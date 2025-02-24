林口2處櫻花爆滿！竹林山寺賞花海兼參拜　運動公園藏浪漫香水櫻

▲拜拜兼賞花！新北林口「竹林山觀音寺」山櫻花大肆綻放。（圖／新北市景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

拜拜兼賞花！新北林口「竹林山觀音寺」山櫻花大肆綻放，花況已達8-9成滿，桃紅色花朵在藍天與古剎相映之下，構成一幅粉藍交織的畫面，參拜之餘，不少人拿起手機、相機捕捉這難得的春日美景。

▲竹林山寺山櫻花綻放，桃粉紅色花朵在藍天與古剎相映之下，構成一幅粉藍交織的畫面。（圖／新北市景觀處提供）

「竹林山觀音寺」是林口、蘆竹、龜山三個地區的信仰中心，長年來香火鼎盛，而周邊的櫻花超過百棵，在每年1月底至4月綻放，主要以台灣山櫻及吉野櫻為大宗，把寺廟點綴地美不勝收。新北市景觀處表示，目前是山櫻花盛開的季節，現已盛開8-9成滿，桃紅色花朵圍繞在寺廟的周圍及對面的公園。

▲目前是山櫻花盛開的季節，桃紅色花朵圍繞在寺廟的周圍及對面的公園，美不勝收 。（圖／新北市景觀處提供）



景觀處表示，竹林山寺吉野櫻多數仍處含苞待放的狀態，預計3月中旬才會開花，就位在觀音寺正門前。另外提醒前往賞櫻民眾，攝影時注意避免觸碰到櫻花，或是攀折到樹枝，珍惜與尊重當地美景，讓賞花環境永續下去。

▲竹林山觀音寺吉野櫻預計3月中旬開花。（資料照／桃桃`s旅人手札提供，請勿任意翻攝以免侵權）



竹林山觀音寺除了Google定位「竹林山觀音寺」可達；搭公車966於「竹林山觀音寺」站，下車後步行約3分鐘也能輕鬆抵達。

▲▼林口社區運動公園藏了山櫻花及香水櫻。（圖／翻攝自賞花快報）



另外，林口社區運動公園藏了山櫻花及香水櫻！被景觀處譽為「最浪漫的運動公園」，大人賞花，小孩可以到小熊共融公園玩樂放電。但因近期天氣不穩定，現場花況仍視天氣影響而有所差異。想賞花的民眾，可以搭乘機場捷運至林口站，轉乘公車898於「林口國宅」站下車，再步行約3分鐘可達。自行開車民眾定位「新北市林口社區運動公園」就能找到。