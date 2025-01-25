台南寶藏店＋1了！坐落田野間的隱世咖啡廳　輕食50元起超級親民

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃鄒承恩

台南新市區這家「花躲田間」，是我不經意發現的超美台南庭園咖啡廳。無論輕食、飲品，所使用的食材很多都是老闆親自栽種，價格卻賣得如此平價。一周只營業四天周末假日生意非常好，想要遠離塵囂找一間台南秘境咖啡店，推薦你來「花躲田間」。

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花躲田間在哪裡？

靠近新市區大社里大社關懷據點（大社里605號前200公尺），開車騎車前往的人，可直接Google Map導航輸入花躲田間。路邊白線處皆可停車，只要注意不要影響當地居民的車輛進出，和阻礙交通路線就好，若抵達時不確定可以停哪裡的話，可以直接入內詢問老闆。

▲花躲田間的一草一木，都是由老闆、老闆娘細心照護。



▲天氣涼爽的時候，可以選擇坐在戶外區，感受愜意的田園時光，整體環境也很適合拍照。



▲一旁的農田真的有在栽種農作物，這天正巧碰上老闆收成了好多金桔。



▲有一點我很喜歡的是，老闆將所種植的蔬菜、水果應用在菜單上，都加分了自家餐點的特色。



▲天氣熱的話可以坐在室內區，花躲田間咖啡廳本體是用貨櫃屋改建而成。



▲經過老闆的巧手改造，將貨櫃屋變身像是小木屋一樣，從外頭完全看不出來裡面這麼舒適。



▲「花躲田間」的營業時間一周只有周四到周日四天，據說周末假日都會客滿。



▲我們這天可能是因為天氣不好，來的路上一直有在飄雨，所以客人比較少，才有機會自由選擇喜歡的座位。



▲貨櫃屋二樓也有戶外座位區，但基於安全考量，若是10歲以下的兒童想要上二樓的話，需要由家長陪同參觀。



花躲田間菜單

內用每人低消一杯飲料。餐點有義大利麵、厚片吐司、吐司披薩、三明治、熱壓吐司、湯品、甜點等，只要50元起的價格相當平價。飲料類則有手作醋飲、手沖咖啡、茶飲、鮮奶茶、果汁等，幾乎都是很親民的銅板價，以有美美景觀的咖啡廳來說，賣這個價格只能說老闆好佛心。

▲除了菜單上的固定品項外，不定期還會有幾支單品咖啡，價格一樣好便宜。



餐點介紹

聖圖阿里歐水洗藝伎 150元

哥倫比亞的藝伎豆，一杯只賣150元，在菜單上看到哪有不點的道理。一入喉就能感受豐富的柑橘香氣，交織著清新茶香，甜感的表現也很圓潤，好喝！

金桔醋 80元

花躲田間的手作醋飲，都是自家手釀經一年以上浸泡，風味微酸順口；如果覺得太酸或是不夠酸，都可以請老闆做調整，態度親切都是加分原因，大大提升了推薦指數。

心得

要「花躲田間」稱是寶藏咖啡店一點都不為過，許多小細節我都很喜歡。有認真打理的環境相當舒適，老闆老闆娘也很親切，餐點、飲料都能看出滿滿用心。輕食只要50元起、飲料只要80元起，賣這麼平價真的無可挑剔，叫人怎能不推薦這家台南新市咖啡店呢！

花躲田間



地址：台南市新市區南136鄉道577號

電話：0919－117872

營業時間：周四～周五10：00－15：00、周六09：00－17：00、周日09：00－15：00（周一、二、三公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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