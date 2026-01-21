五桐號推Care Bears聯名「御守盲包」　冬季有2系列新飲品

▲「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「五桐號xCare Bears」第2波聯名以「新春開運、可愛加馬」為主題推出春節飲料杯，以及造型香氛片、御守盲包共2款周邊小物，1月22日起開賣。

五桐號最新Care Bears聯名有4款春節飲料杯，選用繽紛色系搭配小熊及小馬圖案，並結合紅包袋、錢幣等春節元素。

▲御守盲包有4款造型。

▲造型香氛片僅有粉色小熊款。

這次更推出2款加價購周邊，結合春節開運元素與可愛角色，「御守盲包」內含4款造型，加購價99元、「造型香氛片」加購價139元，於門市消費滿100元即可加購。

在門市消費滿100元還能扭蛋，有免費加料、不限金額買1送1、聯名玩偶杯套等好禮，更有全球獨家Care Bears發財金，只送不賣。

▲Care Bears發財金只送不賣。

▲五桐號今年冬季再推出2大系列新品。

五桐號今年推出2大系列新品，水梨系列有「鹹梨青茶」，選用青茶結合水梨、老鹽、梅子，「桂花梨青」則加入桂花糖釀，兩款皆為65元。「琥珀烤奶系列」則有「琥珀烤拿鐵」以及「紅豆琥珀烤拿鐵」，售價70元起。

▲可不可推出全新復刻「無言的結橘」系列。

此外，可不可熟成紅茶「水果支線」近日推出全新復刻「無言的結橘」系列，其中「橘果熟成」以台灣茂谷柑柳搭配熟成紅茶；「梅凍橘果烏龍」則把梅子凍及柑橘果粒汁加進烏龍茶中，每杯60元起。

▲▼加碼推2款限量周邊。

業者更推出2款限量周邊，購買前述2新品（大杯）加價248元可得「橘子成哥鑰匙圈」；任一飲品加價18元或單筆消費滿200元可獲得「HORSE成雙紅包袋」，共有4款設計，每包隨機2種款式。