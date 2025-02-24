龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車　落羽松區一年四季不同美景

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

位於桃園龜山的長庚養生文化村，是個很完善的養老機構，但很多人不知道，在園區中竟然還藏著櫻花步道及落羽松秘境。上回專程來拍新的落羽松園區，真的非常美，有山中湖般的優美秘境感。這回睽違三年再訪長庚養生文化村的櫻花步道，果然沒讓人失望！而且長庚養生文化村的交通也很方便，還有免費停車場，非常推薦這個賞櫻景點！

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交通方式&停車資訊

開車來的話直接導航「長庚養生文化村」就可以了。也有公車可以搭，但記得是要搭到「長庚養生文化村A棟」這邊下車最近。從林口長庚醫院還有免費接駁車可以搭乘！

▲可以將車輛停在A棟前方紅綠燈對面，這裡有一區免費停車場，還設有公廁。

▲▼停好車後，可以看到停車場公廁前方有一條「福氣步道」，看起來坡度不大，總長也僅有600公尺，適合輕鬆健走。

參觀門票

長庚養生文化村的落羽松區和櫻花步道都是免費開放。其他園區其實是養老樂活中心，不建議遊客隨意進入打擾。而我們這次要分享賞櫻花的地方，位置就在園區A棟後方，有一條「養生步道」。總長800公尺，為木棧道，有部分階梯，這條養生步道就是可以賞櫻的地方！

▲從停車場出來先過馬路，馬路對面路口可以看到這個「長壽鳥」，繼續直走到底再左轉就能看到櫻花步道了！



花況分享（本篇賞花日期為2023年2月12日，可作為同時期賞花況參考）

長庚養生文化村的櫻花步道，今年的花況非常的好！沿著之字形的木棧道兩側種滿了櫻花樹，全區櫻花花況大概已達7成左右。

▲我們來訪這天大概是中午的時間，可以看到已經有不少人也來到長庚養生文化村的櫻花步道欣賞櫻花之美。

我認為拍櫻花的最佳時間

大概是在早上10點到下午2點之間，這時日照充足光線良好，而且陽光照射角度也不至於太斜。陽光太過斜射，拍照起來就很容易強光迎面過曝，或是背光臉黑。

長庚養生文化村的櫻花步道一共有三層

賞櫻的話其實走到第二層就可以了，再上去就沒有種櫻花了。不過這條養生步道也是很推薦可以繼續往上健行，第三層開始便可以走進有高大樹木的林間步道，也是頗為悠閒愜意！

▲今年長庚養生文化村的櫻花花況非常好，推測在228連假前夕應該會達花況最大值滿開，可以多利用假期出外走走賞花。

心得

最後也要提醒各位旅人們，長庚養生文化村這裡平時是相當寧靜的地方，旁邊就是老人家們居住的地方。所以大家前來賞花時要注意音量不要大聲喧嘩，靜靜的欣賞櫻花與環境之美吧！

長庚養生文化村

地址：桃園市龜山區長青路2號

開放時間：00：00－24：00

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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