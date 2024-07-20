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「湯姆貓與傑利鼠」快閃華山！打卡斯派克狗窩、免門票回味童年經典

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

陪伴許多人童年時光的「湯姆貓與傑利鼠」這回來到台北華山開快閃店囉！這回快閃店不只帶來了豐富的周邊商品，以咖啡店為主題發想，打造了多處拍照打卡專區，有咖啡廳吧台區、座位區，還有隱藏在「後院」的斯派克狗窩，馬上就來看看文章詳細介紹吧！

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▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

交通方式
開車騎車：導航華山文創園區（輸入出發起點及選擇交通方式）
公車：搭乘 205、232、232（副）、262（區間）、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達「湯姆貓與傑利鼠快閃店」。
捷運：搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘，或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

停車資訊
1. 園區提供24小時停車服務。（停車場入口在忠孝東路上）
2. 汽車平日每小時40元、假日每小時60元／平日一天上限280元、假日一天上限540元，機車每小時25元。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

展場看點介紹
陪伴許多人童年時光的湯姆貓與傑利鼠，這回來到台北華山開快閃店，這回快閃店不只帶來了豐富的周邊商品，展場中也用心的打造了主題佈景，讓粉絲們可以開心的來拍照打卡。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲這次湯姆貓與傑利鼠快閃店以咖啡店為主題發想，有咖啡廳吧台區、座位區，還有隱藏在後院的斯派克狗窩。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲等著粉絲們一同來拍照打卡。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

周邊商品介紹
當然最讓湯姆貓與傑利鼠粉絲們期待的就是周邊商品，這次的期間限定快閃店也帶來了超過百款的周邊商品。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲其中像是造型可愛的三明治杯墊組、冰淇絨毛杯套、以及這次咖啡廳主題的廚房烘焙相關周邊商品，不只外型可愛好看，而且也都很實用。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲現場還有打卡分享，完成指定任務即可獲得的限定小禮物，這回我們得到的是可愛的小圓扇，在炎炎夏日看展同時就可以派上用場。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲現場還設有這座以咖啡機為造型的巨型抽獎機，有興趣的粉絲可以來試試手氣，看著跳燈輪轉，心情也跟著緊張起來，祝大家都能抽中大獎帶回家。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

▲除此之外還有美顏拍貼機、姓名貼紙機等機台，湯姆貓與傑利鼠的粉絲們也一定不能錯過。

▲▼湯姆貓與傑利鼠華山快閃店。（圖／部落客桃桃提供）

湯姆貓與傑利鼠快閃店

時間：2024／06／29～2024／09／15
地點：華山1914文化創意園區中7B館
時間：10：00－18：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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