西門挑戰餛飩界巨嬰！源自上海的菜肉大餛飩　尺寸直逼金元寶

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

最近很愛吃餛飩，一直在找哪裡有好吃的餛飩，前幾天跑去桃源街上的「趙記菜肉大餛飩」，因為Google評論還不錯，兩千多個評論想說應該味道不錯，早上8點就開始營業，他們家的餛飩根本是餛飩界的巨嬰，說是水餃還差不多，塊頭真的超大。

趙記菜肉大餛飩的店面在同一排就開了 3 間

看生意有多好，他們家的餛飩口味主打是菜肉大餛飩，其他還有麵食、鮮肉餛飩，第一次來的朋友建議先點小碗的菜肉大餛飩，因為實在是太大顆，完全出乎意料之外的大顆，看到都飽了。

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▲趙記菜肉大餛飩的店裡環境還不錯，乾乾淨淨的，小菜自取。

菜肉大餛飩

本來想說8個餛飩也太貴，看到大餛飩本人才知道，原來一顆菜肉大餛飩的份量比一般水餃還要再大兩倍，跟金元寶一樣，說是水餃也沒有不對。

▲裡頭包的菜應該是雪裡紅，菜比肉多，不像一般薄透餛飩皮，這裡的外皮蠻Q的，很像水餃皮，湯頭很清爽，一開始吃菜肉大餛飩時覺得還不錯，不過吃太多有點膩。

鮮肉餛飩麵

還是一般軟軟的餛飩皮吃起來比較順口，雖然加了肉燥，不過湯頭喝起來還是有點清淡，味道是不錯，不過跟菜肉大餛飩比，這一點比較弱一點。

食後心得

趙記菜肉大餛飩的大餛飩是蠻有特色的，據說是上海口味，不過個人是吃不太習慣，太像水餃我無法催眠自己是餛飩，不過口味造型特別，是可以試試看。

趙記菜肉大餛飩

地址：台北市中正區桃源街5號

電話：02－2381－1007

營業時間： 08：00－21：30

水晶安蹄 不務正業過生活

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