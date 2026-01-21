「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

▲SUPER JUNIOR 20周年特展台灣站門票明天中午開搶。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲傳奇男團SUPER JUNIOR成軍20周年，本周末將在高雄開唱，更將從2月9日至22日在台北新光三越A9推出紀念展覽《SUPER RECORDS》，旅遊電商Klook今（21日）宣布，門票將於1月22日中午12點獨家開賣，一般票價為650元。

SUPER JUNIOR的20周年紀念特展《SUPER RECORDS》紀念團體橫跨世代的音樂與青春旅程，將打造全方位的沉浸式體驗。展覽以「音樂記錄」為主軸，串聯出SUPER JUNIOR自2005年出道至今的傳奇軌跡，邀請粉絲一同回顧並感受這段精彩旅程。展覽視覺設計將與韓國版本有所不同，除了20年歷程回顧區、體驗打卡區，更有台灣獨家周邊商品等多重亮點！

此次台灣站展覽分為5大亮點，「20年歷程回顧區」可看到歷年珍貴影像、專輯設計、過去舞台造型；「特殊任務體驗區」則以韓國展 1:1 重製，打造讓粉絲身歷其境的打卡熱點。

「成員語音導覽」展區由成員親自錄製回顧心聲，陪伴粉絲共遊展場，而「限定周邊商店」則推出展覽限定設計商品，且只在台灣站獨家販售，展覽更規劃「E.L.F 留言牆」，讓粉絲寫下與SJ的故事，成為特展的一部分。

為了讓所有粉絲都能參與這場屬於SUPER JUNIOR的20周年慶典，主辦單位與Klook將透過官方社群平台，陸續釋出展覽資訊、應援任務、主視覺與限定周邊等消息。

▲高雄市政府為了迎接SUPER JUNIOR，推出城市應援5活動。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

因應SUPER JUNIOR 20周年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》，將於1月23日至25日在高雄巨蛋接連舉行3場，高雄也發起城市應援，即日起至1月25日為止，5大特色應援活動陸續登場，包括地標點亮寶藍色燈、成員個人月台、E.L.F.專屬交通號誌等。

首先，在高雄捷運即日起至1月25日為止有「EXPRESS紅線捷運 限定專屬列車」，為了慶祝20周年，在巨蛋站月台設有成員個人月台。

▲▼高雄4大地標將點上SUPER JUNIOR代表的應援色。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

此外，即日起至1月25日期間，每天下午5點30分至11點為止，高雄4大地標包括高流、愛河、捷運美麗島站、旅運中心都將點上寶藍色燈光。

▲SUPER JUNIOR高雄城市應援5活動時間表。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

粉絲也一定要朝聖中央公園（新堀江商圈）的中山一路、五福二路、玉竹三街，以及駁二藝術特區的大勇路、公園二路口等路段，這裡設有「20周年起步走－人行道燈號」，並有周邊商品快閃店登場，E.L.F.可別錯過。