買7送7、思樂冰買1送1

7-11咖啡買7送7、思樂冰買1送1

肯德基銅板優惠「A+B區$89」升級

肯德基銅板優惠「A+B區$89」升級

東京清澄白河一日遊路線攻略

東京清澄白河一日遊路線攻略

7-11合作星宇航空打造「奢華霜淇淋」買1送1

7-11合作星宇航空打造「奢華霜淇淋」買1送1

「開飯川食堂」聯手《黑白大廚》鄭智善

「開飯川食堂」聯手《黑白大廚》鄭智善

台中「深夜無菜單日料」開箱！

台中「深夜無菜單日料」開箱！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

7大手搖飲最新限時優惠懶人包

COMEBUY3飲品買1送1挺中華隊

卡比獸回來了！網盼燈會延長到2/28

拐彎走進六張犁小巷！50多年眷村麵店

手搖飲好野蜜香紅系列睽違2年回歸

板橋港點吃到飽「晶匯點」3/2熄燈

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

40年拉仔麵一碗35元！隱身彰化老市場

COLD STONE限時9天冰淇淋買1送1

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店

熱門行程

2025寶可夢盛會2/21起新北登場

11米皮卡丘2/21現身三重大都會公園，皮卡丘見面會、限量皮卡丘造型遮陽帽等你來拿唷~

最新新聞更多

7-11咖啡買7送7、思樂冰買1送1

肯德基銅板優惠「A+B區$89」升級

東京清澄白河一日遊路線攻略

7-11合作星宇航空打造「奢華霜淇淋」買1送1

「開飯川食堂」聯手《黑白大廚》鄭智善

台中「深夜無菜單日料」開箱！

手搖飲好野蜜香紅系列睽違2年回歸

速食店應援餐WBCQ優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366