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薑絲大腸酸爽夠味、白斬油雞好滑嫩！新竹樸實小店藏實力派客家菜

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

老復興飲食店是在寶山地區相當出名的客家餐廳，用餐時間桌上都是放著已訂位的立牌！店面看起來很低調，但是到了午餐時間一下子就湧入人潮，店內的客家小炒、白斬油雞、薑絲大腸等都是人氣必點招牌菜，調味上重口味但又不會覺得太鹹，而且份量很大，每一道菜都相當開胃！

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▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

老復興飲食店位置
老復興飲食店位於雙園路二段上，附近看起來蠻熱鬧的不少餐飲店；因為路比較小一點，車位有點難找，大家可以往周圍小巷繞一下，路邊蠻多沒劃線的區域可以停車。

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

用餐環境
一二樓都是用餐空間，幾乎都是十人圓桌，來這裡吃飯真的要多呼朋引伴揪多一點人來用餐，不僅份量多，也可以多點一些不同菜色來大家分享。

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

菜單
餐點品項落落長，真的會有選擇困難，光是湯類就多達十多種，這次點的都是老闆推薦的招牌菜，店內的餐點食材大多都是來自在地；菜單上沒有價格，老闆會依據用餐人數來抓份量報價，價格上也很實在，不用擔心！

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

白斬油雞
土雞外皮呈現金黃色，油油亮亮的油脂豐富，可以搭配客家桔醬以及辣椒醬油，土雞本身的肉質非常好，不乾不柴，滑嫩又帶有肉汁。

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

客家小炒
香氣逼人，豆乾魷魚等不會炒得過乾，還帶有鍋氣，而且魷魚切得比一般客家菜店家還要來得厚，吃起來更過癮，根本是白飯殺手。

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

薑絲大腸
一端上桌就聞到薑絲大腸的醋酸味，平常點薑絲大腸最怕點到不夠酸不夠味的，老復興飲食店的薑絲大腸同樣也是切得夠大塊，酸到吃了會瞇眼睛的酸度吃起來就是過癮，大腸吃起來也沒有奇怪味道，處理得非常乾淨。

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

炒板條

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲香氣很夠味，而且板條看起來偏細一點，配料非常豐富，榨菜、肉絲，還帶有大火快炒過的鍋氣。

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）
 
福菜肉片湯

▲▼老復興飲食店，酸溜夠味薑絲大腸，經濟實惠道地客家菜。（圖／部落客水晶提供）

▲之前吃得到福菜湯都偏鹹一點，不過老復興的福菜肉片菜不單是福菜跟肉片給得滿滿，湯頭喝了還會回甘。

心得
「老復興飲食店」算是在地人很愛去的一間客家菜餐廳，雖說菜單上沒價格一開始看到會有點擔心，不過好在店家都是非常老實實在，不會亂開價，算是CP值相當高的道地客家菜！

老復興飲食店

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段359號
電話：03－5201237
營業時間： 11：00～14：00、17：00～20：00（周一公休）

關鍵字： 老復興飲食店 新竹美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶

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