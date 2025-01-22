沒店名沒菜單「炭火麵」位置超隱蔽！藏身鴨母寮市場裡半露天攤位

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

鴨母寮市場美食推薦吃什麼？鴨母寮市場美食來分享這家鴨母寮市場炭火麵，隱藏在鴨母寮市場美食，鴨母寮市場炭火麵沒有店名沒有菜單，使用炭火來煮麵，又被鄉民稱為木炭麵；樹小編也是誤打誤撞發現，我都喜歡去每個地方逛市場，結果看到這裡人潮有夠多，就這樣不小心插旗了傳說中的炭火麵。

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鴨母寮市場炭火麵交通怎麼去？

店家位置有夠難找可以說是隱藏版美食，建議可以先找到鴨母寮阿婆布丁，然後看到賣衣服旁左轉進入，就可以找到炭火麵，如果找不到就直接問那邊店家比較快。

用餐環境

鴨母寮市場炭火麵用餐環境就在傳統市場裡面，他們家在網路評價最多人講的就是環境不優，如果會在意的話就略過吧，走進裡面會有店家幫忙安排座位，因為人潮很多所以大部分時間都要併桌。

價錢



傳說中的炭火麵價錢小碗60元、大碗75元，價錢請依店家現場為主；店家會問你要不要加丸子之類，那些都要另外計費，沒有菜單就是直接點，麵要乾的或湯的，要不要加丸子，另外也有紅茶可以點。

▲乾的炭火麵以及丸子湯

炭火麵



炭火麵簡單來說有別於常見麵攤，鴨母寮市場炭火麵使用的是古早味燒炭大鍋煮麵，我點乾麵上面會有大量肉燥，麵條份量給得很多，均勻攪拌之後麵條會有濃郁肉燥香氣。

丸子湯

因為點了乾麵想說再點碗湯來搭配，其實不喝湯還有紅茶可以點，基本湯頭走重口味路線非常濃口，裡面的丸子很多，丸子都還不錯吃。

小菜

樹小編看到併桌的客人點了一碗小菜，我就問這個在哪裡點，原來就是入口處有個人專門在切菜燙食材，要跟那位阿姨另外點，然後也要另外結帳；感覺很多在地人都是熟門熟路，直接點了一碗小菜，我也跟著點了小菜，川燙食材吃的就是食材新鮮度囉！

鴨母寮市場炭火麵

地址：台南市北區成功路148號

營業時間：周二至周六 06：30－13：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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