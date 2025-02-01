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夜衝萬里泡湯CP值首選！雙人海底溫泉湯屋只要250元超便宜

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

全世界只有11個國家擁有海底溫泉，其中一處位於台灣萬里，海水滲透到地層深處再湧出地表，泉水質富含鈉、鎂、鈣、氟等多種礦物元素。位於新北萬里的「沐川海底溫泉」，雙人湯屋泡湯一小時只要250元，也就是說一個人只要125元就能泡湯！店前還設有免費停車場，很適合在寒冷的冬日安排來這裡泡湯讓身體暖呼呼。

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▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

售票

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲走進沐川海底溫泉，櫃檯人員詢問我幾位要選什麼消費，並指導我用售票機，用售票機買票真特別。

價格
售票機旁邊有湯屋照片參考，想要享受放鬆的建議選擇豪華包廂湯屋或家庭湯屋，因為雙人湯屋空間不大，不過這邊有個好處是「一個人也能泡湯」，雙人湯屋也可以一個人泡湯。

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲在現場看到漲價公告，還是很便宜，雙人湯屋平均一個人只要125元。

雙人湯屋
250元（平日60分鐘，假日50分鐘）

家庭湯屋
450元（平日60分鐘，假日50分鐘）

包廂湯屋
800元（平日120分鐘，假日90分鐘）

泡湯價錢、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。價錢的參考會隨時間或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

空間環境

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲平價泡湯沒有提供毛巾和備品，需要飲料也可以購買，旁邊有提供飲用水。

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲買完票走到湯屋的距離很近，中間走道是休息區，泡完湯或等待時可以坐在這邊小歇，通風做得很不錯。

雙人湯屋

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲重新裝潢過的湯屋很乾淨，不過雙人湯屋空間不大，兩個人站著換裝都會互相打到，如果想要來享受的話建議選擇包廂湯屋。

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲泡湯的貼心標語，如果是一個人泡湯，櫃台人員會定時來敲門關心。

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

▲▼沐川海底溫泉。（圖／陳小可授權提供）

沐川海底溫泉

地址：新北市萬里區加投路250—5號
電話：02—24984299
營業時間：早上09：00—凌晨00：00；冬天營業時間 早上09：00—凌晨05：00
備註：湯區禁止攜帶寵物、沒有提供毛巾與清潔用品，可另外購買

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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