打卡黃仁勳口袋美食！南京復興大餅捲牛肉　香酥略有厚度口感極佳

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

台北上海小籠湯包推薦「犂園湯包館」，每次搜尋都會打成梨園湯包館，這間位在台北捷運南京復興站附近的「犂園湯包館」美食，近期因AI教父黃仁勳來吃瞬間爆紅，成為黃仁勳美食地圖名單之一，用餐期間客滿還需要排隊，犂園湯包館菜單推薦羅勒鮮蚵湯包、大餅捲牛肉等必點餐點，網路評價不錯的南京復興站美食。

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犂園湯包館（梨園）交通

地址位在台北捷運南京復興站附近，走路約兩分鐘，開車可將汽車停在合作金庫總行停車場或國雲停車泊車趣，機車可停在路邊停車格，犂園湯包館交通方便的地方，上班族超多，午餐和晚餐用餐人潮多。

犂園湯包館（梨園）內用環境

▲黃仁勳讓「犂園湯包館」爆紅，店內店外擠滿了來朝聖的人潮。

▲餐廳設有2至4人座位和幾張大圓桌，桌距不會太擁擠，服務人員也不會因為忙碌而忘了笑容，這點還不錯。

▲透過玻璃櫥窗可以看到開放式廚房，工作人員正在製作餐點的畫面，「犂園湯包館」的小籠包、餅類都是手工製作。

精緻小菜 50元

▲一旁櫃子裡的小菜採自助式，想吃什麼可以來這拿取。

▲醬料區也是採自助式，醬料提供的種類相當多，可以搭配餐點選擇合適的醬料，泡菜也是免費供應。

犂園湯包館（梨園）菜單

犂園湯包館有湯包、餃類、餅類、燉品、湯類、甜品、飲料、炒飯和各種手路菜，入座後也有提供免費的熱茶，除了基本款的上海小籠湯包必點，網路也有許多人推薦大餅捲牛肉，聽說羅勒鮮蚵湯包也是犂園湯包館創意招牌。

▲犂園湯包館沒有收服務費真的很讚。

犂園湯包館（梨園）餐點推薦

上海小籠湯包 150元

▲蒸籠裡的小籠湯包每顆都有飽滿的湯汁，夾起來相當沉，外表看起來很可口。

▲小籠湯包內餡爆汁，小心燙口，皮偏薄，帶有一點點QQ的口感，肉餡鮮甜，搭配湯包醬汁跟薑絲更好吃。

大餅捲牛肉 150元

網路評論有很多人推薦的大餅捲牛肉，餅皮酥香不油膩，略有厚度口感極佳，牛肉香氣足，夾著蔥段、小黃瓜和味道甜鹹的甜麵醬，吃起來很有層次感，真的好吃，難怪很多人推。

三鮮鍋貼 150元

▲外皮略Q有點彈性，底部煎得焦脆，口感也很不錯，內餡飽滿，吃起來頗有層次。

小菜 50元

▲拿了一盤酸酸甜甜的醃漬番茄剛好可以解膩。

▲犂園湯包館外帶的客人也不少，除了內用和外帶，犂園湯包館也有和外送平台Uber Eats配合。

▲這次在南京復興站附近美食犂園湯包館用餐平均一個人250元，台北好吃的上海小籠湯包和大餅捲牛肉推薦。

犂園湯包館

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

電話：02－27215532

營業時間：11：30－14：30、16：30－21：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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