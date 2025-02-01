相傳是新竹首家雞蛋糕！創立於民國57年　外脆內軟的懷舊滋味

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

新竹小吃推薦來吃這家「鄭家祖傳特製雞蛋糕」，從民國57年開賣至今超過50年新竹美食，就在新竹中央市場旁邊。看到梅花形狀就可以知道是來自新竹雞蛋糕，這家雞蛋糕可是不少新竹人從小吃到大，來到新竹必吃散步點心，小編吃完老陳家中央市場糯米水餃，飯後點心就來買包雞蛋糕，隨手拿著前往下個行程超方便。

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鄭家祖傳特製雞蛋糕位置

▲在中央市場土地銀行停車場旁，從新竹火車站走路過來也不遠，小編則是選擇一路散步過來，應該說沿路吃著吃著過來的。

鄭家祖傳特製雞蛋糕營業時間

從早上7點半就開賣，營業到下午6點半，網路評價4.1顆星，通常假日來到這裡都會排隊，而且越晚人越多，很巧的是排我前面的客人，剛好也跟我一樣吃完老陳家中央市場糯米水餃就來買雞蛋糕。

鄭家祖傳特製雞蛋糕新竹第一家雞蛋糕

生意很好幾乎就是現點現做，拿到手都是熱呼呼的。在新竹有幾家雞蛋小編都有吃過，像在城隍廟口梅花雞蛋糕，以及新竹火車站附近的梅花雞蛋糕，我必須誠實說其實大同小異，如果你想要吃老店那就來吃「鄭家祖傳特製雞蛋糕」。

▲招牌就寫著創於民國57年，傳說是新竹第一家雞蛋糕，梅花雙囍造型後來也成為辨識新竹雞蛋糕的基本模型。

▲許多新竹人外出回到故鄉，都還會買來回味。

鄭家祖傳特製雞蛋糕菜單

只有賣一種口味雞蛋糕，菜單價錢請依店家現場為主，1份就是4個，排隊同時還聽到後面有日本觀光客來買，應該也算是紅到國外的古早味點心。

▲店家生意很好不停在製作雞蛋糕手沒停過，製作雞蛋糕過程排隊看著看著也很療癒，我想這種古早味點心也是不少人的童年記憶連結。

鄭家祖傳特製雞蛋糕結語

超經典的梅花雙囍造型，以前最常見的就是圓型雞蛋糕，後來陸陸續續出現更多造型雞蛋糕，但經典就是經典永遠不會退流行，就跟老歌一樣，當音樂響起就會輕輕跟著哼。而且小編覺得喜字很討喜，感覺吃了就有正能量，吃著吃著就有雙喜臨門，他們家的雞蛋糕也有一定厚度，可不是小小顆。

▲雞蛋糕外面烤到微酥感，拿到手千萬不要悶在袋子裡面，就是直接開吃放在肚子裡面最好吃。

▲雞蛋糕入口有著蓬鬆感，軟綿軟綿很適合搭配無糖茶。

鄭家祖傳特製雞蛋糕

地址：新竹市北區中央路7號

電話：0913－166695

營業時間：07：30－18：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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