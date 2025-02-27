爽嗑「排餐＋泰港式自助百匯」最低400元起！中壢新開幕吃到飽

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

「麗陽商場」新開幕的這家「夯尼夯牛排」，是近期人氣很高的中壢平價牛排自助吧吃到飽。菜單排餐只要400元起，就能享用多達60至70道料理吃到飽的豐盛沙拉吧百匯，用餐環境寬敞舒適，且靠近中壢火車站交通方便，開車可以把車子停在商場停車場，難怪連平日午餐生意都很好。

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夯尼夯牛排 中壢店位置

離麗陽商場、中壢大時鐘那棟距離中壢火車站約500公尺，走路7分鐘左右可以到；若是開車前往的人，可以把車子停在商場內的停車場，一小時30元的收費相當便宜。

▲除了這家新開幕的「夯尼夯牛排 中壢店」外，在桃園愛買店還有一家分店。

隔壁的「超夯の燒肉」是屬於同集團的餐廳

主打的則是燒肉吃到飽，評價一樣蠻好的，中間的自助吧是兩家餐廳共用，無論是吃牛排或是燒肉，都能享用豐盛的自助百匯吃到飽。

店內用餐環境寬敞舒適，座位數非常多

每桌的間距都有拉開，整潔衛生做得不錯，不會有平價牛排館常見的油煙味，我們這天吃完身上衣物沒有沾上太多味道，這點我覺得相當加分。我們是剛開幕的試營運期間前往，是當天的第一組客人，之後陸續有不少過路客進來用餐，可以想見未來生意肯定不錯。

夯尼夯牛排菜單如下

Menu價格需加收一成服務費，每人低消360元，如果點排餐的話，都包含了自助吧吃到飽的價格，當然是要點主餐才划算。排餐的選擇相當多，無論你想吃牛排、豬排、雞腿排、櫻桃鴨胸、羊肋排，或是鮭魚、鯖魚、鱈魚、海虎蝦等海鮮全都有，或者點肉食主餐，再加點海鮮升級成海陸雙拼也很讚，絕對可以飽餐一頓到中午吃完晚餐都吃不下！

▲店家採用的是桌邊掃QRcode點餐，等餐點製作完成就會由服務人員送上桌。

線上點完餐後就可以到自助吧拿菜

看你喜歡吃什麼通通吃到飽。「夯尼夯牛排」隸屬於「聖保羅餐飲集團」，旗下還有泰式餐廳、港式餐廳等各種類型的餐廳，所以自助吧能吃到豐富且多元的菜色。

熟食區可以吃到多種港式、泰式料理

這是一般牛排沙拉吧吃到飽少見的品項，而且還不乏蝦子、豬排等大菜，這外面隨便單點一盤都是上百元起跳，吃到飽真的很划算！

▲炸物區的選擇也很豐富，推薦必夾香酥炸雞翅，好吃到我連吃了三支仍意猶未盡。

▲其他熱食類還有蒸蛋、麻辣鴨血、關東煮，藥燉排骨、滷肉飯也不錯吃。

▲冷盤、沙拉區有著不少開胃小點，生菜有處理乾淨、品質新鮮非常重要。

▲白蝦新鮮度蠻棒的，我們每個人都夾了一大盤，狂吃蝦好過癮。

▲平價牛排一定要有的小餐包與吐司，可以自行回烤加熱，熱熱吃最美味。

▲水果甜點則擺在冰箱內，有用蓋子遮住確保食安無虞。

▲冰淇淋、霜淇淋口味選擇多多，並提供多種配料，可以依照喜好自由搭配成最喜歡的冰品。

▲飲料機、咖啡機、冰沙汽水、茶包一應俱全。

美國肋眼牛排660元＋墨魚150元

預算充足的人推薦加點海鮮，海陸雙拼雙主餐吃完非常過癮，蘑菇醬、黑胡椒醬、紅人A1牛排醬等調味料，則是擺在自助區，一開始不會淋上去會讓客人自己加。

▲價位較高的肋眼牛排，選用的是等級較高的美國牛肉。

▲建議熟度五分熟就好，才能品嘗到好牛排最原始的鮮甜感，煎太熟就可惜了！

▲大隻墨魚整隻上桌，視覺效果相當強烈，「夯尼夯牛排」海鮮新鮮度都很不錯，料理熟度也控制的恰到好處。

台灣松阪豬520元＋鮭魚110元

松阪豬有著最討喜的彈脆口感，略帶嚼勁在口中越嚼越香，意外成為這天我最喜歡的主餐，如果是喜歡吃松阪豬的人，強力推薦不要錯過這道。

▲鮭魚排建議可以直接吃原味，新鮮度夠其實不用太多調味，撒點胡椒鹽提味就很讚！

香酥雞腿排400元＋海虎蝦150元

雞腿排算是所有牛排店最基本款的品項，如果不知道吃什麼的時候，點它準沒錯！連皮香煎表面帶有焦香氣味，光是上桌時的噴煙香氣，就讓我們看得口水直流。

▲雞腿排有事先醃漬過，即使不額外淋醬也是OK的。

▲彈嫩口感、鮮甜多汁，愛吃皮的人肯定要連皮吃才最香啊！

▲大隻海虎蝦有著驚人size，能大口吃蝦實在好滿足。

▲值得一提的是，鐵板麵非常好吃！帶有濃郁蒜香、無比涮嘴，即使再飽還是讓我們全部吃光光。

排餐＋自助吧吃到飽只要400元起

這價格真的蠻平價的，沙拉吧的食材、料理都有特別選做，做出和傳統平價牛排吃到飽的差異，用餐環境也很舒適，距離中壢火車站很近，是走路可到的距離，若是開車前往的話，直接把車子停在商場完全不用煩惱停車問題。

夯尼夯牛排 中壢店

地址：桃園市中壢區中正路170號3樓

電話：03－4223355

營業時間：11：30－23：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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