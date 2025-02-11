ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大鋼盆裝濃郁中藥薑母鴨！隱藏鶯歌偏僻鐵皮屋、現點現撈鹽烤魚

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

鶯歌曾家薑母鴨也是大盆薑母鴨名單推薦，菜單除了必點薑母鴨還有現撈魚都是網路推薦美食，地址新北市鶯歌區中正三路472號之1號真的超偏僻，晚上從桃園回來剛好順路經過鶯歌，就來吃這間薑母鴨口袋名單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲在整棟住家旁邊的鐵皮屋，旁邊還有釣魚池，菜單的鮮魚料理都是現點現撈，特地來建議一定要先預訂位置，避免沒營業撲空。

曾家薑母鴨停車場

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲導航帶我們繞一圈差點迷路，還很怕車子開進田裡上新聞。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲後來打電話詢問才順利抵達，還好也沒花太多時間，真的好偏僻。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲旁邊就是停車場，開車來吃薑母鴨很方便。

曾家薑母鴨外觀環境

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲內用的座位在住宅旁邊的民宅鐵皮屋，來的客人都是看網路不然就是熟門熟路介紹特地來吃薑母鴨的。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲來的時候接近宵夜時間，吃薑母鴨的人比較少，不過有幾間包廂，當晚都客滿。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲有很多熟客都會寄酒在這裡。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲有另外販售豆腐乳。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲聽說來魚料理都是現點現撈，料理會需要稍等一下，看其他桌吃薑母鴨的客人都有點一隻魚，我也點了一隻鹽烤魚。

曾家薑母鴨菜單

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲薑母鴨有半隻和全隻，其他還有熱炒和魚料理，晚上八點後就不提供熱炒。

曾家薑母鴨評價

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲豆皮、鴨肉丸、麵線、凍豆腐、高麗菜、豬血糕、玉米和鴨血，價格都一樣，我們幾乎把菜單上的配料都點了。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲高麗菜很漂亮，份量也不少。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲配料都不錯，只有鴨血建議不用點，煮很久都不入味。

麵線50元／份

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲份量不多，Ｑ彈帶有嚼感，只是口感略乾，還加了我討厭的油蔥，自己加一點薑母鴨湯汁攪拌比較好吃。

薑母鴨（半隻）
清香薑母鴨沒有很重的麻油和酒味，湯頭清澈帶有迷人的中藥香，但可能太常吃中藥，會覺得味道還不夠濃。鴨肉份量足，肉質厚實飽滿，這鍋薑母鴨很實在，喜歡酒香可以單點一瓶米酒加進去，更好吃。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲大鋼盆出來了！薑母鴨名單有好幾間大盆薑母鴨，終於又朝聖一間。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲把單點的配料通通加進去煮，味道更甜。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲提供的豆腐乳沾醬很好吃。

鹽烤魚

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲現點現撈現做，會需要等約半小時，一隻烤魚約一斤半，還蠻大隻的。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲不像以往吃的鹽烤魚都會有厚厚一層鹽巴，這裡只有一點點，魚肉豐厚細嫩，可惜少了鹹味，魚肉吃起來還有一點點土味，蠻可惜的。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲大盆薑母鴨也不錯，不過就是中藥味和酒香沒讓我太滿足，這次開車來就沒有單點米酒加進去。

▲▼鶯歌大盆薑母鴨鹽烤魚。（圖／部落客陳小可提供）

▲我們晚餐才從桃園吃飽，來曾家薑母鴨又點太多，吃不完就打包回家，後來我自己回家煮再加米酒，湯頭更正點了。

曾家薑母鴨

地址：新北市鶯歌區中正三路472號之1號
營業時間：12：00－15：00／17：00－22：00
電話：02－26703045

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►號稱「台北最難訂位羊肉爐」開在自家車庫！紅燒湯頭濃厚香醇
►夜衝萬里泡湯CP值首選！雙人海底溫泉湯屋只要250元超便宜
►永和「斜槓麵店」中藥房！在地人才知　藥膳牛肉麵只要80元

關鍵字： 曾家薑母鴨 新北市美食 鶯歌美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

推薦閱讀

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年　純手工現場桿皮包餡超Q嫩

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年　純手工現場桿皮包餡超Q嫩

社子40年「純米酒薑母鴨」越多瓶越香！獨特麻油米血糕是饕客最愛

社子40年「純米酒薑母鴨」越多瓶越香！獨特麻油米血糕是饕客最愛

周末隱藏版福隆月台便當！民國46年創立　Q彈米飯塞滿9種配料

周末隱藏版福隆月台便當！民國46年創立　Q彈米飯塞滿9種配料

萬華「最暖心」小吃攤！米粉湯一碗20湯鮮味濃　黑白切也是超便宜

萬華「最暖心」小吃攤！米粉湯一碗20湯鮮味濃　黑白切也是超便宜

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

情人節限定甜甜圈一次看！

情人節限定甜甜圈一次看！

Mr.Wish推情人節飲品雪頂蕎麥輕乳

Mr.Wish推情人節飲品雪頂蕎麥輕乳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「2大免費鬱金香海」搭車就到

9米高「進擊的巨人」現身台灣燈會！

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

手搖飲推情人節飲品連3天第2杯半價

大師兄推即食麵新品古法紅蔥頭肉燥拌麵

7飯店推情人住房專案！送6吋草莓蛋糕、名牌香水

沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7/25開幕

高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張！

滑雪新手玩「越後湯澤」必注意8件事

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

情人節限定甜甜圈一次看！

Mr.Wish推情人節飲品雪頂蕎麥輕乳

左營深夜餐酒館！無酒精奶油啤酒超夯

7飯店推情人住房專案！送6吋草莓蛋糕、名牌香水

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366