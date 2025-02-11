大鋼盆裝濃郁中藥薑母鴨！隱藏鶯歌偏僻鐵皮屋、現點現撈鹽烤魚

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱
鶯歌曾家薑母鴨也是大盆薑母鴨名單推薦，菜單除了必點薑母鴨還有現撈魚都是網路推薦美食，地址新北市鶯歌區中正三路472號之1號真的超偏僻，晚上從桃園回來剛好順路經過鶯歌，就來吃這間薑母鴨口袋名單。
▲在整棟住家旁邊的鐵皮屋，旁邊還有釣魚池，菜單的鮮魚料理都是現點現撈，特地來建議一定要先預訂位置，避免沒營業撲空。
曾家薑母鴨停車場
▲導航帶我們繞一圈差點迷路，還很怕車子開進田裡上新聞。
▲後來打電話詢問才順利抵達，還好也沒花太多時間，真的好偏僻。
▲旁邊就是停車場，開車來吃薑母鴨很方便。
曾家薑母鴨外觀環境
▲內用的座位在住宅旁邊的民宅鐵皮屋，來的客人都是看網路不然就是熟門熟路介紹特地來吃薑母鴨的。
▲來的時候接近宵夜時間，吃薑母鴨的人比較少，不過有幾間包廂，當晚都客滿。
▲有很多熟客都會寄酒在這裡。
▲有另外販售豆腐乳。
▲聽說來魚料理都是現點現撈，料理會需要稍等一下，看其他桌吃薑母鴨的客人都有點一隻魚，我也點了一隻鹽烤魚。
曾家薑母鴨菜單
▲薑母鴨有半隻和全隻，其他還有熱炒和魚料理，晚上八點後就不提供熱炒。
曾家薑母鴨評價
▲豆皮、鴨肉丸、麵線、凍豆腐、高麗菜、豬血糕、玉米和鴨血，價格都一樣，我們幾乎把菜單上的配料都點了。
▲高麗菜很漂亮，份量也不少。
▲配料都不錯，只有鴨血建議不用點，煮很久都不入味。
麵線50元／份
▲份量不多，Ｑ彈帶有嚼感，只是口感略乾，還加了我討厭的油蔥，自己加一點薑母鴨湯汁攪拌比較好吃。
薑母鴨（半隻）
清香薑母鴨沒有很重的麻油和酒味，湯頭清澈帶有迷人的中藥香，但可能太常吃中藥，會覺得味道還不夠濃。鴨肉份量足，肉質厚實飽滿，這鍋薑母鴨很實在，喜歡酒香可以單點一瓶米酒加進去，更好吃。
▲大鋼盆出來了！薑母鴨名單有好幾間大盆薑母鴨，終於又朝聖一間。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
▲把單點的配料通通加進去煮，味道更甜。
▲提供的豆腐乳沾醬很好吃。
鹽烤魚
▲現點現撈現做，會需要等約半小時，一隻烤魚約一斤半，還蠻大隻的。
▲不像以往吃的鹽烤魚都會有厚厚一層鹽巴，這裡只有一點點，魚肉豐厚細嫩，可惜少了鹹味，魚肉吃起來還有一點點土味，蠻可惜的。
▲大盆薑母鴨也不錯，不過就是中藥味和酒香沒讓我太滿足，這次開車來就沒有單點米酒加進去。
▲我們晚餐才從桃園吃飽，來曾家薑母鴨又點太多，吃不完就打包回家，後來我自己回家煮再加米酒，湯頭更正點了。
曾家薑母鴨
地址：新北市鶯歌區中正三路472號之1號
營業時間：12：00－15：00／17：00－22：00
電話：02－26703045
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