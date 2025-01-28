炭烤香腸、廟口肉粥都入榜　盤點韓國廚神推薦的台北10家美食

▲整排滿滿現烤香腸，香氣四溢。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

去年Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》曾掀起一股熱潮，也讓多位廚師開設的餐廳爆紅、一位難求，其中擔任評審的白種元，不但是位知名主持人，還有「國民廚神」之稱，手上也有美食節目，近年也曾經來台拍攝影片，以下整理在他節目中介紹的10家美食店家，從著名的大稻埕廟口美食、滷肉飯到牛肉麵都有。

▲葉家肉粥。（圖／記者黃士原攝）

葉家肉粥

葉家肉粥與市售的粥不太一樣，米粒不稠不黏，粒粒分明，倒是有點像是泡飯，第三代老闆說，粥是用生米直接煮成，多了米的香氣，而且裡面還有肉羹，一碗只賣30元。

葉家肉粥炸物也是必點，其中以紅燒肉人氣最高，外表炸到酥脆、但肉質仍然軟嫩好入口，搭配著醃蘿蔔片更對味。其他炸豬肝、炸蚵仔及炸蝦人氣也不差，也有人習慣點雙拼，一次滿足兩種口腹之欲。

葉家肉粥

地址：台北市大同區保安街49巷17號

電話：0916-836-699

▲許仔豬腳麵線。（圖／記者黃士原攝）

許仔豬腳麵線

許仔豬腳麵線也是慈聖宮的高人氣店家，開始營業後就會慢慢湧現人潮。這裡的豬腳不是紅燒口味，而是採用清燉手法，但卻沒有豬騷味。豬腳麵線、腿肉麵線每碗130元，另有豬腳湯、腿肉湯及綜合湯，售價110元。

許仔豬腳麵線

地址：台北市大同區保安街49巷17號

電話：0952-005-739

▲賴記雞卷。（圖／記者黃士原攝）

賴記雞卷

一份雞卷70元，雞卷內包有赤肉及洋蔥，搭配醃漬的小黃瓜增添滋味。另外，別以為名叫雞卷，裡面餡料就吃得到雞肉，「雞卷」有兩種說法，一種是「雞」與台語「多」的諧音，是剩菜（多出來的菜）加上豬油網包起來，另一種是說是包起來的樣子像雞脖子「雞管」。

賴記雞卷

地址：台北市大同區保安街49巷17號

▲超人氣台南林無刺虱目魚。（圖／大手牽小手。玩樂趣！！！授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

台南林無刺虱目魚

整碗滿滿的魚肉蓋飯一碗90元，虱目魚加入豆豉一起烹煮，呈現被醬汁充份醃漬的黃褐色澤；愛吃辣的朋友一定不能錯過老闆的特製生辣椒，嗆辣夠味，搭配起來更有風味。另有魚肚蓋飯（115元）、魚皮蓋飯（90元）。

店裡也有販售60元起至130元的便當，以及各式麵類、10多種湯品，價格30元起至110元。

台南林無刺虱目魚

地址：新北市三重區大智街173號

電話：02-2980-2005

▲廣州街脆皮蚵仔煎。（圖／翻攝YouTube／tvN）

廣州街脆皮蚵仔煎

這家特色是將蚵仔煎麵皮煎得薄而酥脆，再把蛋汁均勻淋在上頭，適時地翻面，加入碩大飽滿的鮮蚵，搭配古早味酸甜醬。除了脆皮蚵仔煎（每份80元）之外，另有蝦仁煎、蛋煎、乾蚵及蚵仔湯，售價50元至150元。

廣州街脆皮蚵仔煎

地址：台北市萬華區廣州街與環河南路交叉口

電話：0920-901-958

▲五燈獎的腿庫部位。(圖／Viviyu旅遊美食世界）

五燈獎豬腳滷肉飯（三重店）

主打滷豬腳的五燈獎，在三重耕耘超過30年，只要到了用餐時間，一定大排長龍。蹄膀部位滷得透爛不油膩，吃得到大塊肉的美味；中段較為肥美，肉筋有嚼勁，豬皮厚實又有膠質感。豬腳小份130元、中份195元，大份260元。外帶便當則是120元至140元。

另外，五燈獎的滷肉飯油脂豐富，瘦肉比例偏低，香甜又滑嫩，淋上滷汁的米飯，吃起來一點也不膩，也是許多老饕必點菜單，每碗35元。

五燈獎豬腳滷肉飯（三重店）

地址：新北市三重區自強路一段119號

電話：02-2984-3029

▲吳家牛肉麵。（圖／取自吳家牛肉麵臉書）

吳家牛肉麵

吳家牛肉麵位於北投中央北路一段的大馬路旁，每一碗的牛肉都很大塊，吃起來帶有嚼勁，很有飽足感，湯頭不死鹹，喝起來非常順口，除了牛肉麵（170元），還有牛三寶麵、半筋半肉麵、牛筋麵、牛湯麵、牛湯餛飩麵可選，價格90元至240元。不吃牛的民眾，也有陽春麵、榨菜肉絲麵、水餃等選項可以選擇，價格50元至120元。

吳家牛肉麵

地址：台北市北投區中央北路一段224號

電話：02-2892-3686

▲黃家香腸。（圖／記者黃士原攝）

黃家香腸

香腸比一般的盒裝香腸大上許多，店家以木炭現烤，減少油膩感，吃起來不死鹹也不會太甜，香腸的肥瘦比例恰到好處，咬一口還會噴汁，滿嘴都充滿著香腸香味。每條銅板價40元。

黃家香腸

地址：台北市中正區泉州街32-3號

電話：02-2309-7428

▲正宗阿桑蚵仔麵線位於黃家香腸隔壁，很多人都是買完香腸之後，帶到這裡點碗蚵仔麵線與一杯金桔檸檬。（圖／記者黃士原攝）

正宗阿桑蚵仔麵線

位於黃家香腸隔壁，很多人都是買完香腸之後，帶到這裡點碗蚵仔麵線（50元）與一杯金桔檸檬（大杯50元、小杯40元）。麵線偏粗軟爛，吃起來有點像是在吃麵線糊的感覺，湯頭充滿柴魚的味道，採用蝦尾、大骨、紅蔥頭、糖和筍絲一起熬煮，最後加入蒜泥調味，放入滿滿的大腸與飽滿的鮮蚵。

正宗阿桑蚵仔麵線

地址：台北市中正區泉州街32-2號

電話：0958-273-597

▲妙口四神湯的蓮子、薏仁煮到軟爛入味，湯頭清澈甘甜。（圖／周花花）

妙口四神湯．肉包專賣店

迪化街上50年的老店，地點就在彰化銀行的騎樓，菜單就是簡單的肉包（1顆25元）和四神湯（70元）。肉包吃得到豬肉的鮮、洋蔥的甜，而四神湯裡的蓮子、薏仁煮到軟爛入味，湯頭清澈甘甜，非常順口。

妙口四神湯．肉包專賣店

地址：台北市大同區民生西路388號

電話：0970-135-007