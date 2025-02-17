鐵路旁吃山林饗宴！花蓮無菜單原民料理　山羌肉、烤竹雞滿滿野味

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

花蓮美食「巴克奇竹坊」地址在花蓮秀林鄉太魯閣附近，菜單採預約制、無菜單料理餐廳，以當地食材為主的太魯閣族傳統料理，其中最吸引我的就是野菜火鍋，還有山野風味的生菜沙拉，不僅天然又健康，也是我很愛的野菜料理餐廳。

還有山羌肉、竹筒飯、烤竹雞、鹹豬肉等原住民特色的美味料理，也都讓人印象深刻，這次吃巴克奇竹坊的價格是一個人500元的無菜單料理。我覺得很值得推薦，還欣賞到美美的火車和山景。

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巴奇克竹坊在哪裡？

巴克奇竹坊的位置在台九線太魯閣地區往花蓮市區的方向，加灣派出所對面，旁邊就是鐵軌，還可以常常看到火車經過，也是一個難得的美景。餐廳前面有很大的空地可以停車，旁邊還有一棵大樹，加上入口旁的爬藤植物充滿綠意的建築，彷彿跟山林融為一體，遠離城市繁忙的喧囂，是我愛來花蓮找隱藏版的原因。

巴奇克竹坊 內用環境

菜單以預約制為主的無菜單料理，也有販售一些單點品項跟特色醬汁和小米酒，許多原住民傳統美食都能在這吃到。「巴克奇竹坊」的室內空間寬敞，牆壁還有原住民的圖片，裝潢風格很符合在地風情，加上店主服務親切，讓人很舒服的用餐氛圍。

室外景觀區

我們這天坐在室外區，我好愛這個位置呀！前面就是花東鐵路的鐵軌，看火車第一排風景！只是這裡有小黑蚊，來的時候記得隨身攜帶防蚊液。而會知道花蓮「巴克奇竹坊」是因為我搜尋花蓮野菜餐廳關鍵字找到，加上我關注的粉專「算命的說我很愛吃」有推薦，就加入這次花蓮旅遊美食名單，約上花蓮朋友宅男一起來嚐鮮，他已經吃過好幾次也很推薦。

巴奇克竹坊餐點推薦

菜單就是有什麼出什麼，不過我看之前的網路食記好像都差不多，目前無菜單價錢一個人是500元。

馬告蜜茶

用馬告、檸檬和香茅調味，淡淡的香茅和馬告辛香的味道，加上蜂蜜味道甜甜的，喝完可以續。

野菜沙拉

裡面有雨來菇、甜菜根、櫛瓜和綠捲萵苣等各種野菜，醬汁在底下要攪拌一下，多種新奇少見的野菜開胃，很棒的開場白。

野菜火鍋

野菜火鍋可以說是這裡的重頭戲，清甜的蔬菜原湯煮滾後，放入各種野菜川燙，再沾上店家特製的油醋醬。酸甜的醬汁化解野菜的苦味，不沾醬吃原味也能迷人，大概是我這台北城市人太愛野菜了吧！光這野菜火鍋就讓我相當滿意，如果可以續用吃到飽就好。

▲野菜火鍋附的特製油醋醬。



▲吃不停的野菜火鍋，大家都很愛，不過這裡的野菜火鍋其實就是「燙青菜」，沒有其他火鍋料喔。



▲在用餐的期間，各種不同的火車從眼前呼嘯而過，一邊吃飯、一邊拿起單眼相機記錄。



主食跟山羌肉

主食有鹽味豬肉飯跟竹筒飯，中間的肉則是山羌肉，雖然以前有看過山羌，但這還是第一次吃到。

▲這裡的擺盤使用原木很有特色。



▲鹽味豬肉飯有點像滷肉飯，帶點鹹香還蠻好吃的，不過可能滷汁有點多，米飯口感偏軟。



▲竹筒飯也是特色，充滿竹子香氣的米飯是原住民特有的料理，還可以拿去旁邊的石頭敲開，要是弄不開也可以請店主幫忙。



▲山羌肉是我第一次吃到，有用油蔥、青蔥調味，肉質偏硬有咬勁，充滿野味，果然是長期在山間奔跑野生動物的肉。



鹹豬肉

肥肉較多的鹹豬肉，口感Q嫩，要是表皮再脆一點會更合我胃口，味道還不錯。

竹雞

宅男吃了一口狂稱讚好好吃，肉質軟嫩帶點肉汁的烤竹雞，醃漬過後有著鹹香的風味，好適合拿來配酒。

炸山蘇

這道我還蠻喜歡的，山蘇裹粉去油炸，酥脆清甜的口感，再搭配附的沾醬，會讓人一口接著一口吃。

鹽烤吳郭魚

整隻份量十足的鹽烤吳郭魚，當天的烤魚比較乾一點，但還在可以接受的範圍，而且沒有土味，整體還算不錯。

拔絲小米麻糬

店主提醒要快點吃的甜點，外層是脆脆的糖衣，裡面則是帶點餘溫、口感綿密的小米麻糬，非常好吃呢！很像拔絲地瓜的風貌。

心得

巴克奇竹坊可以邊享用原住民特別的美食、戶外還可以看到火車是一個很不錯的景觀餐廳，而且巴克奇竹坊的料理大部分都很不錯，尤其是野菜火鍋跟野菜沙拉更是讓我記憶深刻，重點是一人才500元就能吃得很飽，算是CP值很高的無菜單料理。

巴克奇竹坊

地址：花蓮縣秀林鄉景美村加灣9鄰216號

電話：0922－579252

營業時間：11：30－14：30、17：30－19：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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