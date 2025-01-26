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只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年　純手工現場桿皮包餡超Q嫩

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

經過蘆洲信義街會看到這間「葉蘆洲手工小籠包」排隊人潮，營業時間早上6點半就開賣，是蘆洲在地人推薦必吃小籠包早餐，菜單就賣小籠包和豆漿，簡單的美味小吃。是蘆洲在地超過40年的人氣早餐店，以前還是小攤販就很受蘆洲人歡迎，現在店面生意也很好，平日包小籠包的工作人員就有7個，店裡也提供可內用的座位，不過外帶小籠包的人更多。

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▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

蘆洲美食 葉家蘆洲手工小籠包 在哪裡？
位於蘆洲信義街上的「葉蘆洲手工小籠包」，樸素的店面就是傳統的小吃店風貌，距離台北捷運三民高中站大約6分鐘的路程，店門口可以停機車。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

菜單＆價錢
只賣小籠包跟豆漿，小籠包每顆9元（每籠10顆90元），豆漿一杯15元，只賣兩種就需要這麼多人手，可見生意非常好！

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲排隊的人潮沒有間斷過。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲一籠又一籠的小籠包蒸個不停，這裡就能看到小籠包都是手工製作。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲裡面有7～8個人現場包手工小籠包。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲外帶小籠包的客人比較多。

小籠包評價
葉家蘆洲手工小籠包都是現場桿皮包餡純手工製作，剛蒸好還熱呼呼的上桌，但大概是生意太好，為了節省時間不用洗盤子，盤子套了塑膠袋裝小籠包，要是整籠上桌會更好看呢。這裡小籠包的皮比較薄，所以會有些破皮，但不影響口感，皮雖然薄但吃起來還保有Q的口感，不虧是手工現桿的，和文化北路的皮厚小籠包有不同滋味。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲內餡是滿滿的肉，口感扎實飽滿，咬下去還會噴汁，滋味鹹香。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲如果覺得味道不夠重，一定要沾他們的辣醬吃，又鹹又辣的辣醬口味偏重，跟小籠包搭著吃超過癮的。

▲▼蘆洲人40年來的早餐首選！手工現桿鮮嫩多汁小籠包　現場蒸籠疊超高。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲每次經過都那麼多人排隊，有著40年歷史的葉家手工小籠包，吃起來真的不錯，有機會還會再來。

葉 蘆洲手工小籠包

地址：新北市蘆洲區信義路306號
電話：0935－723311
營業時間：06：30～12：30（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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