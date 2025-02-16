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宜蘭最美櫻花隧道！長達65公尺的粉色世界　置高點俯瞰蘭陽平原

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭熱門賞櫻景點「櫻悅景觀渡假別墅」位在宜蘭大同鄉，每年到了櫻花盛開季節，這裡會聚集許多為了賞櫻而來的遊客。這裡遍植許多粉色系櫻花，有吉野櫻、昭和櫻、富士櫻與香水櫻等，正逐漸綻開，其中最吸引人的就是長達65公尺的宜蘭櫻花隧道，吸引很多人來拍照打卡，美不勝收。

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交通位置
櫻悅景觀渡假別墅位於宜蘭大同鄉的玉蘭社區，從宜蘭市區開車過來大約40分鐘，是往太平山森林遊樂區會經過的地方。需要開一小段路上山，沿路都有指標，櫻花季節車輛很多，上山的路要小心開。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

民宿外面有幾處停車場
但櫻花季節的好天氣仍舊一位難求，車一多就很容易卡住而動彈不得。民宿停車場只提供住宿客人使用，外車不能進入。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲不只停車場停滿，路邊也停滿了來賞櫻的車輛。

門票

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲櫻悅景觀渡假別墅入園費用為每人100元，門口會放一個櫻花維護費的桶子讓遊客自己投錢。

開放時間
因為這裡主要經營民宿，櫻悅民宿櫻花園區的開放時間為08：00到17：00，想要好好欣賞這美麗的櫻花園區，最好的方法就是住宿。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲民宿入口的走道種植很多櫻花，但因為品種不同，開花的時間也不一樣，最晚可以持續到2月底都有櫻花可以看。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲最火紅的就是這長達65米超美的夢幻櫻花隧道，2月中旬正是滿開的時候，很多遊客都是為了這條櫻花隧道而來。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲由下坡處往上拍的櫻花隧道更好看。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲來的時候剛好是宜蘭難得的大晴天，粉紅櫻花在藍天的襯托下非常美麗。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲櫻花上布滿了來採集花粉的蜜蜂。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲落在植物上的櫻花花瓣。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼櫻花隧道的旁邊是茶園，這景色好似武嶺農場紅粉佳人＋茶園的組合。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲櫻花隧道上面還有一個景觀涼亭，可以由高處欣賞宛如巨龍的美麗櫻花隧道，還可以飽覽遠方溪谷的美麗景色。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲櫻悅景觀渡假別墅的景觀涼亭，名為蘭馨亭。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲由景觀涼亭往下看的櫻花隧道。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲這方向是大同鄉連接三星鄉天送埤的泰雅大橋，橋的那端有很多好吃的蔥油餅跟有名的卜肉。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲蘭陽平原的方向，可惜當天能見度不夠，不然還能看到龜山島。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲櫻悅景觀渡假別墅住宿的地方，這邊的櫻花因為品種不同，所以綻放時間比較晚。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲櫻悅景觀渡假別墅旁邊就是有名的玉蘭茶園。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲玉蘭茶園也有景觀亭，和櫻悅景觀渡別墅不一樣的視角。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲茶園四周有很多小涼亭和篷帳，可以喝茶聊天看風景。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲玉蘭茶園販售許多茶葉、伴手禮還有特色小吃跟餐點。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲除了櫻悅景觀渡假別墅，沿著往太平山的台七線也有許多山櫻花，但山櫻花開得早，來的時候已經開始凋謝了。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲顏色較偏深紅的山櫻花，在藍天的襯托下也不錯。

心得
每年2月是宜蘭櫻花盛開季節，宜蘭櫻花景點越來越多，今年也多了幾處熱門賞櫻景點，而櫻悅景觀渡假別墅的櫻花隧道是老字號受歡迎的櫻花景點。每年這個時候都有很多遊客來民宿欣賞，只是山路狹小不好開，停車空間又有限，開車上來真的要小心。

▲▼櫻悅景觀渡假民宿，宜蘭大同鄉櫻花秘境。（圖／部落客陳小可授權提供）

櫻悅景觀渡假別墅

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號
營業時間：為避免影響住宿客人，櫻花園區開放時間為08：00－17：00
電話：03－9802002
粉絲團：櫻悅景觀渡假別墅（最新花況）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 陳小可 櫻悅景觀渡假別墅

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