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大安迷你小店深藏不露！職人老闆的第37版布丁　絲滑焦糖香融舌尖

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳，一開始是聽朋友說這裡的布丁很好吃，後來到店裡吃到了當天最後一顆；老闆很健談，聊了一下才知道是老闆就是沙丘的老闆，秒明白為什麼這裡的布丁那麼好吃了！這次跟朋友再訪，布丁同樣還是很優秀，這次老闆不在家，咖啡依舊還是很好喝！

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位置、環境介紹
溫度的店面就是原本的夢仙。上次來夢仙的時候，就覺得這附近的環境真的很像香港的巷弄，問老闆為什麼想在這開店，老闆說因為很像香港。溫度目前沒有招牌，不過老闆說可能哪天突然想到就會做招牌了或者是畫一個出來，很隨性。溫度的店面空間其實不大，擺設很簡單，牆上還有老闆樂團的黑膠唱片，實在是太酷了！

很幸運地吃到店裡最後一顆布丁
後來進來的客人，老闆看到一推門進來就說布丁賣完囉！大家都是為了布丁而來，不過咖啡也很厲害，布丁賣光還是可以來喝咖啡。菜單上的品項都是以溫度作為區分，從93°C的淺焙到5°C的甜點、4°C茶類、每一款飲料都有自己專屬的溫度，還有不同口味的布丁寫在櫃台前。

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

江江西西里
有請老闆特別調成酸度高一點的西西里咖啡，喝起來除了有咖啡香、檸檬清香，還帶著一些檸檬皮的味道，非常清新好喝。

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

鹽之溫卡布
咖啡與牛奶的比例很好，喝得到咖啡香而且上面的奶泡很細緻。

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

草莓布丁
老闆對布丁有自己的堅持，不能太大顆、不能放鮮奶油、也不能放太多水果；據說這已經是第37版的布丁，調整了很多次可見老闆對布丁的熱愛。

草莓布丁上放了草莓冰淇淋還有老闆自己做的杏仁脆餅，布丁的口感非常軟嫩，焦糖跟一般甜滋滋焦糖不一樣，總覺得還有種酒類的發酵香氣，老闆說布丁口感細嫩的重點就是要用手打不能用機器，用心用力程度吃得出來。

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單

▲▼大安站的「溫度」是大稻埕沙丘老闆開的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

溫度

地址：台北市大安區信義路四段60之100號
營業時間： 11：33－17：55（周三休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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