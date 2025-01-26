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寧靜民宅裡喝一杯療癒咖啡！IG爆紅新莊不限時的忘憂小秘境

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

捷運迴龍站附近這家「林椐咖啡」，是人氣和評價都很高的新莊咖啡店。隱身老屋民宅內，有超好拍的森林系庭園，店內更是充滿老宅元素，菜單咖啡甜點會隨著季節變化，冬天當然就是草莓季，大顆新鮮草莓甜點讓人實在無法抗拒。

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怎麼去
距離捷運迴龍站約650公尺，步行時間10分鐘左右可抵達，自行前往的話，建議騎車來會比較好停車。

林椐咖啡中和分店
除了新莊這間「林椐咖啡」外，現在在中和也開了一家分店，地址為新北市中和區員山路466巷13號，兩家店雖然是同一位老闆，但販售的甜點品項不太一樣，如果有特別想吃的，建議出發前再確認一下較為保險。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

林椐咖啡介紹
2022年開業的林椐咖啡，在IG台北咖啡有著極高人氣，最初的原因是因為美美的環境，將老屋民宅空間改造得非常好；遠在路口就會被吸引，即使不在台北市中心，離捷運站、公車站都有一段距離，周末假日生意依舊很好，下午茶尖峰時段很容易客滿沒位子。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

店內空間＆用餐規範
店內空間比預期中大，座位數還不少，但沒有提供併桌服務，用餐時間原則上限時90分鐘，沒有客滿、無人候位則不受此限制，你想要聊天久坐多久都可以。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

菜單
內用每人低消一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖咖啡、特調咖啡、冰釀咖啡、氣泡飲、茶飲、牛奶系列等，品項選擇蠻多的。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

甜點品項
甜點品項請見櫃台前的小板子，每天供應的都不太一樣，我們來的這天剛好是冬天草莓季，所以有著很多草莓甜點、草莓飲品；店家臉書粉絲團、IG上也會做更新，提拉米蘇、巴斯克乳酪蛋糕、戚風蛋糕、甜鹹可頌，都是網路評價蠻好的餐點。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

美式咖啡　110元
皆是自家烘焙的中焙配方豆，柑橘、焦糖、堅果調性，風味呈現算是乾淨，即使天涼冷得快也沒什麼躁感，很適合搭配甜點喝。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

草莓卡布奇諾　170元
為季節限定飲品，熱的做卡布、冰的做拿鐵，基底有草莓果醬，因為是做成卡布所以不會有過重的甜膩感，攪拌過後草莓香甜感會更完整，這杯還蠻好喝的，是有誠意、喝得出用心的特調。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

草莓巧克力戚風蛋糕　200元
雖然200元的價格不便宜，但草莓給得算有誠意，能滿足草莓控想吃蛋糕時的心；戚風蛋糕巧克力味不太明顯，或許也因為這樣才不會蓋過草莓香氣，美味關鍵在於鮮奶油相當輕甜，走的是日系蛋糕的路線，冬天吃來格外有幸福感。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

香草布丁　130元
不少網友推薦的香草布丁，我們也就跟著點一個，有經過擺盤的賣相十分可口，但布丁口感較為扎實，甚至有點偏硬，和我的口味喜好不是很合。

▲▼隱身老屋民宅文青咖啡廳！森林系庭院環境超好拍。（圖／部落客周花花提供）

心得
來過一趟「林椐咖啡」後，似乎可以理解為什麼人氣始終這麼高，美美的環境絕對是最棒的第一印象；咖啡、甜點能看出用心，在擺盤呈現上也有所講究，喜歡吃草莓的人，可以把握冬天草莓季的時間，吃吃草莓甜點來場幸福的下午茶約會！

林椐咖啡新莊店

地址：新北市新莊區中正路新生巷55號
營業時間：11：00～19：00

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