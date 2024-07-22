ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭放鬆小秘境　記得敲碗老闆隱藏版甜點

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記黃亭詠

古亭站附近的「隅咖啡 Around the Block」 ，從門口就很復古，還是難得會開到晚上 6 點後的咖啡廳，走進後店內，看起來是古早西式理髮廳的樣子，咖啡廳老闆承租下來後，改建成現在的隅咖啡，甜點都是出自自家之手，還有偶爾會出現隱藏版甜點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

隅咖啡位置環境
隅咖啡位於汀州路上，比較接近古亭站二號出口，外觀看起來非常低調，窗簾是拉下來的，內用座位不多，僅有八個位子而且空間小小的，下午去喝咖啡剛好沒客人，坐在靠窗的位置最舒適。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲店裡的擺設很有老派復古的氣氛，杯盤都有精心挑選過，整體很有質感。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

隅咖啡菜單
低消一杯飲料，有咖啡、奶茶類，還有手沖咖啡，咖啡豆可選中焙或是中深焙，固定的甜點有布丁、提拉米蘇、巴斯克、千層蛋糕，還有偶爾會出現的隱藏版甜點直接問老闆，另外還有鹹食三明治、麵包的選擇，下午想來個輕食解解嘴饞也很可以。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

隅咖啡餐點
卡布奇諾｜蜂蜜檸檬咖啡

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲卡布奇諾多灑了肉桂粉在上層增添香氣，卡布奇諾口感綿密細緻，多了溫暖的肉桂香氣，非常迷人。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲蜂蜜檸檬咖啡口味酸甜，味道非常清爽，甜味來自蜂蜜，非常適合夏天的口味。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

有點酒提拉米蘇

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲小試管裡裝的是葡萄酒，品嚐起來多了儀式感，吃的時候再把酒擠到提拉米蘇內，提拉米蘇口感濕潤細緻，可可味道香濃，帶著微微酒香。

隅咖啡的布丁

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲布丁焦糖口味偏苦，比一般布丁甜度再低一些，味道香濃樸實，苦甜的焦糖香氣相當好吃。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

隱藏版甜點 千層蛋塔

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

▲隅咖啡的千層蛋塔味道還不錯，口感酥脆蛋香蠻濃郁的，而且也是不甜不油膩的口味。

▲▼台北古亭隅咖啡，復古理髮廳優雅老派咖啡廳，還有偶而出現的隱藏版甜點。（圖／水晶提供）

用餐心得
隅咖啡不論是咖啡或是甜點都算是有相當水準，布丁跟蛋塔尤其喜歡，提拉米蘇酒味更重一些會更愛，老派復古的氣氛真的好愛，台北特色咖啡廳又多一間。

隅咖啡Aroundtheblock

地址：台灣台北市中正區汀州路二段175號
電話：（09）0231－0577
營業時間 ：12：00 － 21：00（周一、二休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►大阪美食開箱！收錄「心齋橋＋道頓堀」超過30間地方美食
►開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看
►大阪「難波、日本橋」美食懶人包！收錄超過30店　釣船茶屋超有趣

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 隅咖啡Aroundtheblock 美食雲 美食情報 達人美食 台北美食 復古咖啡廳 台灣特色系列 水晶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

推薦閱讀

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

明起全台景點休園、活動暫停一次看

明起全台景點休園、活動暫停一次看

鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天

鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天

中颱凱米來襲！龍洞2景點明起休4天

中颱凱米來襲！龍洞2景點明起休4天

台中8家米其林新入選餐廳一次看

台中8家米其林新入選餐廳一次看

龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

十盛推「熟成奶茶買1送1」！聲明回應標示爭議：鮮奶+奶精更濃郁

衝淡水賞煙火！還有沙雕、音樂祭

台北18家「新入選餐廳」一次看

全台必吃「千層蛋塔」Top 10排行榜

日媒評選「此生必吃咖哩」在南港車站

基隆人愛吃的傳統零嘴！老店佛心經營

林口三井Outlet新商場11月開亮點曝光

熱門行程

最新新聞更多

明起全台景點休園、活動暫停一次看

鮭魚生魚片免費送一片！爭鮮優惠連推8天

中颱凱米來襲！龍洞2景點明起休4天

台中8家米其林新入選餐廳一次看

龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

紐西蘭航空首創「舒眠艙」如膠囊旅館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366