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被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村風咖啡廳　桃園周末放空秘境推薦

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

臨時來桃園，朋友帶我到「HAKKAFE’哈嘎廢」這間位於桃園平鎮的網美餐廳，不過在Google上面的評價還滿高的，所以我們就放心前來了，HAKKAFE’哈嘎廢是一間老宅改建的餐廳，據說前身是一間庭園書局，現在則改成一間露營風咖啡館，還有提供一般的簡餐。

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▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲取名為HAKKAFE’哈嘎廢是因為這裡是客家庄，後方就有一個停車場，只是停車的地方不大就是了，還好我們來得早。

HAKKAFE’哈嘎廢室外環境

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲停好車走到門口發現前庭有大片的綠地，除了室外用餐的桌椅之外還有擺放了帳篷，這個應該是供拍照用的。

HAKKAFE’哈嘎廢室內環境
當天拜訪是平日，但是店裡的生意還是很好，還好我們有事先預約，HAKKAFE’哈嘎廢的裝潢有點復古農村風的感覺，每一區的座位也不盡相同，最旁邊還有盪秋千座位區，大概要早一點來才搶得到。

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

HAKKAFE’哈嘎廢環境

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲HAKKAFE’哈嘎廢有收藏著很多很有年代的東西，像是唱盤、縫紉機、燙髮機，甚至還有當年經濟很寬裕的人才會有的大哥大。

HAKKAFE’哈嘎廢 菜單

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這是HAKKAFE’哈嘎廢的菜單，其實就是一般咖啡館的模式，跟我想像中的客家料理有一大段距離。

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲甜點是每天變化，不一定都是一樣的。

HAKKAFE’哈嘎廢 餐點

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這個餐具會不會太特別，整個很中東風，我以為是會搭配客家風的花布之類的說。

唐揚雞肉佐香茄燉肉風味飯
這道是朋友的，看起來顏色搭配得很不錯，有讓人開胃的感覺，但唐揚雞吃起來不若想像中的多汁，不會難吃，但是要和美味畫上等號比較難了些，我心裡想說：還好這道不是我點的，是那個只愛虛華的某人點的。

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

客家鹹豬肉佐乾咖哩肉醬飯 280元
不知道為什麼我會點這道鹹豬肉，平常明明不太敢吃肥肉的說，這道吃起來比較重口味，鹹豬肉吃起來其實不會太過肥膩，而且也不會太過死鹹，咖哩肉醬味道很香而且很下飯，還有生菜幫助補充纖維質，整體來說吃起來還算不錯。

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

原味拿鐵 140元

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲喝起來還可以，有拉花我都直接先給60分。

青檸西西里蘇打 130元

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這杯也是愛虛華的某人點的，大熱天喝了很清涼消暑，原本還要點甜點的，但是覺得應該會吃不下。

▲▼桃園平鎮前庭大片綠草地露營帳篷。（圖／部落客飛天璇提供）

整體心得
我們吃完的隔兩天突然看到IG上很多人在這裡打卡，感覺好像生意很不錯，餐點吃起來還不差，而且環境確實也很好，如果天氣涼一點的話坐在室外應該會覺得很愜意。

HAKKAFE’哈嘎廢

地址：桃園市平鎮區福龍路一段560巷16號
營業時間：11：00～20：00（周二、三公休）

飛天璇
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