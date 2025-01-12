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實在太臭！玉里橋頭臭豆腐插旗大直住宅區　試營運先被負評洗爆

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

來自花蓮的「玉里橋頭臭豆腐」都開到台北了怎麼能不吃看看呢！「玉里橋頭臭豆腐台北店」就開在劍南路站美麗華百貨斜對面，吃過其他縣市的分店都沒有這家來的臭，隔著馬路都能聞到臭味，還有評價寫說走出捷運站就聞到臭味，因此Google評價已經被洗到2.9顆星（目前回升至3.1顆星）吃起來味道是還可以，不過不夠酥脆扣分，還是玉里本店好吃！

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玉里橋頭臭豆腐台北店位置
不像桃園、礁溪、花蓮店都開在比較寬敞空曠的地方，可能也是因此臭豆腐的臭味才特別集中，店面不大，應該可以容納二十幾個客人，門口先抽號碼牌，號碼到了再入內點餐。

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲其實隔了好幾個店家之外都可聞到臭豆腐的味道，不用靠導航指路，用聞的就知道開在哪。

店內環境

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲內用點餐之後先入座等號碼到了再去櫃台旁取餐，餐具自取，吃完自行回收。

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

菜單

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲臭豆腐分大小份，小份三塊、大份五塊，另外還有紅茶、豆漿紅茶、黑豆漿等飲料，甜度固定但還好不會太甜。

臭豆腐（大）
標準的玉里橋頭臭豆腐，上面有滿滿的蘿蔔絲泡菜，還有一點點沒什麼存在感的綠色九層塔點綴。臭豆腐不夠脆，臭味的部分反倒是環境聞起來臭，但吃起來沒有很臭，泡菜味酸甜味夠，蘿蔔絲有解膩的作用，九層塔沒什麼味道，有加辣但是非常不辣。

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

豆漿紅茶

▲▼玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▲買來解渴還不錯，不甜不膩。

後記
玉里橋頭臭豆腐台北店的臭味真的是後座力很大，吃完身上、包包深層、頭髮都很臭！

玉里橋頭臭豆腐 台北店（試營運中）

地址：台北市中山區北安路837號
電話：0979－766663
營業時間：11：00至19：00（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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